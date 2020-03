Koronawirus a rynek nieruchomości EMEA?

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez firmę Colliers International, rozprzestrzeniająca się właściwie we wszystkich zakątkach naszego globu pandemia koronawirusa sprowadzi światowy wzrost gospodarczy na dawno niewidziany poziom. Szacuje się, że wyniesie on w tym roku około 2% (względem 3,5% w 2019 roku), co będzie najniższą dynamiką z jaką mieliśmy do czynienia od dekady. Spadków nie uniknie również region EMEA. A jak poradzi sobie z postpandemiczną rzeczywistością tamtejszy rynek nieruchomości?

– Trudno w tej chwili oszacować, jaki finalnie będzie wpływ koronawirusa na rynek nieruchomości w regionie EMEA, ale najszybciej jego skutki odczują branże turystyki, handlu oraz rekreacji i wypoczynku. Optymistyczny scenariusz dla EMEA zakłada zerowy wzrost gospodarczy w drugiej połowie roku po spadku w II i III kwartale br., zaś wstrząs na rynkach nieruchomości ograniczałby się głównie do sektora hotelowego, handlowego oraz do logistyki i produkcji zależnej od towarów niezaliczających się do produktów pierwszej potrzeby lub pochodzących z chińskiego łańcucha dostaw – mówi Monika Rajska-Wolińska, partner zarządzająca Colliers International w Polsce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. maxsim - Fotolia.com Jak koronawirus wpłynie na rynki nieruchomości w regionie EMEA? Optymistyczny scenariusz dla EMEA zakłada zerowy wzrost gospodarczy w drugiej połowie roku po spadku w II i III kwartale br., zaś wstrząs na rynkach nieruchomości ograniczałby się głównie do sektora hotelowego, handlowego oraz do logistyki.

– Na rynkach kapitałowych działalność zostanie zamrożona, ale główni gracze nadal są aktywni na tzw. bezpiecznych rynkach (safe-haven), zwłaszcza w odniesieniu do bardziej odpornych obiektów handlowych, sektora logistycznego i przemysłowego oraz budynków biurowych i mieszkaniowych. W zależności od tego, czy mamy do czynienia ze scenariuszem umiarkowanie czy bardzo optymistycznym, inwestorzy wstrzymają się z decyzjami do czasu, aż ceny i dostępność lub koszt kapitału staną się bardziej przejrzyste. W przypadku inwestorów międzynarodowych zmienność kursów walutowych w II III kwartale oraz brak możliwości fizycznej weryfikacji aktywów wpłynie na wyhamowanie aktywności – mówi Monika Rajska-Wolińska.

– Część inwestorów, zwłaszcza tych, którzy potrzebują kapitału, może być zmuszona do zrewidowania swoich aktywów, co doprowadzi do sprzedaży niektórych nieruchomości w celu zrównoważenia portfeli. Drugim wyzwaniem jest finansowanie i zmienność kursowa, które utrudniają oszacowanie zwrotu z inwestycji, oraz zmiana wartości stóp zwrotu i poziomu cen, które mogą wystąpić w przypadku przedłużającego się pogorszenia koniunktury – zauważa Monika Rajska-Wolińska.

– Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego aby w tym trudnym czasie na bieżąco dostarczać aktualnych informacji o wpływie koronawirusa na rynki regionu EMEA uruchomiliśmy portal Colliers' COVID-19 Insights, na którym nasi eksperci każdego tygodnia udostępniają nowe informacje i analizy dotyczące wpływu pandemii na poszczególne sektory rynku nieruchomości komercyjnych – mówi Monika Rajska-Wolińska.

Negatywne skutki koronawirusa w pierwszej kolejności odczuły oczywiście Chiny, gdzie stanęła połowa fabryk, w następstwie czego zakłócone zostały łańcuchy dostaw na całym świecie. W przypadku niektórych szlaków handlowych z Chin aktywność zmniejszyła się o nawet 40%. Jak pisze Colliers International, w I kw. br. import z Chin ma zmniejszyć się o około 12%.Umiarkowanie optymistyczny scenariusz zakłada ożywienie gospodarcze dopiero w pierwszym kwartale 2021 r., przy czym skutki będą mocniej odczuwalne na rynkach biurowych, zależnych od najbardziej narażonych na spadki firm (np. linii lotniczych , agencji eventowych, biur podróży, banków, ubezpieczycieli czy przedsiębiorstw energetycznych).Potrzeba co najmniej trzech miesięcy, aby rynek inwestycyjny poradził sobie z ostrym wstrząsem gospodarczym na świecie i w Europie.