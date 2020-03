Czy koronawirus oszczędzi polski rynek nieruchomości?

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 sieje spustoszenie na światowych rynkach. Cierpią w zasadzie wszystkie branże, a eksperci nie wykluczają globalnej recesji. Wiele wskazuje jednak na to, że polski rynek nieruchomości może obronić się przed kryzysem – twierdzi Adam Nowodworski, prezes agencji Nowodworski Estates. Jakie są przesłanki przemawiające za wzrostem cen mieszkań w najbliższej przyszłości?

Niskie stopy procentowe

Bezpieczeństwo inwestycji

Kryzys najmu krótkoterminowego

Kliknij, aby powiekszyć fot. vege - Fotolia.com

Droższe materiały budowlane

Jaka będzie przyszłość rynku nieruchomości?

Jako jeden ze skutków koronawirusa , który może zdecydować o wzroście cen nieruchomości, Adam Nowodworski wymienia niskie stopy procentowe. Wiążą się z niższymi opłatami za kredyt. To z kolei generuje większy popyt na mieszkania – wyjaśnia. W obliczu kryzysu spowodowanego pandemią wirusa Rada Polityki Pieniężnej właśnie obniżyła stopy procentowe do rekordowego poziomu.Podczas gdy giełda pozostaje bardzo wrażliwa na rozwój koronawirusa, inwestycje w nieruchomości wciąż stanowią bezpieczną metodę lokowania oszczędności. Stają się tym bardziej atrakcyjne dla inwestorów, im bardziej nieskuteczne w zderzeniu z pandemią okazują się lokaty i inne narzędzia bankowe. Do czasu, kiedy sytuacja na giełdach nie wróci do normy, możemy spodziewać się więc wzrostów cen mieszkań – przewiduje szef Nowodworski Estates.Największe szkody koronawirus wyrządził branży turystycznej . Na chwilę obecną niemal przestała ona istnieć. Bankructwa licznych przewoźników czy biur podróży są prawdopodobnie tylko kwestią czasu. W naturalny sposób spada więc także poziom zainteresowania hotelami oraz kwaterami na wynajem krótkoterminowy. Ten ostatni został wręcz zakazany wraz z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Właściciele apartamentów mają na szczęście korzystną alternatywę – mogą wynająć lokale na dłuższy okres.Jak zauważa Adam Nowodworski, pojawiły się już pierwsze ruchy właścicieli polegające na rezygnacji z krótkookresowego wynajmowania mieszkań na rzecz wynajmu długoterminowego. Jego zdaniem spadek ruchu turystycznego zwiększy liczbę lokali, które wynajmujący będą mogli wprowadzić na tradycyjny rynek nieruchomości lub oddać w zarządzanie. Osoby poszukujące mieszkania mogą więc liczyć na nieznaczny spadek czynszów, ale właściciele, jak i pośrednicy powinni być spokojni o zyski – prognozuje.Inną przesłanką, na podstawie której można wróżyć wzrost cen nieruchomości, jest wstrzymanie linii produkcyjnych w Chinach. To właśnie z Państwa Środka polscy deweloperzy importują różne materiały budowlane. W tej chwili zmuszeni są szukać innych źródeł ich pozyskiwania. Drastycznie utrudniony, a wręcz uniemożliwiony, został także transport drogowy. To powoduje dodatkowe przestoje w dostawach.Efekt może być tylko jeden: w rezultacie inwestorzy będą musieli zrekompensować to sobie podniesieniem cen nieruchomości – twierdzi Adam Nowodworski.Trudno dziś przewidzieć, jaki będzie ostateczny wpływ pandemii koronawirusa na globalną gospodarkę . Z pewnością zmierzy się ona z gigantycznym wyzwaniem. W Polsce światełkiem w tunelu może okazać się rynek nieruchomości. Wiele wskazuje na to, że ma szansę wyjść ze starcia z koronawirusem bez szwanku.