Nie tylko handel. Usługi w centrach handlowych także zwolnione z czynszu

Ministerstwo Rozwoju, na prośbę Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, dokonało interpretacji przepisu art. 15ze Tarczy Antykryzysowej 2.0. Stanowisko resortu jednoznacznie wskazuje, że użyte w odniesieniu do czasowego wygaszenia umów najmu określenie "powierzchnie handlowe", nie oznacza, że zwolnienie z pełnych opłat z tytułu najmu za okres, w którym galerie handlowe nie funkcjonowały, nie obejmuje usług.

Art. 15ze. Tarczy Antykryzysowej 2.0 stwierdza, że w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).

Centrum handlowe Punkty usługowe w galeriach również są zwolnione z czynszu.

- W naszej opinii była to próba wykorzystania sytuacji i słabej pozycji negocjacyjnej tej grupy najemców i przerzucenia kosztów utrzymania centrów handlowych na najsłabszą grupę, często nie dysponującą własnym działem prawnym, który może pomóc w negocjacjach z centrum. Rozumiemy, że sytuacja w jakiej znalazły się centra nie jest korzystna, a ich zarządcy borykają się z wieloma problemami, ale takie działania postrzegamy jako nieetyczne i sprzeczne z regułami solidarności społecznej, których w czasach pandemii i nadciągającego kryzysu powinniśmy szczególnie mocno się trzymać. Dlatego w poniedziałek wystosowaliśmy do Ministerstwa pismo przedstawiające nasze argumenty z prośbą o interpretację zapisów. Po kilku godzinach dostaliśmy odpowiedź, zgodną z naszym rozumieniem intencji ustawodawcy - podsumowuje Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.



- Art. 15ze ustawy COVID-19 nie różnicuje najemców na świadczących usługi i najemców zajmujących się sprzedażą towarów. Użyte w przepisie dotyczącym czasowego wygaszenia umów najmu określenie "powierzchnia handlowa" należy rozumieć jako powierzchnię wynajmowaną w każdym celu, także usługowym. W tym kontekście warto też przypomnieć, że w prawie jest znane pojęcie "obiektu handlowego", potocznie nazywanego galerią handlową, w którym można zarówno sprzedawać towarów, jak i świadczyć usługi. Za takim rozumieniem przemawia także cel przepisu, tj. uregulowanie zakresu obowiązków stron umowy najmu w związku i na czas zakazu prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczych.

- W art. 15ze jest mowa o okresie, w którym dla najemcy z danej branży obowiązywał bądź w dalszym ciągu obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Inaczej mówiąc ogłoszenie i odwołanie zakazu odnosi się do poszczególnych rodzajów działalności i w zależności od tego jakiego rodzaju działalność jest prowadzona przez najemcę, okres zakazu prowadzenia przez konkretnego najemcę działalności będzie określał czas, na jaki umowę najmu uznaje się za wygaszoną. Dotyczy to także dzierżawców i strony innych umów, na podstawie których oddano do używania powierzchnię w galerii handlowej.

Prośba, którą Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego skierował do resortu rozwoju, była następstwem działania niektórych centrów handlowych. W ostatnich dniach właściciele m.in salonów fryzjerskich, gabinetów kosmetycznych oraz innych punktów usługowych otrzymali pisma, w których wzywano ich do uiszczenia pełnych opłat czynszowych za okres marzec – maj. W treści korespondencji informowano ich, że zacytowany powyżej przepis art. 15ze Tarczy Antykryzysowej 2.0 nie odnosi się do lokali, w obrębie których świadczone są usługi, ponieważ ustawodawca jasno mówi o wygaszeniu zobowiązania stron w przypadku umów obejmujących użytkowanie "powierzchni handlowej".Zdaniem Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, taka interpretacja przepisów stanowiła pretekst do naliczenia wybranym (zwykle najmniejszym) najemcom, którzy w centrach handlowych prowadzą działalność usługową, pełnych opłat z tytułu najmu za okres, w których galerie handlowe były zamknięte.Zdaniem dyrektor Generalnej Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego ustawodawca wprowadzając przepis art. 15 ze miał na celu ochronę najemców galerii handlowych w okresie, w którym nie mogli prowadzić działalności zarobkowej w wynajmowanych lokalach ze względu na zakazy związane z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie – stanem epidemii, a przyjęta przez wybrane centra interpretacja jest rażąco sprzeczna z intencją ustawodawcy i nie znajduje żadnego uzasadnienia w wykładni przepisu art. 15 ze i jako taka nie może być stosowana. Ministerstwo potwierdziło tę interpretację:Związek poprosił Ministerstwo także o doprecyzowanie czy w związku z częściowym zniesieniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z dniem 04 maja, punkt 3 Art.15ze.1. Ustawy, który mówi, że „postanowienia ust. 1 wchodzą w życie od dnia zakazu, a postanowienie ust. 2 od dnia zniesienia zakazu”, dotyczą tylko tych najemców, w stosunku do których zakaz prowadzenia działalności przestał obowiązywać, czy też wszystkich (pomimo, iż branża „beauty” jest nadal objęta całkowitym zakazem prowadzenia działalności). Ministerstwo potwierdziło, że okres zakazu prowadzenia przez konkretnego najemcę działalności będzie określał czas, na jaki umowę najmu uznaje się za wygaszoną: