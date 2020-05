Proptech. Jak będzie wyglądała przyszłość rynku nieruchomości?

Epidemia koronawirusa uświadomiła nam, jak bardzo współczesny biznes zależny jest od technologii. Wiele przedsiębiorstw trwa mimo kryzysu, tylko dlatego, że w dużej mierze przeniosło się do strefy online. Internetowa działalność dzisiaj już nikogo nie dziwi. Rynek nieruchomości wykorzystuje jednak dużo dalej idące innowacje. W ślad za ekspertami z agencji Nowodworski Estates przyjrzyjmy się więc całemu sektorowi proptech i spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak może wyglądać branża nieruchomości w niedalekiej przyszłości.

Nowe technologie w obliczu kryzysu epidemicznego

Jak będzie wyglądała przyszłość rynku nieruchomości? Szerokie wykorzystanie różnego rodzaju technologii w każdym segmencie rynku nieruchomości – od deweloperki po pośrednictwo – pokazuje, jak istotną rolę odgrywa proptech w tej branży.

Proptech – szanse i zagrożenia

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań zyskuje każdy, od dewelopera, który jest w stanie szybciej i bezpieczniej zrealizować inwestycję, po klienta końcowego, który dostaje lepszy produkt – zauważa. Samo pojęcie “proptech” jest bardzo szerokie, obejmuje między innymi systemy komputerowe, aplikacje mobilne, zastosowanie AI i VR, urządzenia IoT, systemy do zarządzania logistyką na placu budowy. Wszystko sprowadza się tak naprawdę do jednego – sprawiania, że nasze życie stanie się prostsze i wygodniejsze – uzupełnia.



Jak wszystkie inne technologie, także proptech niesie ze sobą pewne zagrożenia. Co może okazać się problematyczne dla branży? Maciej Putniorz wskazuje na mnogość dostępnych innowacji. Firmy muszą nauczyć się współpracować ze sobą, aby tworzyć kompatybilne rozwiązania technologiczne, jak np. jedna aplikacja do sterowania wszystkimi smart devices w domu zamiast oddzielnych aplikacji do żarówek, grzejników czy kamer – przekonuje.

Technologie wykorzystywane przez deweloperów

W procesie projektowania budynków deweloperzy biorą pod uwagę również zmieniające się wymagania klientów popytowych. Coraz więcej osób zwraca uwagę na aspekt ekologiczny inwestycji, czy posiada ona certyfikaty typu BREEAM oraz jaki jest jej wpływ na otaczające ją środowisko. Z naszej strony widzimy wśród deweloperów także coraz większe zainteresowanie systemami automatyki mieszkaniowej, które znacząco zwiększają komfort i bezpieczeństwo korzystania z mieszkania dla finalnego użytkownika – zauważa Maciej Putniorz.

Technologie wykorzystywane przez agencje nieruchomości

Proptech przyszłością rynku nieruchomości

W czasie epidemii koronawirusa dobry użytek z nowoczesnych systemów robią między innymi agencje nieruchomości. Podobnie jak tysiące innych przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, firma wdrożyła system pracy zdalnej, w której nieodzowne okazują się platformy do zarządzania projektami i profesjonalne komunikatory. Dzięki takiemu zapleczu firma była dobrze przygotowana na trudności spowodowane epidemią koronawirusa.

Taka zależność branży pośrednictwa od technologii zachęca, by bliżej przyjrzeć się całemu sektorowi proptech.

Proptech to zbiór innowacyjnych systemów, które usprawniają proces powstawania budynków, pozytywnie wpływają na ich aspekty techniczne, a także ułatwiają koegzystowanie w nich. Na blogu agencji Nowodworski Estates na temat technologii wykorzystywanych przez branżę nieruchomości wypowiada się Maciej Putniorz, Marketing Manager firmy S-Labs.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań zyskuje każdy, od dewelopera, który jest w stanie szybciej i bezpieczniej zrealizować inwestycję, po klienta końcowego, który dostaje lepszy produkt – zauważa. Samo pojęcie "proptech" jest bardzo szerokie, obejmuje między innymi systemy komputerowe, aplikacje mobilne, zastosowanie AI i VR, urządzenia IoT, systemy do zarządzania logistyką na placu budowy. Wszystko sprowadza się tak naprawdę do jednego – sprawiania, że nasze życie stanie się prostsze i wygodniejsze – uzupełnia.

Proptech to rozwiązania służące branży nieruchomości już u samych jej podstaw. Pozwalają deweloperom usprawnić proces budowy obiektów, kontrolować czas oraz budżet projektów.

Na deweloperce wykorzystanie proptechu w branży nieruchomości wcale się nie kończy. Dobrodziejstwa innowacji służą też rzeczoznawcom, firmom konsultingowym, platformom internetowym, właścicielom inwestycji, a także pośrednikom nieruchomości. Jakie technologie wspierają tych ostatnich?

Eksperci z agencji Nowodworski Estates wskazują na rosnącą rolę sztucznej inteligencji. Systemy takie nie tylko pomogą klientom znaleźć nieruchomości idealnie odpowiadające ich wymaganiom, ale także wesprą pośredników w takich obszarach jak zarządzanie dokumentacją, wyceny czy kontakt z potencjalnymi inwestorami.

Obok sztucznej inteligencji na uwagę zasługują takie technologie jak wirtualna rzeczywistość, które już wkrótce mogą zrewolucjonizować wizyty klientów w biurach, ułatwiające projektowanie i zagospodarowywanie przestrzeni w budynkach.

Agencja Nowodworski Estates podkreśla również istotę odchodzenia od wykorzystania papieru w dokumentacji.

Szerokie wykorzystanie różnego rodzaju technologii w każdym segmencie rynku nieruchomości – od deweloperki po pośrednictwo – pokazuje, jak istotną rolę odgrywa proptech w tej branży. Nieodległa przyszłość bez wątpienia przyniesie więc kolejne innowacje.