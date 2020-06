W ostatnim czasie notujemy znaczące zmiany na rynku nieruchomości. Powodem takiego stanu rzeczy jest panująca epidemia koronawirusa oraz sytuacja gospodarcza. Czy inwestowanie w nieruchomości nadal się opłaca? Czy najem wciąż daje regularny i stały zysk?

Czy ceny najmu spadają?

Obecna sytuacja zniekształca statystyki

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Czy inwestycja w nieruchomości nadal ma sens?

Na inwestycję w nieruchomości nie wszyscy otrzymają kredyt

Alternatywa dla inwestycji w nieruchomości

Statystyki pokazują, że ceny najmu nieruchomości w Polsce znacząco spadły. Czy to chwilowa sytuacja? A może statystyki kłamią? Prawdą jest, że ceny najmu w naszym kraju kształtowane są dzisiaj przez pandemię koronawirusa. Wielu wynajmujących postanowiło "pójść na rękę" swoim najemcom i zdecydować się na obniżkę ceny najmu. Najczęściej jednak jest to chwilowy układ – umowa pomiędzy stronami. Kiedy tylko najemca stanie na nogi, a pandemia minie ceny wrócą do standardowego, pierwotnego poziomu. Na takie rozwiązanie decydują się przy tym nie tylko właściciele nieruchomości, przeznaczonych na biura, sklepy i lokale gastronomiczne. Obniżkę czynszu oferują również właściciele nieruchomości, których najemcy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W efekcie kryzysu gospodarczego i pandemii stracili bowiem na przykład pracę.Należy zatem podkreślić, że obniżki cen najmu w większości przypadków są tylko chwilowym rozwiązaniem. Z tego powodu zniekształcają wszelkie statystyki. Oczywiście Polacy w ciągu ostatnich lat znacząco się bogacili. Więcej osób było stać na zakup mieszkania. Im większa podaż na rynku tym z kolei niższe ceny najmu. Trzeba jednak podkreślić, że wahania w tym zakresie nie są aż tak duże. Większość wynajmujących notuje dokładnie taki sam zysk na przestrzeni ostatnich kilku lat. Osoby, które zdecydowały się na zakup działek rekreacyjnych i apartamentów na wynajem w atrakcyjnych turystycznie miejscach zarabiają nawet więcej niż jeszcze kilka lat temu. inwestycją w nieruchomości należy się jednak spieszyć. W bankach coraz trudniej uzyskać bowiem kredyt hipoteczny. Poza tym w najbliższym czasie grozi nam inflacja i znaczący spadek wartości pieniądza. Od marca tego roku Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie dokonała obniżki stóp procentowych. W konsekwencji oprocentowanie kredytów hipotecznych znacząco spadło. To oznacza, że banki zarabiają mniej i przez to szukają nowych oszczędności i źródeł dochodu. Oczywiście swoje straty przerzucą na klientów. W efekcie kredyty obarczone będą dodatkowymi opłatami. Dla odpowiedniego zabezpieczenia się banki będą też wymagały dodatkowych dokumentów, zaświadczeń i lepszej zdolności kredytowej. To z kolei przełoży się na możliwości inwestycyjne Polaków. Skoro kredyt stanie się luksusem to i mniej osób będzie mogło kupić nieruchomość.Oczywiście kredyt hipoteczny nie jest jedynym sposobem na sfinansowanie zakupu nieruchomości. Polacy będą szukali w tym zakresie korzystnej alternatywy. Z pomocą z pewnością przyjdą deweloperzy. Już dzisiaj niektórzy z nich oferują dopłaty do poszczególnych rat kredytowych albo sprzedaż ratalną nieruchomości z pominięciem banku. Ta druga opcja występuje chociażby w odniesieniu do gruntów – działek rekreacyjnych i budowlanych.