Wynajem mieszkania ciągle tanieje. Wrzesień wiele wyjaśni

Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na wszystkich właściwie dziedzinach życia i gospodarki, nie omijając przy tym rynku wynajmu mieszkań. Jak czytamy w najnowszym raporcie Expandera i Rentier.io., w maju stawki najmu ponownie spadły, a obniżki dały o sobie znać w 11 z 15 analizowanych miast. Miesięczny czynsz najmu jest jednak ciągle wyższy niż przeciętna rata kredytu. To, jak potoczą się losy rynku najmu, w dużej mierze uzależnione będzie od tego, jak będzie wyglądał popyt na kredyty mieszkaniowe.

Jak czytamy w komunikacie z raportu Expandera i Rentier.io, wynajem mieszkania znowu staniał. Przeciętne stawki, które pojawiają się w ogłoszeniach są o 3% niższe od tych, które proponowano potencjalnym najemcom jeszcze w lutym. Na uwagę zasługuje Częstochowa, gdzie spadek sięga pokaźnych 9%.Nie ma wątpliwości, że tańszy wynajem mieszkania to jeden z efektów pandemii, która w znacznym stopniu ograniczyła zainteresowanie najmem lokali. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się obecnie właściciele wynajmujący pokoje studentom - niektóre z nich stoją puste, ponieważ polscy żacy uczą się teraz przede wszystkim zdalnie. Jak podkreślają Expander i Rentier.io, kluczowy dla tego segmentu będzie więc wrzesień, kiedy okaże się czy studenci wrócili na rynek najmu, czy też nadal planują uczyć się z domu rodziców.Przez wiele lat najmujący mieszkania w dużych miastach mieli ogromne problemy ze znalezieniem lokalu. Nierzadko zanim ktoś zdążył dojechać, żeby obejrzeć mieszkanie, to już zostało ono wynajęte. Odbywały się też kastingi, kiedy właściciel wybierał kto z licznych chętnych będzie miał szansę na wynajem mieszkania. Na szczęście w ostatnich latach sytuacja znacznie się poprawiła, ponieważ na rynek najmu trafiło mnóstwo mieszkań. Teraz można wręcz mówić o odwróceniu sytuacji, czyli karty rozdają najemcy. Ktoś, to chce nająć mieszkanie może najpierw spokojnie obejrzeć kilka, ponegocjować cenę i wybrać to, które najbardziej mu odpowiada.Przez koronawirusa spadł zarówno popyt na najem krótko- jak i długoterminowy. Studenci zwolnili najmowane mieszkania ze względu na naukę zdalną. Zamiana bezpośrednich spotkań biznesowych na telekonferencje ograniczyły podróże służbowe. Jedynie w miastach popularnych wśród turystów sytuacja wygląda nieźle. Polacy spędzają bowiem urlopy w kraju i chętnie wybierają prywatne apartamenty zamiast hoteli.Jeśli chodzi o koszty wynajmu mieszkania w maju, to w porównaniu z lutym spadły one aż w 11 z 15 miast. Skala spadków wynosi od -9% w Częstochowie do -1% w Katowicach. Ceny nie zmieniły się w Gdyni, Łodzi i Sosnowcu. Wzrosty zaobserwowaliśmy jedynie w Toruniu (+7%). We wszystkich badanych miastach ceny spadły średnio o 3%.Dla porównania raty kredytów hipotecznych spadły od lutego o 10%-12% ze względu na niższe oprocentowanie. Jeśli do tego dojdzie niższa cena zakupu, to łączny spadek raty może przekroczyć 20%. Dlatego jeśli chodzi o koszty, to posiadanie własnego mieszkanie opłaca się znacznie bardziej niż najem. Koszt najmu jest średnio o 21% wyższy niż wynosi rata.Problem polega jednak na tym, że kredyty są obecnie dość trudno dostępne. Większość banków wymaga dziś posiadania przynajmniej 20% wkładu własnego. Zaostrzone zostały też kryteria związane z źródłem dochodu. Takich problemów nie ma w przypadku najmu. Co prawda też trzeba na początku wpłacić dodatkową kwotę (kaucję), ale jest ona wielokrotnie niższa niż wkład własny potrzebny do uzyskania kredytu. Nikt też raczej nie odmówi nam wynajęcia mieszkania z powodu tego, że prowadzimy działalność gospodarczą czy uzyskujemy dochody na podstawia umowy cywilnoprawnej. W przypadku chęci zaciągnięcia kredytu jest to natomiast problem.Na koniec warto dodać, że kluczowe dla rynku najmu będzie to jak długo pozostaną z nami takie elementy jak nauka zdalna czy unikanie spotkań bezpośrednich. Im dłużej będzie trwała epidemia tym większe straty poniosą posiadacze pustych mieszkań na wynajem. Jesienią będą kończyć się wakacje kredytowe i jeśli do tego czasu nie uda się znaleźć najemców, to część wynajmujących będzie zmuszona sprzedać takie lokale.