W domach mieszka ponad połowa Polaków

Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków - wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

Ponad połowa mieszka w domach

W Europie królują domy

Blokowiska też mają swoich amatorów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jaka część obywateli mieszka w domach? W 21 krajach na 31 przebadanych przez Eurostat ponad połowa obywateli mieszka w domach, a nie mieszkaniach. Szczególnie mocno widać to w Irlandii. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Jeszcze nigdy w historii Polacy nie podejmowali się budowy domu na własne potrzeby tak powszechnie jak obecnie – sugerują najnowsze dane GUS. W pierwszym półroczu inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę ponad 54 tysięcy nieruchomości. Standardem z ostatnich lat były raczej wyniki na poziomie 40-50 tysięcy. Wzrost jest więc wyraźny. Dynamika nie sugeruje jednak rewolucji, a raczej ewolucję. Dane te wpisują się bowiem w trend, który obserwujemy już od lat.Przy tym warto zauważyć, że nie wszystkim wyprowadzka np. do domu na wsi służy. Niekiedy decyzja taka okazuje się nieprzemyślana, co skutkuje potem powrotem do miasta. Często są to bardzo kosztowne przeprowadzki.Nie zmienia to faktu, że już od kilkunastu lat domy stały się głównym typem nieruchomości zamieszkiwanych przez Polaków. Zmieniło się to na początku wieku. Ostatnim rokiem, w którym w Polsce królowały bloki, był rok 2006. Potem górą zaczęły być już domy i przez kolejne lata ich przewaga rosła. Powód był prosty - większość nowych mieszkań powstawała w ramach inwestycji indywidualnych, a nie deweloperskich. W uproszczeniu znaczy to, że w Polsce więcej powstawało domów jednorodzinnych niż mieszkań w blokach, które przede wszystkim budują deweloperzy. W efekcie z roku na rok rósł odsetek obywateli mieszkających w domach jednorodzinnych. Szczyt został osiągnięty w 2016 roku, kiedy nawet 57% Polaków mieszkało w domach.Potem znowu jednak trend się zmienił i przez kolejne lata odsetek osób mieszkających w blokach zaczął rosnąć. Czas pokaże, czy obserwowane dziś wzmożone poszukiwania działek pod własne „cztery ściany” i większa liczba rozpoczynanych budów domów będą wystarczające, aby ten trend ponownie przełamać. Póki co wydaje się to mało prawdopodobne.Co ciekawe, zamiłowanie do domów jest charakterystyczne dla większości krajów Europejskich. W 21 krajach na 31 przebadanych przez Eurostat ponad połowa obywateli mieszka w domach, a nie mieszkaniach. Szczególnie mocno widać to w Irlandii. Tam w bloku mieszka tylko jedna osoba na 12. W czołówce jest też Wielka Brytania, w której aż 85% obywateli mieszka w domach. Budynki jednorodzinne królują też w Chorwacji, Norwegii, Belgii, Holandii, Słowenii, ale też na Cyprze czy na Węgrzech. We wszystkich tych krajach ponad 70% obywateli mieszka w domach.Nie wszędzie jest jednak tak samo. Jest całkiem spora grupa krajów, w których większość obywateli mieszka w blokach. Dotyczy to tak samo krajów naszego regionu: Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec czy nawet Czech, jak i krajów dalszych: Szwajcarii, Hiszpanii, Grecji czy Malty.