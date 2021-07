Słowackiego 7 - nowe mieszkania w Poznaniu

W centrum Poznania, przy ulicy Słowackiego 7 powstanie nowa inwestycja mieszkaniowa spółki Proxin Investment. Będzie to kameralny budynek wielorodzinny z 61 mieszkaniami oraz 10 lokalami usługowymi.

Architektura obiektu łączy w sobie cechy architektury współczesnej widocznej przy ulicy Roosevelta oraz klasycznej. Rozdrobnienie i artykulacja elewacji, podział na mniejsze bryły, podkreślanie partii cokołowej i dachowej to zabiegi, które – mimo współczesnej formy – mają szanować historyczną zabudowę. – mówi Szymon Januszewski, z pracowni architektonicznej Insomia.

Słowackiego 7 Przy ulicy Słowackiego 7 powstanie kameralny budynek wielorodzinny z 61 mieszkaniami oraz 10 lokalami usługowymi.

Świadomi odpowiedzialności za środowisko, w którym funkcjonujemy zachowamy stare drzewo rosnące na froncie terenu naszej inwestycji. Bardzo nam na tym zależało, gdyż takich pomników przyrody jest w centrach miast coraz mniej. – mówi Piotr Łopatka, członek zarządu Proxin Investment.

Spółka Proxin Investment rozpoczęła już realizację nowego projektu mieszkaniowego w Poznaniu. 6 - kondygnacyjny budynek wielorodzinny składający się z 3 segmentów powstaje przy ul Słowackiego 7.W ramach inwestycji powstanie 61 mieszkań o powierzchni od 25 do 92 mkw. Będą to zarówno kawalerki jak i mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. W 2 segmentach znajdą się tylko 2 mieszkania na każdym piętrze. Mieszkańcy będą mieć do dyspozycji halę garażową, komórki lokatorskie oraz boks rowerowy. Na parterze znajdzie się 10 lokali usługowych z dużymi przeszkleniami. Wybranie mieszkania będą posiadały tarasy, z możliwością aranżacji zielonej enklawy, a pozostałe lokale przestronne balkony. Deweloper zadba również o małą architekturę. Powstanie m.in. strefa zieleni i relaksu. Na terenie inwestycji pozostanie również drzewo rosnące tam od kilkudziesięciu lat.W ramach projektu pojawią się także energooszczędne instalacje oświetlenia części wspólnych czy zielone dachy.Lokalizacja projektu to praktycznie ścisłe centrum Poznania. Tym samym to nieograniczony dostęp do komunikacji miejskiej, dróg rowerowych, licznych sklepów i punktów handlowo – usługowych, placówek dydaktycznych i zdrowotnych oraz obiektów sportowych i kulturalnych. Niedaleko funkcjonuje m.in. Stare Zoo, a spacer do Starego Rynku, zajmie około 10 minut. Jeszcze bliżej jest Park Henryka Wieniawskiego i Park Adama Mickiewicza.