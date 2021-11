Vilda Moderne od Bouygues Immobilier Polska powstanie w Poznaniu

Bouygues Immobilier Polska wybuduje w Poznaniu, w dzielnicy Wilda, swój najnowszy projekt - Vilda Moderne. To 7-piętrowy budynek, w którym znajdzie się łącznie 129 mieszkań.

Nasza inwestycja wykorzystuje potencjał tej niepowtarzalnej lokalizacji, a równocześnie projekt będzie podkreślał jej charakter i klimat, wpisując się w elegancki, modernistyczny styl dzieła Czarneckiego. Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów w miejskiej tkance historycznej, a więc i w wymagającym kontekście architektonicznym. Cieszymy się, że realizując wysokiej klasy projekt, możemy dołożyć kolejny wartościowy element do rozwoju Poznania – podkreśla Adam Skóra, dyrektor oddziału Bouygues Immobilier Polska w Poznaniu.

Vilda Moderne powstanie tylko 1,8 km od Starego Rynku, 700 m od Starego Browaru oraz od centrum biznesowego w okolicy pl. Andersa.

Vilda Moderne uzupełni pierzeję u szczytu zabytkowych, słynnych schodów łączących ulice Dolna Wilda oraz Górna Wilda. To jeden z symboli tej części Poznania. Schody zaprojektował w latach 30. XX w. wybitny architekt Władysław Czarnecki, a latem ubiegłego roku otwarto je po gruntownym remoncie. Przywrócony został ich dawny wygląd, łącznie z lampami w stylu art déco.Vilda Moderne otrzyma jasną fasadę, a niższe kondygnacje – w tym usługowy parter – zostaną cofnięte, by lepiej wyeksponować zabytkowe schody. Elewacja została podzielona na segmenty, tak by podkreślić śródmiejski charakter zabudowy.Vilda Moderne powstanie tylko 1,8 km od Starego Rynku, 700 m od Starego Browaru oraz od centrum biznesowego w okolicy pl. Andersa. Mieszkańcy będą mieli również bardzo dobry dostęp do infrastruktury miejskiej, w tym do handlu, usług i edukacji, a także do komunikacji publicznej. Blisko jest stąd też do dwóch dużych parków oraz Wartostrady, czyli wygodnych ciągów pieszo-rowerowych zbudowanych wzdłuż rzeki Warty.W budynku znajdzie się łącznie 129 mieszkań o różnorodnych układach i metrażach – od 25 do 93 mkw., od kawalerek do lokali czteropokojowych, z ogródkami na parterze oraz loggiami, balkonami i tarasami na piętrach. Części wspólne zostały zaprojektowane z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów wykończeniowych i dbałością o detal, takie jak stalowe balustrady schodów czy lustra w częściach wspólnych. W budynku znajdzie się reprezentacyjny hol wejściowy oraz eleganckie korytarze, w których dominować będzie stylistyka o charakterze drewna i jasne płytki w dużym formacie.Na części dachu znajdą się nasadzenia roślin, które wpisują się w obrany przez firmę kierunek proekologicznych rozwiązań oraz zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, dzięki której koszty zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych będą niższe.Vilda Moderne to kolejna inwestycja mieszkaniowa Bouygues Immobilier Polska w Poznaniu. Wcześniej w stolicy Wielkopolski wybudował Manufakturę Stare Miasto, Cerisier Résidence oraz oddane niedawno do użytku osiedle Soleil de Malta.