Bouygues Immobilier Polska buduje Sienkiewicza Residence we Wrocławiu. Częścią inwestycji będzie kamienica, w której mieściła się przez lata Wyższa Szkoła Filologiczna. Inwestycja ze 114 mieszkaniami i lokalami usługowymi, z panoramicznym tarasem widokowym, powstanie naprzeciwko Ogrodu Botanicznego.

Połączenie historii z nowoczesnością

Zachowaliśmy praktycznie w stanie nienaruszonym elewacje z ich wystrojem. Pozostawiliśmy też klatki schodowe w dotychczasowych lokalizacjach z wykorzystaniem historycznych detali. Elementami nowymi są balkony z balustradami ze szkła przeziernego, aby jak najmniej zakłócały odbiór historycznej bryły – opowiada.

Autorskie wnętrza

Francuski deweloper Bouygues Immobilier postawi przy ul. Sienkiewicza 32 Sienkiewicza Residence, inwestycję w dwóch stylach: historycznym i nowoczesnym. Naprzeciwko Ogrodu Botanicznego powstanie 114 mieszkań o różnorodnych układach – od jednego do czterech pokoi o powierzchniach od 50 do 79 mkw. Mieszkańcy będą mogli korzystać z ogólnodostępnego tarasu widokowego oraz klimatycznie urządzonej sali bilardowej.W ramach inwestycji powstanie zbiornik retencyjny wody opadowej, która będzie wykorzystywana przy podlewaniu zielonych części wspólnych. Zamontowane zostanie także energooszczędne oświetlenie LED oraz nawiewniki z funkcją antysmogową. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji również system umożliwiający otwieranie drzwi przy pomocy aplikacji na smartfonie.Na terenie inwestycji zaplanowano również miejsca parkingowe – 108 w hali garażowej i 15 naziemnych, specjalnie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wjazd zaplanowano od ul. Sienkiewicza. W Sienkiewicza Residence znajdą się również lokale usługowe – będzie ich łącznie dziesięć.Część historyczna o nazwie Classic, w której znajdą się komfortowe apartamenty, powstała pod koniec XIX wieku pod okiem wrocławskiego architekta Felixa Gustava Otto Henry’ego. Do niedawna działała tam Wyższa Szkoła Filologiczna. Jak kamienica będzie wyglądała po rewitalizacji? Architekt Maciej Konopka, podkreśla że najbardziej widoczną zmianą będzie przywrócenie zasadniczej bryły dachu z zastosowaniem współczesnych rozwiązań i dostosowaniem funkcji do nowych potrzeb.Cześć nowoczesna Sienkiewicza Residence, czyli Modern, została zaprojektowana tak, by uzupełnić pierzeję ul. Sienkiewicza. Będzie to nowoczesny obiekt, nawiązujący do architektury obecnej na sąsiednich działkach.Wnętrza części Classic będą inspirowane stylem miejskiej kamienicy. Znajdą się tam elementy francuskiej jodełki, kamiennych portali i kasetonowego sufitu (zdobionego obrazami przedstawiającymi niebo), czy też gipsowe rozety. Dopełnieniem całości będzie sztuka współczesna i obrazy z wizerunkami postaci związanych z lokalną historią. Pojawią się tam również elementy współczesnego designu, opierającego się przede wszystkim na odważnych kolorach, ciekawych formach i unikatowych autorskich meblach Jana Sikory, architekta wnętrz Sienkiewicza Residence.Wnętrza części Modern będą utrzymane w stonowanej kolorystyce bieli i szarości, komponującej się z elewacją. W roli dodatku nadającego wnętrzu ciepła i komfortu wykorzystane zostaną drewniane lamele. Tu również na ścianach pojawią się obrazy z pracami współczesnych artystów.