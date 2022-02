Gdzie powstają nowe inwestycje mieszkaniowe w Polsce?

Deweloperzy coraz częściej decydują się budować w mniejszych miastach. Dzieje się tak z powodu problemów z dostępnością działek na dużych rynkach. Poza tym rośnie popyt na mieszkania w małych miejscowościach. Gdzie obecnie powstają nowe inwestycje mieszkaniowe w Polsce?

Zeszły rok przyniósł drugi, najlepszy w historii wynik sprzedaży deweloperskiej. Na sześciu największych rynkach, deweloperzy sprzedali łącznie 64,5 tys. lokali, wprowadzając jednocześnie na rynek ok. 59 tys. mieszkań. Popyt przewyższał podaż. W tym roku sprzedaż będzie nieco spadać. Polacy jednak wciąż chętnie inwestują w nieruchomości, bo to niezmiennie najlepszy sposób na ulokowanie swojego kapitału – podkreśla Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca redNet 24.

Kto dołączył do „ wielkiej szóstki”?

Mniejsze miasta wojewódzkie, to kolejne ważne punkty na mapie nieruchomościowej Polski. W tych lokalizacjach konkurencja jest zdecydowanie mniejsza, a ceny gruntów niższe. Klienci kupują mieszkania z rynku pierwotnego, chcąc podnieść swój standard życia, bo jak wiadomo w mniejszych miastach nadal dominują osiedla z tzw. „wielkiej płyty. Rynek inwestycyjny nie ma tam jeszcze tak bogatej oferty jak największe aglomeracje. Jednak już teraz widać, że mają dobre rokowania na przyszłość - zauważa Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca redNet 24

Szczecin i Katowice w czołówce

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Oferta mieszkaniowa Porównując rok do roku sprzedaż wzrosła o 25% w Katowicach, oraz o 12% w Szczecinie na koniec 2021. W jednym i drugim przypadku ceny wzrosły o 17%. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Praca zdalna, a miejsce zamieszkania

W naszym serwisie obserwujemy coraz bardziej wzmożony ruch, jeśli chodzi o mniejsze aglomeracje. Obecnie, kiedy większość z nas pracuje zdalnie lub hybrydowo, mamy większą swobodę w doborze miejsca zamieszkania. Zakup nieruchomości nie jest już tak bardzo determinowany bliskim położeniem od miejsca pracy, bowiem nasze biuro jest dzisiaj często tam gdzie my – zauważa Maciej Dymkowski, prezes zarządzający serwisem tabelaofert.pl

Do tej pory prym na rynku mieszkaniowym wiodła tzw. wielka szóstka, czyli: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto i Łódź. Problemy z dostępnością atrakcyjnych działek w największych miastach oraz rosnący popyt na nieruchomości w mniejszych miastach, w których profesjonalna działalność deweloperska stanowiła niewielki udział, spowodowała, że deweloperzy coraz częściej decydują się na budowę nowych inwestycji w mniejszych ośrodkach.Spośród rozwijających się rynków mieszkaniowych najwięcej nowych inwestycji buduje się w Szczecinie i Katowicach. Tylko w zeszłym roku w obydwu tych miastach wprowadzonych zostało do obrotu ponad 5 tys. nowych mieszkań, z czego większość została sprzedana. Porównując rok do roku sprzedaż wzrosła o 25% w Katowicach, oraz o 12% w Szczecinie na koniec 2021. W jednym i drugim przypadku ceny wzrosły o 17%.W Warszawie i pięciu największych aglomeracjach liczba mieszkań w nowych inwestycjach znacznie się zmniejszyła. Jednocześnie ze względu na zmianę modelu pracy Polacy decydują się na zakup nieruchomości w mniejszych miastach.