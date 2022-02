Stawki najmu mieszkań wyższe niż przed pandemią

Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że stawki najmu już niemal wszędzie przekroczyły poziom sprzed pandemii. W ciągu roku wzrosły średnio o 9% w 16 badanych w ramach raportu miastach. Rekordowe zwyżki odnotowano w Szczecinie - gdzie stawki w ciągu dwóch lat urosły aż o 22% i są takie same, jak w Krakowie. Niższe niż rok temu stawki najmu mamy w Częstochowie, Białymstoku, Warszawie i Toruniu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmieniły się stawki najmu w ciągu minionego roku?

Gdzie w Polsce najem jest najdroższy?

Jaka jest rentowność inwestycji w mieszkanie?



W Szczecinie najem kosztuje tyle co w Krakowie

Raport Expandera i Rentier.io pokazuje, że stawki najmu wzrosły średnio o 3,7% w porównaniu do września 2021 roku, czyli ostatniego miesiąca przed podwyżkami stóp procentowych. Najbardziej najem zdrożał w Krakowie - o 10%. To o tyle ciekawe, że jest to rynek, który był najmocniej dotknięty spadkiem popytu w początkowym okresie pandemii. Po ostatnich wzrostach stawki najmu są tam już jednak o 2% wyższe niż 2 lata temu, czyli tuż przed pandemią. Niższe stawki niż przed rokiem wciąż obowiązują w Częstochowie (-4%), Białymstoku (-4%), Warszawie (-3%) i Toruniu (-2%).Okres pandemii najbardziej sprzyjał rynkowi najmu w Szczecinie. Stawki najmu w ciągu 2 lat wzrosły tam aż o 22%. W rezultacie najem kosztuje przeciętnie tyle samo co w Krakowie, czyli 45 zł za m2. Szczecin wskoczył więc do grona najdroższych miast w Polsce. W naszym zestawieniu 16 miast na pierwszym miejscu jest Warszawa (56 zł za m2), na drugim Gdańsk i Wrocław z ceną 49 zł za m2, a na trzecim Szczecin i Kraków ze stawką 45 zł za m2.Jeśli chodzi o przyszłość, to wiele wskazuje na to, że stawki najmu nadal będą rosły. Popyt będzie coraz wyższy ze względu na stopniowe łagodzenie obostrzeń pandemicznych. Dla przykładu jest prawdopodobne, że w kolejnym roku akademickim zajęcia będą już odbywały się w tradycyjnej formie. Podaż nie jest natomiast zbyt wysoka. W styczniu odnotowaliśmy 26 289 aktywnych (w tym 12 834 nowych) internetowych ogłoszeń o wynajmie. Dla porównania jeszcze przed rokiem było to 49 016 aktywnych i 20 481 nowych ogłoszeń. Podaż jest więc dużo mniejsza, a popyt będzie rósł. Dodatkowo wzrosły ceny mieszkań i stopy procentowe. To wszystko będzie sprzyjało wzrostowi stawek najmu.Przy obecnych stawkach najmu średnia rentowność inwestycji w mieszkanie o powierzchni 50 m2 wynosi 5,7% brutto i 4,0% netto, czyli po uwzględnieniu podatku i dodatkowych kosztów. To jednak przy złożeniu, że mieszkanie będzie zamieszkane przez pełne 12 miesięcy w roku. Jeśli lokal przez miesiąc będzie stał pusty, czyli „pracował” przez 11 miesięcy w roku, to rentowność wyniesie 5,2% brutto i 3,6% netto.Choć koszt najmu rośnie, to jeszcze szybciej rosną raty kredytów hipotecznych . W rezultacie najem mieszkania o powierzchni 50 m2 w niektórych miastach jest niemal o 1000 zł tańszy niż wynosi rata kredytu na takie samo mieszkanie. Tak jest np. w Krakowie, gdzie najem takiego mieszkania kosztuje 2 250 zł, a rata wynosi 3 245 zł (w przypadku posiadania 10% wkładu własnego). Różnica wynosi więc aż 995 zł. W Warszawie jest to natomiast 939 zł, bo najem kosztuje 2 813 zł, a rata wynosi 3 752 zł. Najmniejsza różnica (49 zł) dotyczy Częstochowy, gdzie pandemia znacząco obniżyła koszty najmu. W przypadku mieszkania 50 m2 koszt najmu to 1 667 zł, a rata wynosi 1 715 zł.Należy jednak dodać, że samo porównywanie miesięcznych wydatków na ratę i koszt najmu może wprowadzać w błąd. Raty płaci się bowiem tylko przez określony czas, zwykle 20,30 lat, a za najem trzeba płacić zawsze, czyli tak długo jak długo chcemy mieszkać. Poza tym będąc właścicielem mieszkania kupionego na kredyt w każdej chwili możemy je sprzedać i w ten sposób odzyskać dużą część pieniędzy wydanych na raty. W przypadku najmu są to pieniądze wydane bezpowrotnie. Dlatego w długim okresie wciąż bardziej opłaca się zakup mieszkania. Natomiast jeśli jesteśmy młodzi, dopiero na początku kariery zawodowej i nasze dochody nie są jeszcze zbyt wysokie, to kluczowe jest, aby comiesięczny koszt był jak najniższy. Wtedy lepszym rozwiązaniem wydaje się najem, który dodatkowo daje również dużą swobodę. Najmując łatwo jest zmienić miejsce zamieszkania czy wielkość lokalu.