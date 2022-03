Solea Mieszkania Przy Wyścigach z pozwoleniem na budowę

Na warszawskim Służewcu powstanie nowa inwestycja mieszkaniowa - Solea Mieszkania przy Wyścigach. Apsys Polska otrzymał właśnie pozwolenie na budowę. Deweloper dostarczy na rynek 91 mieszkań, a ich oddanie zaplanowano na IV kwartał 2023 roku.

Solea Mieszkania Przy Wyścigach - wizualizacja

Inwestycja Solea Mieszkania przy Wyścigach będzie realizowana w konsorcjum z SK Management. Powstanie w dzielnicy Mokotów, w bezpośrednim sąsiedztwie toru Wyścigów Konnych Służewiec, u zbiegu ulic Bartłomieja i Bokserskiej.Solea Mieszkania przy Wyścigach to dwa pięciokondygnacyjne budynki o kaskadowym układzie, o łącznej powierzchni 6100 m2. Zaplanowano w nich 91 mieszkań liczących od jednego do pięciu pokoi: od kameralnych studio o powierzchni 25 m2, po dwupoziomowe apartamenty o powierzchni ponad 140 m2. Podwyższony standard nieruchomości będzie widoczny zarówno w poszczególnych lokalach, jak i w częściach wspólnych, gdzie zaplanowano liczne udogodnienia dla mieszkańców. Mieszkania będą mieć ponadstandardową wysokość i będą dobrze doświetlone światłem dziennym. Przyszli mieszkańcy będą mieli do dyspozycji indywidualne przestrzenie zewnętrzne (ogródki, tarasy, balkony i loggie). Pod budynkami znajdzie się podziemny parking z miejscami postojowymi dla samochodów, wózkownią i pomieszczeniami do przechowywania rowerów. Inwestycja zapewnia dostęp do rozbudowanej infrastruktury transportu publicznego, w tym dwóch pobliskich stacji metra – Służew i Ursynów, a także szerokiej oferty handlowo-usługowej, edukacyjnej oraz terenów rekreacyjnych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na IV kwartał 2023 roku.Ponad 25 proc. lokali znalazło właścicieli jeszcze przed rozpoczęciem budowy.Za koncepcję architektoniczną kompleksu Solea odpowiada pracownia Fiszer Atelier 41. Kameralna zabudowa o stonowanej kolorystyce harmonijnie wpisuje się w otoczenie. Wnętrza budynków zaprojektowane zostały z troską o najwyższą jakość, o której świadczą m.in. naturalne materiały wykorzystywane w projekcie. Mieszkańców i ich gości witać będzie reprezentacyjny hol z całodobową recepcją. Wykończenie części wspólnych wykonane będzie z trwałych, estetycznych surowców – kamienia naturalnego, szkła, ceramiki, drewna i metalu. W sercu inwestycji, między dwoma budynkami, zaplanowano zielony ogród dla mieszkańców. W zaprojektowanej zgodnie z ideą bioróżnorodności przestrzeni znajdą się różne gatunki roślin, przede wszystkim rodzimych gatunków, a także ogródek ziołowy. Budki dla owadów i ptaków umożliwią codzienną obserwację przyrody, a częściowo zadaszony plac zabaw zapewni dzieciom bezpieczną rozrywkę.Solea to inwestycja, która na każdym etapie – począwszy od projektu, przez budowę aż po codzienną eksploatację budynków – realizowana jest w trosce o środowisko. Projekt spełniać będzie kryteria certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good, potwierdzającej wysoką jakość niskoemisyjnych materiałów i technologii budowlanych oraz przyjazny użytkownikom i środowisku sposób zagospodarowania przestrzeni. Praktyczne korzyści wynikające z certyfikatu to przede wszystkim energooszczędność, właściwa filtracja powietrza w budynkach, odpowiednia ilość naturalnego światła – czynniki, które w sposób bezpośredni przekładają się na komfort użytkowania i zdrowie mieszkańców. Przyjazny środowisku i mieszkańcom charakter inwestycji wzmacniają innowacyjne rozwiązania, takie jak chodniki antysmogowe czy zbiorniki oszczędzające wodę do pielęgnacji terenów zielonych.