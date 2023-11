Unidevelopment SA: rusza budowa inwestycji Kusocińskiego na gdańskiej Morenie

Unidevelopment SA rusza z budową inwestycji Kusocińskiego na gdańskiej Morenie. W ramach pierwszego etapu powstanie budynek o zróżnicowanej bryle od 7 do 9 kondygnacji, a w nim 132 mieszkania. Zakończenie inwestycji przewidziano na II kwartał 2025 roku.

Budynek mieszkalny przy ul. Kusocińskiego doskonale wpisuje się w przestrzeń gdańskiej Moreny. Jego bryła jest zwarta, a jednocześnie w sposób naturalny dostosowuje się do różnorodnego w tej okolicy ukształtowania terenu. Elewacje stonowaną kolorystyką nawiązują do sąsiadującej zabudowy, a użyte materiały tworzą przestrzeń nowej jakości. Lekkości inwestycji nadaje wysokościowe stopniowanie budynku i zaakcentowanie elegancką, grafitową okładziną części kondygnacji parteru. Subtelność potęgują również zastosowane szklane wykończenia przestronnych balkonów i tarasów, jasne ceglane okładziny i detale w postaci delikatnych lameli. Użyte materiały stworzą przyjazny klimat do mieszkania. Architektura ta ma swój ponadczasowy wymiar, co z pewnością docenią zarówno jej bezpośredni użytkownicy, jak i inni odbiorcy tej przestrzeni – mówi Przemysław Junosza Kisielewski z pracowni architektonicznej ME CONCEPT, odpowiedzialnej za przygotowanie projektu inwestycji.

W ramach pierwszego etapu gdańskiej inwestycji powstanie budynek o zróżnicowanej bryle mierzącej od 7 do 9 kondygnacji.

Architektura inwestycji Kusocińskiego z elewacją w kolorze jasnej cegły nawiązuje do najlepszych tradycji polskiego modernizmu.

Nowy projekt Unidevelopment SA powstanie w samym sercu gdańskiej Moreny, przy ulicy Janusza Kusocińskiego – wybitnego polskiego lekkoatlety. Morena to dzielnica ceniona szczególnie za dogodną infrastrukturę oraz szeroką ofertę handlową, edukacyjną i usługową. Dzięki wielu liniom autobusowym (także linii nocnej), bliskości przystanków autobusowych i tramwajowych, jak również przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdańsk Brętowo, Obwodnicy Trójmiasta czy Trasy Adamowicza, mieszkańcy nowej inwestycji sprawnie dotrą do centrum miasta oraz innych dzielnic.Okolica ul. Kusocińskiego daje też możliwość kontaktu z naturą. Nowy projekt powstanie w bliskim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, który jest jednym z najstarszych parków w Polsce. Nie bez przyczyny obszar ten uznawany jest za Płuca Trójmiasta. Niemal 90% powierzchni parku – łącznie blisko 20 000 ha – zajmują gęste lasy, w których przyszli mieszkańcy znajdą liczne ścieżki rowerowe, szlaki turystyki pieszej i ścieżki przyrodnicze. Idealne, aby odetchnąć świeżym powietrzem i naładować baterie.W ramach pierwszego etapu gdańskiej inwestycji powstanie budynek o zróżnicowanej bryle mierzącej od 7 do 9 kondygnacji. Przewidziano w nim łącznie 132 nowoczesne mieszkania. Ofertę otwierają kawalerki o powierzchni 26 mkw. Największy jest 5-pokojowy lokal o powierzchni 130 mkw. Architektura inwestycji Kusocińskiego z elewacją w kolorze jasnej cegły nawiązuje do najlepszych tradycji polskiego modernizmu.W ramach inwestycji Kusocińskiego planowany jest również teren rekreacyjny z samoobsługową stacją naprawy rowerów oraz przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. Będzie to uzupełnienie dla możliwości aktywnego relaksu, jakie daje Trójmiejski Park Krajobrazowy. W pierwszym etapie inwestycji znajdzie się 131 miejsc postojowych w podziemnej hali garażowej. Osiedle będzie pod nadzorem ochrony i zostanie wyposażone w monitoring.Inwestycja Kusocińskiego została zaprojektowany tak, aby spełnić kryteria certyfikatu BREEAM. Jest on uznanym na świecie i niezależnym systemem oceny procesów projektowych oraz realizowanych na ich podstawie budynków pod względem oddziaływania na środowisko.Certyfikat zostanie przyznany wraz z oceną po zakończeniu budowy, lecz cała inwestycja już teraz powstaje pod nadzorem zewnętrznego doradcy, aby spełniać wymagane kryteria. Oznacza to, że m.in. budowa będzie prowadzona w sposób zrównoważony, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie ładu przestrzennego, segregację odpadów oraz ponowne wykorzystanie materiałów, a także zminimalizowanie wpływu prac na sąsiedztwo.Rozpoczęcie budowy planowane jest na II połowę listopada br., a zakończenie na II kwartał 2025 roku. Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do biura sprzedaży przy ul. Arkońskiej 6 oraz na stronę internetową kusocinskiego.pl.Za przygotowanie projektu odpowiada pracownia architektoniczna ME Concept. Generalnym wykonawcą jest MEGA S.A.