Autonomia Praska - nowa inwestycja mieszkaniowa w Warszawie

Na mapie Warszawy pojawi się nowa inwestycja mieszkaniowa firmy Dantex - Autonomia Praska. Powstanie przy ulicy Namysłowskiej 6B. W ramach tego projektu powstanie 199 mieszkań o powierzchniach od 30 do 110 m2. Budowa ma ruszyć w III kw. br.

Połączenie nowoczesnej architektury z postindustrialnym akcentem

Inspiracją do opracowania projektu Autonomii Praskiej była lokalizacja inwestycji na terenie dzielnicy Praga-Północ. Nawiązaliśmy do elementów charakterystycznych dla praskiej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku, jednocześnie dbając o nowoczesny wygląd i funkcjonalność przestrzeni. Elewacje zostały obłożone okładziną ceglaną, nawiązującą do zabudowy praskich kamienic i ceglanych budynków koszar wojskowych zlokalizowanych w sąsiedztwie przy ul. 11 Listopada oraz uzupełnione grafitową okładziną z płyt włókno-cementowych. Dzięki temu zabudowa zyskała loftowy charakter. Całość stanowi więc harmonijne połączenie między historycznym kontekstem, a nowoczesną funkcjonalnością - tłumaczy Mariusz Szpotowicz, Główny Architekt budynku.

Podstawowe parametry budynku

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prace budowlane związane z powstaniem Autonomii Praskiej rozpoczniemy w III kwartale br. Zakończenie budowy przewidujemy na III kwartał 2025 roku, co pozwoli nam rozpocząć proces przekazywania mieszkań jeszcze przed końcem 2025 roku - wyjaśnia Agnieszka Gąsiorowska, Kierownik Biura Sprzedaży.

Udogodnienia, lokalizacja, komunikacja

Najnowsza inwestycja firmy Dantex została zaprojektowana harmonijnie z unikalnym charakterem dzielnicy. Deweloper, chcąc wpisać się w zastaną tkankę warszawskiej Pragi, postawił na elementy architektury utrzymane w industrialnym stylu. Inwestycja, która niebawem powstanie w sercu tej odrodzonej części stolicy, daje możliwość korzystania z bogatej oferty lokalnych kawiarni, manufaktur i rzemieślniczych sklepów, które tworzą niepowtarzalny, praski klimat. W bezpośrednim sąsiedztwie Autonomii Praskiej znajdują się także liczne tereny zielone, idealne dla miłośników aktywnego spędzania czasu pośrodku natury.Inwestycja będzie składać się ze 199 mieszkań, które zostaną rozmieszczone na 7 kondygnacjach z dostępem do wind. W ofercie znajdą się mieszkania 1, 2, 3, 4 i 5-pokojowe, o powierzchniach od 30 do 110 m2, co umożliwi potencjalnym mieszkańcom wybór przestrzeni najbardziej odpowiadającej ich potrzebom. Największą część oferty będą stanowić mieszkania 2 i 3-pokojowe, których metraże oscylują w granicach od 36 do 64 m2. Inwestycja obejmie także 15 kawalerek, które wciąż cieszą się dużym potencjałem na rynku deweloperskim. Na najwyższych piętrach budynku znajdą się z kolei przestronne mieszkania z dostępem do prywatnych tarasów zlokalizowanych na dachu, oferujące dodatkową przestrzeń na świeżym powietrzu.Praga-Północ to dobrze skomunikowana dzielnica. W bliskim sąsiedztwie inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe oraz stacja metra, które umożliwią szybki dostęp do pozostałych części Warszawy. Odległość do centrum od ul. Namysłowskiej 6B w linii prostej wynosi ok. 4 km. Mieszkańcy do Śródmieścia będą więc mogli dotrzeć samochodem w kilkanaście minut. Na terenie inwestycji zaplanowano 202 miejsca parkingowe, zlokalizowane zarówno w podziemnym garażu, jak i na otwartym terenie. Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców będą komórki lokatorskie oraz rowerownia. Na przynależnym terenie powstaną także strefy relaksacyjne, kąciki wypoczynkowe, plac zabaw oraz zielone wyspy. Dodatkowym udogodnieniem będzie Klub Mieszkańca, połączenie miejsca spotkań towarzyskich z kącikiem zabaw dla dzieci oraz przestrzenią do pracy, sprzyjającą kreatywności.