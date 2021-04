Budowa domu: ile kosztuje, co nas może zaskoczyć?

Poświęcony kwestiom związanym z budową domu raport Oferteo.pl pokazuje, że w minionym roku Polacy budowali przeważnie za pieniądze pożyczone od banku. Nie jest więc zaskoczeniem, że większość z nas robiła, co mogła, aby ograniczyć koszty inwestycji, wykonując część prac własnym sumptem. Mimo to średni koszt budowy w 2020 roku bliski był kwoty 0,5 mln zł.

Średnia cena budowy domu w Polsce

200 tys. zł za działkę budowlaną

Inwestorze, zapłacisz więcej niż zakładasz

Oszczędzamy samodzielnie, wykonując prace wykończeniowe

Budowa domu to dla większości Polaków najpoważniejsza inwestycja w życiu, którą znaczna część spłacać będzie przez kilkadziesiąt najbliższych lat. Dobrze jest więc przygotować się na to przedsięwzięcie jak najlepiej – komentuje Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl. – Porównanie ofert jak największej liczby wykonawców pozwoli nam wybrać najbardziej korzystną cenowo opcję, a zapoznanie się z dynamicznym rynkiem budowlanym – znaleźć najlepszy moment na rozpoczęcie budowy.

Przed nami najświeższa edycja „Raportu o Budowie Domów”. Przyniosła ona garść najbardziej aktualnych informacji na temat rynku budownictwa jednorodzinnego w Polsce.Wyniki badania pokazały, że w 2020 roku budowa domu kosztowała Polaków średnio 485 tys. zł. W większości, bo aż w 55% przypadków, pieniądze te pochodziły z kredytu hipotecznego. Największy wpływ na cenę miał metraż budowanego domu oraz wybrana lokalizacja. Poniższa tabelka przedstawia, jak koszty te wyglądały w poszczególnych województwach. Są to uśrednione deklarowane ceny.Jak widać, najwięcej zapłacić musieli inwestorzy, którzy zdecydowali się na budowę w województwach mazowieckim, małopolskim oraz śląskim. We wszystkich tych przypadkach koszty przekraczały pół miliona złotych. Najtańsze domy powstawały w województwach kujawsko-pomorskim, podlaskim i podkarpackim. Ich właściciele musieli przygotować się na wydatek rzędu odpowiednio 350, 380 i 390 tys. zł.Ankietowani przez serwis Oferteo.pl zostali również zapytani o cenę, jaką zapłacili za działkę budowlaną. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że 31% z nich udawało się zmieścić w kwocie 10 tys. zł za ar, 21% płaciło między 10 a 20 tys. zł, a 11% – nawet powyżej 70 tys. zł.Przyjmując, że średnia wielkość wybieranej przez Polaków działki to 19 arów, możemy przeliczyć, że za sam teren pod budowę płacili zwykle blisko 200 tys. zł.Ułatwioną sytuację miało natomiast 22% inwestorów, którzy działkę budowlaną dostali. Pozwoliło im to nie tylko zaoszczędzić na budowie, ale również zwiększyło ich zdolność kredytową. Posiadana działka może bowiem stanowić wkład własny do kredytu hipotecznego.Tylko 41% badanych udało się zmieścić w prognozowanym budżecie. W większości przypadków rzeczywiste koszty okazały się wyższe niż przewidywane. Najczęściej inwestorzy (42% ankietowanych) musieli dopłacić 11–20%. Zdarzało się też, że różnica wynosiła między 21 a 30% (27% odpowiedzi). Wyniki te pokazują, że wybudowanie domu we wcześniej zakładanym budżecie jest sporym osiągnięciem i nie zdarza się często.Najczęściej, bo aż w 58% przypadków, Polacy błędnie przewidywali koszty robocizny, a 57% z nich myliło się w kwestii ceny materiałów. Dodatkowe koszty generowały też nieprzewidziane wcześniej naprawy oraz formalności.Część osób stara się w jakiś sposób ograniczyć te najbardziej nieprzewidywalne koszty poprzez wykonanie części prac samodzielnie. Decyduje się na to aż 81% Polaków.Zwykle na siebie biorą wniesienie mebli (75%), malowanie (73%), położenie paneli lub parkietu (53%), montaż armatury (37%), montaż płyt G-K (34%), ułożenie glazury (33%), a nawet wykonanie instalacji elektrycznej (31%).