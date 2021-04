Osiedle Brawo 2 od INPRO już w sprzedaży

Brawo 2 to nowa inwestycja mieszkaniowa w Pruszczu Gdańskim wprowadzona właśnie do sprzedaży przez INPRO S.A. Składa się z dwóch budynków, w których znajdzie się 91 mieszkań o powierzchniach od 38 do 120 mkw. Budowa osiedla ma się zakończyć 30 października 2022 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Brawo 2 Osiedle Brawo 2 powstaje w Pruszczu Gdańskim.

Osiedle Brawo 2 powstaje w Pruszczu Gdańskim, oddalonym od centrum Gdańska o 20 minut drogi. W ramach inwestycji powstaną dwa czteropiętrowe budynki. Znajdzie się w nich 91 mieszkań 2-, 3- i 4-pokojowych o powierzchniach od 38 do 120 mkw. Mieszkania zlokalizowane na parterze będą miały przydomowe ogródki, a te położone wyżej - przestronne balkony. Budynki będą wyposażone w nowoczesne windy, boxy, wózkarnie i rowerownie.Dla mieszkańców przewidziano także dwie hale garażowe obejmujące łącznie 81 prywatnych miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) oraz 5 miejsc ogólnodostępnych w strefie zjazdów. Powstanie także naziemny parking, który pomieści łącznie 51 samochodów. Dla miłośników dwóch kółek także przewidziano miejsca postojowe.Między budynkami powstanie wewnętrzny dziedziniec. Dzieci będą mogły skorzystać z bawialni i placu zabaw.Kompleks będzie monitorowany, a dostęp na jego teren ograniczy szlaban wjazdowy.Dookoła kompleksu znajduje się wiele terenów zielonych tworzących przestrzeń do niedzielnych spacerów z rodziną czy codziennej aktywności fizycznej. Położenie inwestycji gwarantuje mieszkańcom bliskość natury i wygodny dostęp do bogatej w liczne punkty handlowo-usługowe infrastruktury. Znajdujące się w bliskim sąsiedztwie kompleksu przedszkole oraz żłobek będą stanowiły doskonałe udogodnienie dla wszystkich młodych rodziców.Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia MS 15 Architektura, a funkcję Generalnego Wykonawcy pełni INPRO S.A. Ceny lokali kształtują się w przedziale od ok. 7250 zł do ok. 8300 zł brutto za metr kwadratowy. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 30 października 2022 roku.