Pandemia COVID-19 utrudnia transakcje zakupu mieszkania

COVID-19 nie spowodował spadku liczby zawieranych transakcji na rynku wtórnym, czego początkowo obawiali się pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Zgodnie jednak przyznają, że ich przeprowadzenie często bywa trudniejsze i bardziej czasochłonne niż przed pandemią - wynika z sondy portalu GetHome.pl.

Przeczytaj także: Rynek mieszkaniowy coraz bardziej odporny na kolejne fale pandemii

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Freedom Nieruchomości: czy realizacja transakcji trwa dłużej niż przed pandemią? W sondzie GetHome.pl przeszło jedna czwarta pośredników z agencji Freedom Nieruchomości przyznaje, że w czasie pandemii wydłużył się czas załatwiania dokumentów w urzędach i bankach. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Na rynek wtórny wróciła niepewność?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Metrohouse: czy realizacja transakcji trwa dłużej niż przed pandemią? W sondzie GetHome.pl aż siedmiu na 10 pośredników Metrohouse zaobserwowało wydłużenie czasu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości z powodów proceduralnych. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jedna transakcja, cztery miesiące przygotowań

Dwie księgi wieczyste, a w nich inni właściciele

I dodaje, że dziś wydaje się to trywialne, ale rok temu przygotowanie transakcji nie było takie proste. Pozamykane były bowiem banki, urzędy wydające dokumenty, kancelarie notarialne i sądy.W sondzie GetHome.pl przeszło jedna czwarta pośredników z agencji Freedom Nieruchomości przyznaje, że w czasie pandemii wydłużył się czas załatwiania dokumentów w urzędach i bankach.Ekspert Metrohouse Marcin Jańczuk zwraca uwagę, że przy tak rozgrzanym rynku mieszkaniowym jak obecnie, czas sprzedaży nieruchomości powinien ulegać skróceniu. Tymczasem np. w Warszawie przeprowadzenie transakcji trwa obecnie średnio 100 dni, podczas gdy na początku roku czas ten był krótszy o 6 dni. W przypadku innych największych miast czas ten się wydłużył ze 104 do 127 dni.Choć nie wyklucza, że wskutek wzrostu cen mieszkań, popyt na nie zaczął słabnąć. W sondzie GetHome.pl aż siedmiu na 10 pośredników Metrohouse zaobserwowało wydłużenie czasu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości z powodów proceduralnych.Marek Wielgo dodaje, że sytuacja w poszczególnych miastach jest bardzo zróżnicowana, stąd rozbieżność ocen.Właściciel agencji Domus Nova Jacek Stefański przyznaje, że pośrednikom i ich klientom mocno dały się we znaki ograniczenia związane z przekraczaniem granic. Stefański najpewniej na długo zapamięta transakcję sprzedaży mieszkania, odziedziczonego przez syna zmarłej właścicielki. Problem w tym, że sprzedający ma obywatelstwo rosyjskie i polskie, a w trakcie sprzedaży przebywał w Rosji. Covidowe restrykcje i obostrzenia spowodowały, że nie mógł on brać udziału w czynnościach, w których nieodzowna jest obecność właściciela. Pośrednik uzyskał więc od klienta niezbędne pełnomocnictwa, które napisał rosyjski notariusz. Oczywiście niezbędne było apostille, czyli poświadczenie, że dokument jest autentyczny oraz tłumaczenia przysięgłe z języka rosyjskiego na polski.Dodatkowo właściciel przesłał oryginały dokumentów potwierdzających własność i postępowanie spadkowe. Niezbędny był też komplet innych dokumentów, m.in. zaświadczenie z urzędu skarbowego o podatku od spadków i darowizn, ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach czynszowych, z urzędu miasta o uregulowanym podatku od gruntów.Przeprowadzenie tej transakcji trwało blisko cztery miesiące!Z kolei dla Agaty Stradomskiej z biura Białe Lwy – Nieruchomości pandemia będzie się kojarzyła ze sprzedażą mieszkań po cenie wyższej od ofertowej.Jednak z taką sytuacją zetknęła się po raz pierwszy – sprzedawane mieszkanie miało założone dwie księgi wieczyste, a na dodatek do każdej z nich wpisany był inny właściciel. „Śledztwo” wykazało, że obydwie księgi założono przy okazji ustanawiania odrębnej własności lokalu.Po raz pierwszy w latach 70. Umowa sprzedaży mieszkania z zasobów Skarbu Państwa została potem rozwiązana. Po jakimś czasie transakcję przeprowadzono po raz drugi i również ustanowiono odrębną własność.Sytuację skomplikowało to, że nieruchomość zmieniała właścicieli w drugiej księdze wieczystej i aż do ubiegłego roku nikt nie odkrył, że istnieje jeszcze jedna księga. Jak pośrednicy z agencji Białe Lwy rozwiązali ten problem? Zamknęli zbędną księgę (tą pierwszą), dzięki czemu mieszkanie wróciło na rynek.