Top 5 rezydencji na rodzinną Wigilię

Za niecały miesiąc czekają nas święta Bożego Narodzenia. Jeżeli planujemy wyjazd świąteczny to czas najwyższy także zarezerwować noclegi. Przygotowaliśmy 5 ciekawych, świątecznych propozycji z wysokiej półki cenowej.

Święta w kornwalijskim pałacu

Wigilia w średniowiecznym stylu

Kliknij, aby powiekszyć fot. www.airbnb.pl Zamek w Umbrii, fot.2 Obiekt ten został wzniesiony w 1387 roku i składa się z 2 budynków. Nad nimi góruje wieża strażnicza o wysokości 32 metrów. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

W otoczeniu Alp

Święta w Tatrach

Wigilia w igloo

Świąteczny czas budzi wiele skojarzeń - uroczysta kolacja, rodzinna atmosfera czy spacery pośród śniegu. Wszystko to możemy przeżywać w swoich domach albo udać się na świąteczny wyjazd. Na rynku nieruchomości znajdziemy wiele interesujących możliwości. HRE Investments przygotował 5 miejsc, w których można świętować Wigilię wraz z rodziną i to z prawdziwą pompą.Najdroższą nieruchomością, w której można spędzić tegoroczne święta (np. od 23.12 do 26.12) jest Lostwithiel Manor. Położona w środkowej Kornwalii posiadłość jest częścią wiejskiego krajobrazu – idealne otoczenie by poczuć spokojną, świąteczną atmosferę – szczególnie jeśli dopisze zimowa aura. Jednak by to urzeczywistnić, czyli zarezerwować 3 noclegi w tym miejscu potrzebujemy 37 tys. funtów brytyjskich, czyli ponad 207 tys. złotych.Lostwithiel Manor to zabytkowy budynek o 500 letniej historii z eleganckimi wnętrzami. W środku znajdziemy coś co umili zimowe, świąteczne wieczory – kominki oraz zestaw kinowy w bibliotece. Cały budynek został tak zaaranżowany by pomieścić 18 gości w 9 pokojach. Zmieścić powinna się więc cała rodzina.Nie tylko zabytkowy obiekt może nam umilić świąteczny czas, ale i jego otoczenie – ogród. Można w nim oddawać się spacerom czy zimowym aktywnościom, a jeśli będziemy mieli odrobinę szczęścia, to spotkamy w nim nawet dziko żyjące jelenie.Mamy również propozycję dla tych, którzy nie doceniają powabu angielskiego klimatu, ale lubią nietuzinkowe wnętrza. Okres Bożego Narodzenia możemy bowiem spędzić we włoskim zamku w Umbrii. Obiekt ten został wzniesiony w 1387 roku i składa się z 2 budynków. Nad nimi góruje wieża strażnicza o wysokości 32 metrów.Wewnętrzny dziedziniec to także ogród z prywatnym basenem, altaną i tarasem. W środku obiektu znajdziemy natomiast kuchnię, jadalnię, 5 pokoi z 5 łazienkami i 5 łóżkami. Obiekt noclegowy jest przeznaczony dla 10 gości.Świąteczny pobyt kosztuje tutaj ponad 7 tys. złotych za noc. Tak więc łącznie z opłatą serwisową koszt całego wypoczynku wyniesie prawie 25 tys. złotych. Za tę cenę możemy urządzić wigilijną kolację w średniowiecznej kuchni, a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych – także na tarasie z widokiem na zamkowy dziedziniec.Jeśli kogoś i ta propozycja nie przekonuje, to spróbujmy kolejne. Trudno wyobrazić sobie przecież lepsze miejsce na spędzenie świąt niż górska chata. W austriackim Tyrolu (Alpy) możemy wynająć cały dom o powierzchni 300 m kw. Składa się on z 4 sypialni, 5 łazienek i może pomieścić 8 osób. Dodatkowo do prawdziwie zimowych atrakcji dostępnych w tej lokalizacji zaliczyć można stację narciarską. W górskiej chacie znajdziemy również kominek i saunę.Za 3 świąteczne noclegi w alpejskim krajobrazie przyjdzie nam zapłacić ponad 17,5 tys. złotych. Do tego należy doliczyć jeszcze opłatę za sprzątanie w wysokości 2,1 tys., co łącznie wiąże się z wydatkiem niemal 20 tys. złotych za cały pobyt.Jak się okazuje, święta bożonarodzeniowe w górskiej chacie można spędzić nie tylko w Alpach, ale i w naszych rodzimych Tatrach. Taką propozycję odnajdziemy w Zakopanem. Tutaj do wynajęcia jest cała drewniana, tradycyjna willa, w której znajdziemy 4 sypialnie z 10 łóżkami. Obiekt może pomieścić maksymalnie 10 gości. Cena pobytu nie różni się aż tak drastycznie od cen zagranicznych. Za każdą noc należy zapłacić 3,5 tys. złotych, co łącznie oznacza kwotę 10,5 tys. Podobnie jak w austriackim obiekcie, także i tutaj należy doliczyć opłatę serwisową – 1,8 tys. zł. Łącznie więc za 3 świąteczne noclegi musimy się liczyć z wydatkiem rzędu 12,3 tys. złotych.W ponad 100-letniej willi znajdują się zdobione stylowe piece, zabytkowe meble czy lampy. Poza 4 sypialniami do dyspozycji pozostają jeszcze salon, weranda, salon telewizyjny, kuchnia. W otoczeniu budynku jest również ogród z miejscem na ognisko.Jeżeli dla kogoś górska chata, pałac czy zamek są zbyt tradycyjnymi miejscami na święta, zawsze można znaleźć coś jeszcze bardziej ekstrawaganckiego – na przykład prywatne igloo. Z taką propozycją wychodzą właściciele obiektu w Finlandii. Za tę wyjątkową ofertę świąteczną zapłacić trzeba łącznie 8,3 tys. złotych.Cena ta obejmuje wynajęcie igloo/szklarni, która pomieścić może maksymalnie 4 osoby. Jest to więc propozycja na bardziej kameralną wigilijną kolację. No chyba, że wynajmiemy kilka domków - igloo. Meldując się w takim przeszklonym igloo zapewnimy sobie magiczny widok na Zatokę Botnicką ze skalistymi wyspami. W cenę wliczone jest już korzystanie z sauny i jacuzzi.Widoków nie przysłoni nam nawet śnieg, ponieważ okna w tych szklanych fińskich igloo są ogrzewane. Dzięki nim możemy oglądać morze aż po horyzont. Właściciele ponadto zapewniają o atrakcjach dźwiękowych – wsłuchiwać się możemy na przykład w dźwięk fal uderzających o brzeg.