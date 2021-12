Wynajem mieszkania: mamy dwucyfrowe wzrosty cen

Wynajem mieszkań doznał na skutek pandemii czegoś na kształt zapaści. Powszechność szczepień, spadek zachorowalności oraz nowy rok akademicki sprawiły jednak, że rynek powoli zaczął wracać do normy. Tym, na co warto zwrócić szczególną uwagę, są obecne stawki czynszu najmu. Już jeden rzut oka wystarczy, aby stwierdzić, że są one znacznie wyższe niż przed pandemią.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentują się obecnie ceny wynajmu mieszkania w większych miastach naszego kraju?

W których miastach podwyżki były największe?

Ile trzeba zapłacić za wynajem lokum w Warszawie?



Kliknij, aby powiekszyć fot. gukodo - Fotolia.com Podwyżki cen nie omijają rynku najmu | Czynsze za najem mieszkań podrożały nawet o 27% względem poprzedniego roku.

Ceny za średnie mieszkania też w górę

Z jednej strony podwyżki cen wynajmu mieszkania skorelowane są z sytuacją na uczelniach i powrotem studentów do nauki stacjonarnej, z drugiej zaś, wzrosty cen to także efekt rosnącej inflacji, która osłabia moc nabywczą pieniądza i przekłada się na podwyżki cen dóbr i usług w różnych sektorach gospodarki, również w nieruchomościach” - mówi Jarosław Krawczyk, ekspert Otodom.

Co w przypadku dużych mieszkań?

Zeszłoroczna sytuacja pandemiczna oraz wprowadzenie nauki zdalnej na uczelniach przełożyły się na odpływ studentów z miast akademickich i zmniejszenie zainteresowania najmem. Przez mały popyt i brak perspektyw poprawy sytuacji, wielu wynajmujących zdecydowało się wówczas obniżyć ceny. W tym roku, choć sytuacja związana z pandemią nadal nie jest w pełni ustabilizowana, większość uczelni od października wróciła do nauki stacjonarnej. Tym samym już od wakacji mogliśmy zaobserwować nagły wzrost zainteresowania ofertą wynajmu mieszkań, a co za tym idzie stopniową podwyżkę czynszów.Według danych Otodom, w październiku za mieszkanie do 38 mkw. w Bydgoszczy trzeba było zapłacić o 16% więcej niż przed rokiem, we Wrocławiu wzrost wyniósł ponad 15%, a w Łodzi prawie 13%. Jedynym miastem, które zanotowało niewielki spadek cen są Katowice, gdzie mieszkania na wynajem staniały o 0,6% w porównaniu z rokiem 2020.Podwyżki czynszów dotyczą również mieszkań od 38 do 60 mkw. W październiku 2021 r. najwyższe ceny ofertowe wynajmu mieszkania, spośród analizowanych miast, można było zaobserwować w Warszawie – średnia stawka wyniosła tutaj 2881 złotych za miesiąc. Na drugim miejscu, pod względem najwyższych cen, uplasował się Wrocław, gdzie za najem mieszkania trzeba zapłacić średnio 2400 złotych miesięcznie, czyli o prawie 16% więcej niż przed rokiem. Niewiele taniej jest w Gdańsku – tu za wynajem mieszkania zapłacimy średnio 2358 złotych, czyli ponad 10% więcej niż rok temu.Rynek najmu mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw. również zanotował podwyżki stawek względem poprzedniego roku. We Wrocławiu za mieszkanie o takim metrażu trzeba zapłacić średnio 2997 złotych miesięcznie, co oznacza podwyżkę cen o ponad 10,5% w ciągu roku. Jeszcze drożej jest w Krakowie – tu najem dużego mieszkania kosztuje średnio 3133 złotych, czyli ponad 13% więcej niż w 2020 roku. Najwyższy wzrost stawek widoczny jest w Warszawie, gdzie za wynajem mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. zapłacimy średnio aż 4679 złotych. Oznacza to, że ceny wynajmu dużych mieszkań w stolicy wzrosły o ponad 16%. Obniżek cen można szukać jedynie w Łodzi i Katowicach, gdzie stawki ofertowe spadły o 0,7% i 1,1%.