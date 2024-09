Inwestycja w mieszkanie na wynajem dla studenta. Hit czy kit?

O tym, że inwestycja w mieszkanie na wynajem to atrakcyjny sposób lokowania kapitału, powiedziano już wiele. Temat ten tradycyjnie już powraca przy okazji zbliżającego się wielkimi krokami nowego roku akademickiego - studenci stanowią bowiem pokaźną grupę najemców. Czy inwestowanie w tego rodzaju nieruchomość nadal ma sens? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, ale warto mieć na względzie kilka istotnych kwestii, w tym m.in. lokalizację.

Przeczytaj także: Najem mieszkania dla studenta - czy to wciąż dobra perspektywa?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie kupić mieszkanie dla studenta?

Czy mieszkanie to nadal opłacalna inwestycja?

Ile kosztuje mieszkanie na wynajem w Gdańsku?

Jeśli kupujemy mieszkanie inwestycyjne pod kątem wynajmu studentom, warto wziąć pod uwagę miejscowości, które poza tym, że są ośrodkami akademickimi, mają także potencjał turystyczny. Wówczas możemy wynajmować mieszkanie długoterminowo podczas roku akademickiego, a w czasie wakacji dodatkowo zarabiać na najmie krótkoterminowym - mówi Małgorzata Ostrowska, Dyrektorka Pionu Sprzedaży i Marketingu w J.W. Construction.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Racool_studio na Freepik Jak wybrać mieszkanie dla studenta? Kupując i przygotowując mieszkanie pod kątem najmu przez studentów warto wziąć pod uwagę kilka podstawowych czynników. Bliskość uczelni, dobry dostęp do komunikacji miejskiej oraz infrastruktura handlowo-usługowa w pobliżu to kluczowe elementy. Równie istotny jest układ mieszkania.

Gdzie kupić mieszkanie dla studenta?

Warszawa: Stolica to największy rynek akademicki w Polsce. Duża liczba uczelni oraz międzynarodowych studentów gwarantuje wysoki popyt na wynajem mieszkań.

Gdańsk: Wysokie standardy życia, rozwinięta infrastruktura akademicka oraz atrakcyjność turystyczna sprawiają, że Gdańsk jest doskonałym miejscem na zakup mieszkania pod wynajem.

Aglomeracja Śląska: Duża liczba studentów, a przy tym wciąż atrakcyjne ceny nieruchomości w porównaniu do innych dużych miast

Szczecin: Prężnie rozwijający się ośrodek akademicki, który wyróżnia się dodatkowo atrakcyjną lokalizacją zaraz przy granicy z Niemcami, co oznacza także potencjał najmu cudzoziemcom, w tym przede wszystkim Niemcom i Skandynawom studiującym na szczecińskich uczelniach.

Jak wybrać mieszkanie dla studenta?

Studenci często poszukują mieszkań z większą liczbą pokoi, które mogą wynajmować w grupach. Dlatego warto zainwestować w mieszkanie o układzie umożliwiającym podział na pokoje. Jeśli mamy takie możliwości finansowe, warto zainwestować w większe metraże. Jeśli kupujemy nieruchomość dla naszego dziecka, które zaczyna swoją przygodę ze studiami, większy metraż będzie tu też dobrym pomysłem pod kątem wynajmu pozostałych pokoi, co sprawi, że nasza pociecha będzie miała swój “dach nad głową”, a współlokatorzy będą “spłacać” nam kredyt. To bardzo wartościowa inwestycja w przyszłość - mówi Małgorzata Ostrowska z J.W. Construction.

Czy mieszkanie to opłacalna inwestycja?

Gdańsk: ceny najmu za pokój wahają się od 1200 do 2400 zł za miesiąc (w zależności od standardu i lokalizacji). Miesięczny najem pokoju w nowym budownictwie, w kwocie 2 tys. zł przyniesie szacunkowy, miesięczny przychód na poziomie 8 tys. zł. W miesiącach wakacyjnych mieszkanie można dodatkowo wynająć krótkoterminowo w kwocie od 500 do nawet 1000 zł za noc, co daje dodatkowy przychód w wysokości 15 tys. zł przy najniższej stawce i pełnym obłożeniu. Daje to nam przychód roczny na poziomie ok. 110 tys. zł przy wydatku zakupowym rzędu ok. 1,1 mln zł, czyli 10 proc. zwrotu z inwestycji.

Aglomeracja Śląska: ceny najmu pokoju 1-osobowego w akademiku w dobrym standardzie to ok. 1800 zł miesięcznie. Miesięczny najem pokoju w nowym budownictwie, w kwocie 1500 zł przyniesie szacunkowy, miesięczny przychód na poziomie 6 tys. zł. W miesiącach wakacyjnych mieszkanie można dodatkowo wynająć krótkoterminowo w kwocie 500 zł za noc, co daje dodatkowy przychód w wysokości 15 tys. zł przy pełnym obłożeniu. Daje to nam przychód roczny na poziomie ok. 90 tys. zł przy wydatku zakupowym rzędu ok. 570 tys. zł, czyli ponad 15 proc. zwrotu z inwestycji.

Szczecin: ceny najmu za pokój to ok. 1300 zł za miesiąc w podwyższonym standardzie i dobrej lokalizacji. Miesięczny najem pokoju w tej kwocie, przyniesie szacunkowy, miesięczny przychód na poziomie ok. 5 tys. zł. W miesiącach wakacyjnych mieszkanie można dodatkowo wynająć krótkoterminowo w kwocie ok. 500 zł za noc, co daje dodatkowy przychód 15 tys. zł miesięcznie przy pełnym obłożeniu. Daje to nam potencjalny przychód roczny na poziomie ok. 80 tys. zł przy wydatku zakupowym rzędu ok. 960 tys. zł, czyli ok. 8 proc. zwrotu z inwestycji.

Jesień to czas, kiedy na rynku mieszkaniowym widoczne jest ożywienie klientów inwestycyjnych. Następuje to zwykle z dwóch powodów. Po pierwsze jesienią rozpoczyna się rok akademicki, a wielu inwestorów nabywa nieruchomości właśnie z myślą o wynajmie studentom. Po drugie, im bliżej końca roku, tym więcej myśli się o rozliczeniu podatkowym. Często inwestycja w mieszkanie staje się właśnie sposobem na optymalizację podatkową. W końcu, sami studenci, często z pomocą rodziców, decydują się zakup swojego pierwszego mieszkania własnościowego.Dlaczego zakup mieszkania jest wciąż atrakcyjną formą lokowania kapitału? Przede wszystkim wiąże się ona ze stabilnością dochodów. Wynajem długoterminowy zapewnia stały dochód, który może być przewidywalny pod kątem unikania przestojów, zwłaszcza w przypadku wynajmu studentom na okres akademicki.Zakup mieszkania pod kątem studentów to także dobre rozwiązanie w kontekście zarządzania taką nieruchomością, a także łatwości znalezienia chętnych lokatorów. Popyt na mieszkania w miastach studenckich jest bardzo duży, a dodatkowo rosną ceny wynajmu pokojów w akademikach. Sama kwalifikacja do akademików również staje się sporym problemem. Według ostatnich doniesień miejsc w akademikach brakuje np. w Krakowie.Wybór odpowiedniego miasta jest kluczowy dla sukcesu inwestycji. Jakie miasta warto wziąć pod uwagę pod kątem zakupu mieszkania z myślą o wynajmie studentom:Kupując i przygotowując mieszkanie pod kątem najmu przez studentów warto wziąć pod uwagę kilka podstawowych czynników. Bliskość uczelni, dobry dostęp do komunikacji miejskiej oraz infrastruktura handlowo-usługowa w pobliżu to kluczowe elementy. Równie istotny jest układ mieszkania.Mieszkanie powinno być w pełni umeblowane i wyposażone w podstawowe sprzęty AGD, takie jak pralka, lodówka, kuchnia elektryczna lub gazowa. Ważne jest również, aby zapewnić szybki internet, co jest istotne dla studentów. Jeśli chodzi o wykończenie, warto postawić na uniwersalne, neutralne wnętrza i używać trwałych materiałów, które będą odporne na intensywne użytkowanie.Z symulacji przygotowanych przez analityków J.W. Construction wynika, że większe metraże mogą przynieść właścicielom mieszkań potencjalne atrakcyjne stopy zwrotu, które mogą sięgać nawet 15 proc. Pod lupę zostały wzięte 3 lokalizacje, które mają także potencjał turystyczny: Gdańsk, Szczecin oraz Chorzów (dużo wydarzeń sportowych, muzycznych oraz aktywność festiwalowa w czasie wakacji). Analiza dotyczy mieszkań 4-pokojowych.