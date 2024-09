46 proc. studentów płaci za wynajem mieszkania lub pokoju w akademiku

Za tydzień rozpoczyna się nowy rok akademicki. Gdzie zamieszkają studenci? Z analizy multiporównywarki rankomat.pl wynika, że niemal połowa z nich wynajmuje mieszkanie lub pokój w akademiku. Ile to kosztuje?

Gdzie mieszkają studenci?

Gdzie mieszkają studenci?

Ile kosztują akademiki?

Ile kosztują akademiki?

Ile kosztuje wynajem mieszkania?

Ile kosztuje wynajem mieszkania?

Ubezpieczenia dla studentów – wynajmujący powinni zabezpieczyć swoje mienie

Ubezpieczenia dla studentów – wynajmujący powinni zabezpieczyć swoje mienie

Studenci mogą korzystać z różnych opcji ubezpieczeń. Na uczelni mają zwykle NNW, które chroni ich w razie wypadku lub pobytu w szpitalu. Taka polisa to koszt od ok. 40 zł rocznie. Osoby wynajmujące mieszkania lub pokoje powinny rozważyć OC w życiu prywatnym, czyli ubezpieczenie swoich rzeczy osobistych i ochronę np. przed roszczeniami ze strony właściciela mieszkania czy domu. Studenci z własnymi nieruchomościami powinni rozważyć ich ubezpieczenie. Tym bardziej że ubezpieczenie mieszkania o powierzchni 35 m2 w ponad stutysięcznym mieście to roczny koszt ok. 250 zł. – wyjaśnia Wojciech Piesta, ekspert rankomat.pl

Eksperci rankomat.pl przeanalizowali aktualną sytuację na rynku najmu nieruchomości. Sprawdzili ceny wynajmu mieszkań o różnej wielkości i zestawili je z cenami pokoi w akademikach. Jest bardzo duża rozpiętość cen w domach studenckich: od 440 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym w Łodzi do nawet 1260 zł za pokój jednoosobowy w podwyższonym standardzie we Wrocławiu. Mieszkanie (kawalerkę) najtaniej można wynająć obecnie w Katowicach, najdrożej za kawalerkę zapłacimy w Warszawie. Bardziej ekonomiczną opcją jest współdzielenie większego mieszkania z innymi studentami.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w roku akademickim 2023/24 w Polsce kształciło się 1 245 153 studentów (1 223 629 w roku akademickim 2022/23). Najwięcej studentów mieszka w dużych miastach i tam szuka mieszkania.Według raportu Centrum AMRON Studenci na rynku nieruchomości niemal połowa studentów uczelni publicznych i prywatnych to najemcy. Najpopularniejszą opcją zakwaterowania był wynajem mieszkania we dwie osoby, na co zdecydowało się 42% ankietowanych studentów.Pieniądze na wynajem studenci najczęściej mają od rodziców (prawie 65%) oraz zarabiają samodzielnie (ponad 36%). Swoje stypendium na ten cel przeznacza nieco ponad 20% ankietowanych. W wielu przypadkach studenci łączą różne źródła finansowania, aby opłacić czynsz.Własną nieruchomość zamieszkuje 8% polskich studentów. Co ciekawe, wartość ta jest niższa niż rok wcześniej - w raporcie z 2023 roku własną nieruchomość miało 11% studentów.Chociaż w latach 2005-2020 liczba osób w wieku studenckim zmalała w Polsce o 39,6%, to eksperci CBRE sprawdzili, że w polskich uczelniach jest ok. 82 tys. miejsc w akademikach, co oznacza, że mniej niż co dziesiąty student może liczyć na taką opcję zakwaterowania.Jak wynika z analizy najnowszych udostępnionych cenników w wybranych 10 studenckich miastach w Polsce, najtańszy kwaterunek można znaleźć w Łodzi. W akademiku Uniwersytetu Łódzkiego najtańsze miejsce w pokoju dwuosobowym kosztuje 440 zł.W 2023 roku trzeba było zapłacić 529 zł miesięcznie za najtańsze miejsce w akademiku na UW. W tym roku jest taniej i w Domu Studenta nr 3 „Kic” przy ul. Kickiego 9, miejsce w pokoju dwuosobowym można mieć za 480 zł miesięcznie.Najdroższe miejsca w akademikach można wynająć na Uniwersytecie Wrocławskim w domach studenckich Ołówek i Kredka – pokój jednoosobowy za 1350 zł miesięcznie. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oferuje miejsce w pokoju jednoosobowym z łazienką i aneksem kuchennym za 1260 zł.Studenci, którzy nie chcą lub nie mogą zamieszkać w akademiku, bardzo często decydują się na wynajem kawalerki lub pokoju w większym mieszkaniu. Według danych z serwisu gethome.pl, najtańsze kawalerki w roku akademickim 2024/25 można znaleźć w Katowicach – średnia cena to 1653 zł za miesiąc. Nieco drożej jest w Łodzi – 1696 zł za miesięczny wynajem. Jeszcze w roku akademickim 2023/24 to Toruń był najtańszy, ale tam średnie ceny kawalerek wzrosły z 1178 zł do 2050 zł, więc prawie dwukrotnie.Najdroższe kawalerki są w Warszawie, gdzie za takie mieszkanie trzeba średnio zapłacić 2861 zł miesięcznie. Trochę taniej jest w Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu i tam kawalerkę można odpowiednio wynająć za: 2476 zł, 2436 zł i 2406 zł miesięcznie.Czy wynajmowanie mieszkania ze znajomymi może pomóc obniżyć koszty? Może. W Warszawie, wynajęcie dwupokojowego mieszkania, to średni koszt rzędu 4094 zł miesięcznie, więc 2047 zł na osobę i jest taniej niż przy wynajęciu kawalerki. Jeszcze taniej za miesiąc zapłacą studenci mieszkający w trzypokojowym mieszkaniu, bo średnio 1925 zł. Kwota prawie 10 tys. zł za czteropokojowe mieszkanie robi wrażenie, ale dzieląc to na osobę, wychodzi 2292 zł miesięcznie, więc wciąż taniej niż kawalerka.Najtańsze dwupokojowe mieszkania są w Łodzi i kosztują 2150 zł. Niewiele więcej jest w Toruniu – 2163 zł za miesiąc, czyli prawie tyle, jakie są średnie stawki wynajmu kawalerki w tym mieście.Posiadanie ubezpieczenia na studiach może być bardzo pomocne, choć zależy to od konkretnej sytuacji studenta. Studenci często mają drogi sprzęt (laptopy, telefony, sprzęt fotograficzny), więc warto zabezpieczyć się przed niespodziewanymi stratami i wtedy przydaje się OC w życiu prywatnym.