Projekt architektoniczno-budowlany to kluczowy dokument w procesie budowy domu. Bez niego nie zrealizujemy swojego marzenia o własnych czterech kątach. Co powinien zatem zawierać? O czym należy pamiętać realizując dane przedsięwzięcie? Na te pytania odpowiada Bartłomiej Kuźniar - Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Czym jest projekt architektoniczno-budowlany?

Co powinien zawierać projekt architektoniczno-budowlany?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Co musi zawierać projekt architektoniczno-budowlany budynku? Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać rzuty wszystkich poziomów domu – od fundamentów, przez piwnicę, poszczególne piętra, aż po dach.

O czym należy pamiętać?

Projekt architektoniczno-budowlany jest jedną z trzech obowiązkowych części projektu budowlanego. Funkcjonuje on obok projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu technicznego. Pierwszy z tych dokumentów obejmuje usytuowanie obiektu, układ komunikacyjny i informacje o obszarze oddziaływania. Drugi natomiast określa rozwiązania instalacyjne i konstrukcyjne oraz charakterystykę energetyczną. Cały projekt budowlany jest niezbędnym dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowę, a zatem stanowi pierwszy krok do realizacji całej inwestycji. Oczywiście projektu budowlanego nie można przy tym sporządzić samodzielnie. Mogą go wykonać tylko osoby posiadające specjalistyczne uprawnienia do projektowania, a także wpisane na listę członków okręgowej izby samorządu zawodowego – izby inżynierów budownictwa lub architektów. Zresztą aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do samorządu zawodowego należy dołączyć do samego projektu. Ważne jest też sporządzenie projektu budowlanego w trzech egzemplarzach – dodaje Bartłomiej Kuźniar.Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać rzuty wszystkich poziomów domu – od fundamentów, przez piwnicę, poszczególne piętra, aż po dach. Jeżeli dach domu został zaprojektowany w formie spadzistej, to odrębnie należy też uwzględnić więźbę dachową. Kluczowe są nadto odpowiednio poprowadzone przekroje. Wykonuje się je w charakterystycznych miejscach. Nie można też zapominać o elewacji. Dodatkowo projekt architektoniczno-budowlany powinien zostać wykonany w odpowiedniej skali, to znaczy nie mniejszej niż 1:100, a w przypadku projektu rozbudowy lub adaptacji w skali 1:50. Nadto projekt architektoniczno-budowlany musi zostać uzupełniony o rysunki konstrukcji i instalacji wewnętrznych. Oczywiście projekt ten to nie tylko część graficzna, ale również opisowa. W niej uwzględnia się informacje na temat umiejscowienia budynku wraz z określeniem kategorii geotechnicznej, a także na temat użytych materiałów, istotnych rozwiązań instalacyjnych, całej konstrukcji domu, warstw przegród z podaniem ich współczynników izolacyjności termicznej i tak dalej. Ważnym elementem jest także charakterystyka energetyczna domu ze szczegółowym obliczeniem rocznego zapotrzebowania na ogrzanie 1 metra kwadratowego powierzchni.Projekt architektoniczno-budowlany musi spełniać szereg wymogów. Powinny z niego wynikać wszystkie istotne parametry domu, w tym powierzchnia netto, a także kubatura nieogrzewana i ogrzewana. Warto zwrócić szczególną uwagę na zaostrzone wymagania dotyczące parametrów cieplnych budynków oraz zużycia energii, które obowiązują od stycznia 2021 r. Oczywiście cały projekt budowlany nie może być nadto sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także wydaną decyzją o warunkach zabudowy dla danego terenu. Nie można również mieszać elementów poszczególnych elementów projektu budowlanego. W projekcie architektonicznym nie powinno zatem znaleźć się usytuowanie obiektu i opis układu komunikacyjnego, bo to elementy charakterystyczne dla projektu zagospodarowania działki lub terenu. Projekt architektoniczno-budowlany nie może także zawierać szczegółowych rozwiązań, dotyczących instalacji i poszczególnych konstrukcji, bo to część projektu technicznego. Projekt architektoniczno-budowlany skupia się na układzie przestrzennym projektowanego domu.