Rozpoczęcie budowy domu - jakie formalności?

Samodzielna budowa domu jednorodzinnego jest ogromnym przedsięwzięciem. Przede wszystkim zanim dojdzie do postawienia fundamentów, warto pamiętać o załatwieniu istotnych formalności. Co jest istotne? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar - Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - www.dzialkanadmorzem.pl.

Przeczytaj także: Zakup nieruchomości komercyjnej - diabeł tkwi w szczegółach

Po pierwsze warunki zabudowy

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jakie formalności przed rozpoczęciem budowy domu? Robiąc rozeznanie na rynku należy przede wszystkim sprawdzić, czy interesująca nas nieruchomość jest działką budowlaną.

Po drugie mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

Po trzecie oświadczenie o dostępie do drogi publicznej

Po czwarte warunki techniczne przyłączenia budynku do sieci

Przeczytaj także: Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną a decyzja o warunkach zabudowy

Pierwszym krokiem do realizacji marzenia o własnych czterech kątach jest oczywiście zakup nieruchomości. Nie można decydować się na pierwszy lepszy kawałek ziemi. Nie na każdym gruncie można bowiem posadowić budynek o określonych parametrach. Robiąc rozeznanie na rynku należy zatem przede wszystkim sprawdzać, czy interesująca nas nieruchomość jest działką budowlaną. Tę informację można pozyskać w każdym urzędzie miasta lub gminy, właściwym dla miejsca położenia danej nieruchomości. Przeznaczenie danego gruntu można ustalić przede wszystkim na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. On też będzie określał szczegółowe informacje na temat rodzaju zabudowy, która może pojawić się na gruncie. W sytuacji w której dla danego obszaru nie sporządzono takiego planu, co również jest możliwe, konieczne jest uzyskanie warunków zabudowy . Wydaje się je w trybie zwykłego postępowania administracyjnego. Należy zatem złożyć w organie administracji publicznej stosowny wniosek i poczekać na jego rozpatrzenie. Niestety najczęściej trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo może to potrwać nawet kilka miesięcy.Wiedząc już, że nieruchomość może być przeznaczona na cele budowlane oraz dopełniając formalności związanych z uzyskaniem warunków zabudowy, należy pomyśleć o dokumentach projektowych. Kluczowym elementem jest w szczególności mapa sytuacyjno-wysokościowa. To opracowanie kartograficzne, które zawiera aktualne informacje dotyczące przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych obiektów na działce, w tym istniejącego uzbrojenia. Jednocześnie uwzględnia ono istniejącą zabudowę sąsiednich działek. Taką mapę sytuacyjno-wysokościową może sporządzić tylko uprawniony do tego geodeta. Mapa ta powstanie natomiast na bazie mapy zasadniczej w skali nie mniejszej niż 1:5000. W pewnym sensie jest to bardziej uszczegółowiona wersja mapy zasadniczej. Znajdą się na niej takie informacje, jak linie zabudowy w sąsiedztwie, ulice, drogi, podjazdy, tereny zielone oraz media – wymienia Bartłomiej Kuźniar.Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda nieruchomość musi mieć też dostęp do drogi publicznej . Może być to dostęp bezpośredni lub poprzez inną nieruchomość. Każda forma powinna jednak zostać odpowiednio uregulowana. Oświadczenie o dostępie do drogi publicznej na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę w przyszłości jest potrzebne wtedy, gdy nieruchomość nie leży bezpośrednio przy drodze. Wówczas stosowny dokument o możliwości dokonania przyłączenia wystawia właściwy zarządca drogi. Po taki dokument należy zatem zwrócić się do urzędu gminy (jeżeli działka ma uzyskać dostęp do drogi gminnej), do starostwa powiatowego (jeżeli działka ma uzyskać dostęp do drogi powiatowej), do urzędu marszałkowskiego (jeżeli działka ma uzyskać dostęp do drogi wojewódzkiej) albo do oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (jeżeli działka ma uzyskać dostęp do drogi krajowej).Żaden współcześnie budowany dom nie może także istnieć bez przyłączenia odpowiednich mediów. Kluczowy jest w szczególności prąd oraz woda. Jeżeli nieruchomość nie jest od razu wyposażona w takie przyłącza, należy dopełnić związanych z tym formalności. Konieczne jest uzyskanie warunków technicznych przyłączenia budynku do sieci. W tym celu należy sporządzić stosowny wniosek, uiścić opłatę, a także dołączyć aktualną mapę do celów projektowych oraz dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością. Wniosek rozpatruje oczywiście miejscowy zakład wodociągowy, kanalizacyjny albo energetyczny, w zależności od rodzaju sieci – wskazuje Bartłomiej Kuźniar.