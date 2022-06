Co to jest CEEB i jak uniknąć kary za brak deklaracji?

Co to jest CEEB? © fot. mat. prasowe

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ewidencja, w której gromadzone są kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem tej ewidencji jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

Według Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, w 2021 r. segment pomp ciepła wzrósł o ponad 80%. W ten sposób Polska dołączyła do europejskiej czołówki w liczbie sprzedanych pomp ciepła, wyprzedzając m.in. Wielką Brytanię. To najlepszy dowód na to, że pompy ciepła stają coraz częściej wybieranym źródłem ogrzewania i że zaufanie do tego produktu ciągle wzrasta. To także dobry znak dla środowiska – w końcu pompa ciepła jest najbardziej ekologicznym i jednocześnie bezemisyjnym źródłem ciepła. - mówi Adam Krajewski z Vosti.

Kto musi złożyć deklarację w CEEB?

Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić do CEEB?

pompa ciepła

sieć ciepłownicza

kocioł grzewczy na paliwa stałe

piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno),

kominek na paliwo stałe

kocioł olejowy

gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy

kominek gazowy

grzejnik gazowy

trzony kuchenne

piecokuchnie

kuchnia węglowa

UWAGA! Do CEEB nie trzeba zgłaszać instalacji fotowoltaicznej.

Jak złożyć deklarację w CEEB?

ONLINE – Wystarczy wejść na stronę https://ceeb.gov.pl/, gdzie jest już aktywny formularz. Po zalogowaniu się za pomocą Profilu Zaufanego wystarczy wypełnić arkusz, w którym trzeba wpisać adres nieruchomości, dane kontaktowe do właściciela oraz zaznaczyć odpowiednie źródło ciepła. Po zatwierdzeniu i wysłaniu formularza, trafi on bezpośrednio do centralnej ewidencji.

– Wystarczy wejść na stronę https://ceeb.gov.pl/, gdzie jest już aktywny formularz. Po zalogowaniu się za pomocą Profilu Zaufanego wystarczy wypełnić arkusz, w którym trzeba wpisać adres nieruchomości, dane kontaktowe do właściciela oraz zaznaczyć odpowiednie źródło ciepła. Po zatwierdzeniu i wysłaniu formularza, trafi on bezpośrednio do centralnej ewidencji. OSOBIŚCIE – papierową deklaracja, można pobrać ze strony https://ceeb.gov.pl/. Po wypełnieniu trzeba ją zanieść lub wysłać pocztą do urzędu gminy.

Do kiedy trzeba dokonać zgłoszenia do CEEB?

dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

W ewidencji znajdą się informacje dotyczące naszych domów, lokali usługowych i budynków publicznych. W sumie zgromadzone informacje będą dotyczyły ok. 5-6 mln budynków. Dzięki temu powstanie „mapa” emisyjności budynków na terenie całego kraju. Ewidencja ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów.CEEB to właśnie narzędzie, które ma wspierać pracę organów administracji centralnej, jak i samorządowej w zakresie planowania polityki niskoemisyjnej.Złożenie deklaracji z informacją o źródle ciepła i spalania paliw jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości. W przypadku mieszkania w bloku nie trzeba składać deklaracji samodzielnie, wspólne źródło ciepła zgłosi zarządca.Obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków podlega m.in.:Deklarację można złożyć na dwa sposoby:Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie urządzeń do ogrzewania budynków, to:Warto o tym pamiętać – za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia grożą kary grzywny do 5 tys. zł.