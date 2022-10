Mieszkanie na kredyt czy wynajem - na co się zdecydować?

Kolejne podwyżki stóp procentowych spędzają sen z powiek nie tylko posiadaczom kredytów hipotecznych - również osoby będące o krok od podpisania umowy kredytowej zastanawiają się, czy warto. Czy dziś wynajem jest bezpieczniejszy niż kredyt hipoteczny?

Rata kredytu hipotecznego wyższa niż czynsz?

Co przemawia za zakupem mieszkania na kredyt?

chcesz założyć rodzinę – potrzebujesz przestrzeni i chcesz uniknąć stresujących sytuacji, jakie mogą pojawić się przy wynajmie,

jesteś przywiązany do własności – po spłacie kredytu hipotecznego będziesz jedynym właścicielem nieruchomości,

doskonale wiesz, że wartość nieruchomości z czasem rośnie – prawdopodobieństwo, że za kilkanaście lat będziesz mógł sprzedać mieszkanie z zyskiem, jest duże.

Rosnące raty kredytów hipotecznych. Kupić mieszkanie czy wynająć?

Jak bardzo cenisz sobie mobilność?

często zmieniasz miejsce zamieszkania – podróżujesz lub wymaga tego Twoja praca,

obawiasz się zaciągnięcia długoletniego zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny – najem jest dużo bardziej elastyczny,

zbierasz na wkład własny – aby zmniejszyć kwotę kredytu hipotecznego.

Jeszcze do niedawna rata kredytu hipotecznego była niższa niż czynsz, jaki trzeba było zapłacić za korzystanie z mieszkania jego właścicielowi. Stąd też osoby posiadające wkład własny oraz zdolność kredytową często korzystały z produktów hipotecznych, aby zakupić mieszkanie i zarabiać na jego wynajmie. Dziś sytuacja jest odmienna, co potwierdzają analizy specjalistów ze Związku Firm Pośrednictwa Finansowego. Wszystko za sprawą podwyżek stóp procentowych.Rosnące raty kredytów hipotecznych to dla wielu osób kluczowy argument przemawiający za tym, aby znaleźć mieszkania do wynajęcia Łódź , Gdańsk czy Warszawa. Ponieważ stawki czynszu nie nadążają za wzrostem rat, to osoby wynajmujące lokale mieszkalne mają możliwość odkładania środków na wkład własny. Z drugiej strony rozpatrywanie zakupu mieszkania jedynie w kontekście finansowym to nieporozumienie.Własne mieszkanie jest przez wiele osób postrzegane jako bufor – daje poczucie bezpieczeństwa. Nie ma obawy choćby o to, że właściciel wypowie umowę najmu i trzeba będzie zorganizować kosztowną przeprowadzkę.Zakup mieszkania, nawet na kredyt, to dobre rozwiązanie, gdy:W mniejszych miastach ceny nieruchomości są też dużo przystępniejsze niż w stolicy, Wrocławiu czy Krakowie. Jeżeli omijasz rynki nieruchomości w największych miastach Polski, to zakup mieszkania nawet z wykorzystaniem kredytu hipotecznego może się po prostu opłacać.Chociaż zakup mieszkania daje poczucie bezpieczeństwa, to oznacza też związanie się z jednym miejscem na dłużej. Oczywiście mieszkanie z kredytem można sprzedać, niemniej jednak przeprowadzenie takiej operacji może zająć nawet kilka miesięcy. Tego problemu nie mają osoby, które mieszkanie wynajmują.Wynajem mieszkania może być dla Ciebie bardziej atrakcyjny, gdy:Zróżnicowane potrzeby najemców i właścicieli mieszkań to główny powód, dla którego trudno określić, co sprawdzi się lepiej – wynajem mieszkania czy może zakup lokalu na kredyt. Jeżeli chcesz podjąć najlepszą decyzję w swojej sytuacji, musisz sprecyzować swoje priorytety.