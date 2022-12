Wpis do księgi wieczystej przez notariusza? Jeszcze nie teraz

Zgodnie z propozycją rządu, notariusze mieli m.in. dokonywać wpisów własności mieszkania. Zmian jednak na razie nie będzie. Wyjaśniamy, czy to duża strata.

Planowana nowelizacja prawa o notariacie zakładała, że notariusze będą mogli dokonywać nie tylko wpisów hipoteki. Rejenci mieli zyskać również prawo do zakładania nowych ksiąg wieczystych poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej.

Przyjęte przez rząd rozwiązania miały stanowić odpowiedź na przeciążenie sądów wieczystoksięgowych. Rodzi się jednak pytanie, czy lepszym wariantem nie byłyby działania zwiększające efektywność wspomnianych sądów.

Sejm odrzucił w całości nowelizację ustawy prawo o notariacie (patrz Głosowanie nr 25 na 67. posiedzeniu Sejmu), co na razie wyklucza zmiany dotyczące wpisów w księgach wieczystych.

Nowości dotyczące kontroli nad notariatem pogrzebały projekt

Notariusze mieli zakładać księgi wieczyste dla nowych mieszkań

Na zmiany techniczne i tak trzeba by było czekać bardzo długo

W minionym roku, krajowe media dość często informowały o sytuacji osób, które były zmuszone do długiego oczekiwania na wpis hipoteki w księdze wieczystej. Trudno się dziwić, bo w niektórych miastach (np. Warszawie) średni czas oczekiwania na wpis i jednocześnie ustanowienie hipoteki wynosił więcej niż pół roku. Przez ten czas, kredytobiorca ponosił koszty związane z tzw. ubezpieczeniem pomostowym kredytu mieszkaniowego. Obecnie sytuacja już się normuje z powodu mniejszej liczby transakcji nieruchomościowych. Niemniej jednak, warto wspomnieć, że od 17 września 2022 roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi banki przy nowych kredytach hipotecznych będą musiały zwracać koszt ubezpieczenia pomostowego. Szykowały się też kolejne zmiany istotne dla nabywców mieszkań. Chodzi o to, że notariusze mieli zyskać prawo dokonywania niektórych wpisów w księgach wieczystych. Warto dowiedzieć się, czy odrzucenie tego pomysłu przez Sejm to duża strata dla nabywców mieszkań.Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw trafił do Sejmu 11 października 2022 roku. Wspomniany projekt ostatecznie został odrzucony 1 grudnia 2022 roku - po trzecim czytaniu. Dość nieoczekiwane fiasko projektu firmowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie miało dużego związku z planami przyznania notariuszom możliwości dokonywania niektórych wpisów w księgach wieczystych. Znacznie większe kontrowersje wzbudzały propozycje wprowadzenia dość restrykcyjnej kontroli nad notariatem.- komentuje Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.Z punktu widzenia nabywców i sprzedawców mieszkań, kluczowe znaczenie miały propozycje rządu związane z opcją dokonywania wpisów w księgach wieczystych przez notariusza. To oznaczałoby wręcz rewolucyjną zmianę, bo obecnie rejent ma jedynie możliwość składania wniosku o odpowiedni wpis. Projekt nowelizacji prawa o notariacie zakładał, że notariusze będą mogli wykonywać wpisy w księdze wieczystej dotyczące ustanowienia odrębnej własności lokalu i jednoczesnego obciążenia nowych lokali ograniczonymi prawami rzeczowymi (głównie hipoteką) oraz innymi roszczeniami i prawami.- mówi Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.Ustawodawca nie wykluczał, że w miarę upływu czasu oraz testowania nowych przepisów, notariusze zyskają możliwość dokonywania również innych wpisów do KW. To informacja ważna w kontekście transakcji dotyczących gruntów zabudowanych (np. domami), a także niezabudowanych. W razie wejścia w życie planowanych przepisów, nabywcy domów (również nowych) i działek nie mogliby liczyć na przyspieszenie wpisu własności i ewentualnie hipoteki.- dodaje Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.Liczba uwag do projektu zmian prawa o notariacie przekazanych przez środowisko notariuszy oraz referendarzy sądowych wskazuje, że proponowane rozwiązania dotyczące wpisów wzbudzały pewne kontrowersje wśród praktyków. W toku konsultacji, notariusze reprezentowani przez Krajową Radę Notarialną zwrócili uwagę, że na odpowiednie modyfikacje systemu informatycznego trzeba byłoby poczekać nawet 2 lata - 4 lata. Właśnie dlatego wpływ projektowanych zmian na obrót nieruchomościami w najbliższym czasie byłby zerowy. Jeżeli chodzi o 2023 rok, to największy wpływ na tempo dokonywania wpisów w księgach wieczystych prawdopodobnie będzie miała sytuacja związana z liczbą i obsadą etatów referendarzy sądowych.- podsumowuje Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.