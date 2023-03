Kobiety a zakup nieruchomości. Jakimi są klientkami?

Kobiety coraz częściej zajmują kierownicze stanowiska, przeprowadzają badania naukowe oraz pracują w typowo męskich zawodach. Ich profesjonalizm i umiejętności dają o sobie znać także na rynku nieruchomości. Podczas procesu zakupu mieszkania wykazują się ogromną wiedzą i sprecyzowanymi oczekiwaniami. Na tym jednak nie koniec. Portal RynekPierwotny.pl postanowił zapytać deweloperów o to, jak kobiety kupują nieruchomości. Jakimi są klientkami i co je wyróżnia?

Pewnym krokiem po własne M

Z wypowiedzi deweloperów wynika, że panie, które planują zakup wymarzonego M, rzetelnie przygotowują się do spotkań. Mają sprecyzowane oczekiwania, dobrze znają oferty konkurencyjne i zadają szereg pytań, począwszy od zastosowanych w danym projekcie materiałów budowlanych, a skończywszy na kwestiach prawnych – mówi Katarzyna Krupa, Kierownik biura sprzedaży Cordii w Poznaniu.

Ze smykałką do negocjacji

Kliknij, aby powiekszyć fot. Aurelio - Fotolia.com Jak kobiety kupują mieszkania? Panie nie boją się pytać o rabaty i dodatkowe benefity. Są odważne w negocjacjach i śmiało proponują korzystne dla siebie rozwiązania.

Ma być praktycznie

Nasze doświadczenia sprzedażowe pokazują, że kobiety podchodzą do zakupu mieszkania bardzo praktycznie. Oznacza to skoncentrowanie uwagi (oraz wymagań) na układzie i funkcjonalności lokalu. Szczególnie wysoko cenią one przestronne przestrzenie oraz miejsca do przechowywania.

Kobiety lubią widzieć, co kupują i to dosłownie. Cenią sobie możliwość zapoznania się z wizualizacjami osiedla, a także sprawdzenia układu mieszkania i terenu osiedla na makietach 3D, które udostępniamy klientom w naszych biurach sprzedaży – wyjaśnia Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Z myślą o przyszłości

Panie, które kupują lokale myślą o nich przyszłościowo. Oczekują szczegółowych informacji o lokalnej infrastrukturze (przedszkola, szkoły, sklepy, placówki ochrony zdrowia), komunikacji miejskiej, pytają o dostępne w mieszkaniach pomieszczenia do przechowywania lub możliwość ich wykończenia – tłumaczy Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

Podsumowanie

Odpowiedzi przedstawicieli firm deweloperskich, którzy wzięli udział w sondzie portalu RynekPierwotny.pl:

