Wyprowadzka od rodziców - kobiety wyprzedzają mężczyzn o ponad 2 lata

26 lat - w takim wieku statystyczna Polka wyprowadza się od rodziców. Dojrzewanie do samodzielności zajmuje paniom o ponad dwa lata krócej niż panom i nie jest to jedynie specyfika polska, ale prawidłowość obserwowana na całym starym kontynencie - sugerują najnowsze dane Eurostatu. Dane europejskiego urzędu sugerują ponadto, że "Bezpieczny Kredyt 2%" wyraźnie przyspieszył wyprowadzkę od rodziców.

Bezpieczny Kredyt przyspieszył wyprowadzkę o 16 miesięcy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średni wiek wyprowadzki z domu rodzinnego Dostępne dane sugerują, że tak jak jeszcze w 2021 roku przeciętny wiek wyprowadzki z domu rodzinnego wyniósł 28,4 lat, tak w 2023 roku spadł on do poziomu nieznacznie przekraczającego 27 lat. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wszystkie Europejki wyprowadzają się szybciej

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przeciętny wiek opuszczenia domu rodzinnego (w latach) To, że panie zakładają własne gospodarstwo domowe wcześniej niż panowie nie jest niczym nadzwyczajnym. Dzieje się tak we wszystkich krajach Europejskich. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Chudszy portfel nie musi być przeszkodą

Polki o ponad dwa lata wcześniej idą na swoje – wynika z danych Eurostatu. Statystyczna kobieta wyprowadza się bowiem z domu rodzinnego mając 26 lat. Panowie robią to przeciętnie chwilę po 28 urodzinach - sugerują najświeższe dostępne dane. Symboliczny krok w dorosłość statystyczna kobieta wykonuje więc o ponad 26 miesięcy wcześniej niż przeciętny mężczyzna.Najnowsze dane Eurostatu pokazują jednak też bardzo ciekawą zmianę, której nie sposób nie połączyć z działającym w 2023 roku programem „Bezpieczny Kredyt 2%”. Zgodnie z oczekiwaniami przyspieszył on decyzję o wyprowadzce z domów rodzinnych . Jest niemal pewne, że podobne efekty „Bezpiecznego Kredytu 2%” będziemy obserwować też w kolejnej publikacji, bo przecież wnioski o dopłaty składane były do końca 2023 roku, a od złożenia wniosku kredytowego do faktycznej przeprowadzki nierzadko droga daleka – szczególnie jeśli mieszkanie było kupowane na etapie budowy. Póki co dostępne dane sugerują, że tak jak jeszcze w 2021 roku przeciętny wiek wyprowadzki z domu rodzinnego wyniósł 28,4 lat, tak w 2023 roku spadł on do poziomu nieznacznie przekraczającego 27 lat. Bardzo szybko średni wiek wchodzenia w dorosłość spadł więc w Polsce w latach 2021-23 o niemal 16 miesięcy.To, że panie zakładają własne gospodarstwo domowe wcześniej niż panowie nie jest niczym nadzwyczajnym. Dzieje się tak we wszystkich krajach Europejskich. Na południu – we Włoszech, Grecji, Bułgarii czy Chorwacji wyprowadzka z domu rodzinnego zajmuje więcej czasu niż w Polsce, a dysproporcja pomiędzy wiekiem wyprowadzki kobiet i mężczyzn bywa nawet dwukrotnie większa niż nad Wisłą. Z drugiej strony wcześnie dzieci opuszczają dom rodzinny w Skandynawii. Statystyczna Szwedka idzie na swoje jeszcze przed 22 urodzinami, a panowie czekają z tym krokiem do momentu, w którym zdmuchną już na torcie 22 świeczkę.Warto podkreślić, że decyzja o wcześniejszym usamodzielnieniu się podejmowana jest przez Polki pomimo często niższych zarobków. Dane Eurostatu sugerują bowiem, że w 2023 roku mediana dochodu mężczyzny w wieku od 25 do 49 lat zatrudnionego na pełen etat wynosiła trochę ponad 51,4 tys. zł rocznie. W przypadku kobiet było to o ponad tysiąc złotych mniej. Oczywiście średnia płaca nie jest idealnym wskaźnikiem, który pozwoliłby porównywać faktyczną różnicę pomiędzy kobietami i mężczyznami. Aby było to możliwe, musielibyśmy porównywać osoby o co najmniej porównywalnym doświadczeniu i kwalifikacjach, które wykonują taką samą pracę, a to wcale nie jest takie proste. Europejski urząd sugeruje na przykład, że kobiety zarabiają przeciętnie o około 7% mniej niż mężczyźni. GUS natomiast w publikacji podsumowującej rozkład wynagrodzeń we wrześniu 2024 roku pokazał, że mediana płac brutto dla kobiet wynosiła bez mała 6480 złotych, a dla mężczyzn nieznacznie przekroczyła ona 6,9 tys. zł. Tu jednak mamy do czynienia z relatywnie prostą miarą, czyli medianą, która pokazuje jedynie kwotę, wobec której połowa osób pracujących zarabia więcej, a połowa mniej. Dokładniejsze szacunki dotyczące luki płacowej w Polsce GUS opublikował za październik 2020 roku. Wtedy różnicę pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn oszacowano na 4,8%.