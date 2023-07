Cisza nocna w bloku - jakie godziny i zasady?

Zakłócanie ciszy nocnej to jedna z najczęstszych przyczyn sąsiedzkich konfliktów. Z jednej strony decydując się na mieszkanie w bloku musimy się liczyć z tym, że mogą do nas docierać odgłosy z sąsiednich mieszkań. Z drugiej strony każdy z nas powinien być świadomy tego, że są granice nocnych hałasów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. rodjulian - Fotolia.com Jakie są godziny ciszy nocnej w bloku? Godziny pomiędzy 22.00 a 6.00 rano są przyjęte zwyczajowo jako godziny ciszy nocnej.

Wielogodzinne imprezy, głośne awantury czy uciążliwe remonty. Dla wielu mieszkańców bloków takie sytuacje to codzienność. O ile remont jest uciążliwy przez określony czas, bo prędzej czy później się kończy z hałaśliwymi sąsiadami niestety nie musi być już tak prosto.Przy wejściach do zarządzanych przez nas budynków, na tablicy informacyjnej znajduje się informacja, która w jasny sposób informuje, że cisza nocna obowiązuje w zwyczajowych godzinach, tj. od 22.00 do 6.00 rano. To najczęściej w tych porach mieszkańcy informują policję, że dochodzi do zakłócania ciszy nocnej. Nie ma jednak przepisu prawnego, który w jednoznaczny sposób odnosiłby się do problemu nadmiernego hałasu za ścianą. Przepisy wskazują w sposób ogólny czym jest zakłócanie spokoju i porządku publicznego.Do zakłócania porządku może być każde zachowanie o dowolnej porze. Godziny pomiędzy 22.00 a 6.00 rano są przyjęte zwyczajowo jako godziny ciszy nocnej. Wszelkie uciążliwe działania takie jak prace remontowe powinny odbywać się w ciągu dnia. Wtedy większość mieszkańców przebywa poza domem, więc jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będziemy komuś przeszkadzać. Przepisy nie ograniczają właścicieli lokali co do godzin w jakich mają wykonywać remonty, jednak co nieco na ten temat mówi kodeks cywilny Dobrą praktyką jest poinformowanie współmieszkańców o tym, że prowadzimy remont czy zamierzamy zaprosić gości. Co prawda nie zniweluje to związanych z tym utrudnień, jednak nie będą oni niemile zaskoczeni.Hałasy zza ściany mogą być bardzo uciążliwe, zanim jednak sięgniemy po najbardziej radykalne środki warto spróbować porozumieć się z sąsiadami. Czasem wystarczy krótka rozmowa i prośba o ściszenie muzyki czy przeniesienie najgłośniejszych prac remontowych na inny dzień.