Umowa PPA - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Umowy typu Power Purchase Agreement (PPA) stają się coraz bardziej powszechnym produktem na rynku energetycznym. Zapewniają dostawy zielonej energii w określonym czasie i w uzgodnionej formule cenowej. Na co należy zwrócić uwagę podczas negocjacji takiej umowy? Dla kogo kontrakt PPA będzie najbardziej atrakcyjny? Na te i inne pytania odpowiadają rozmówcy najnowszego odcinka podcastu E.ON Talks.

Umowy PPA to kontrakty długoterminowe, na mocy których przedsiębiorstwo zobowiązuje się do zakupu energii elektrycznej od konkretnego dostawcy przez określony czas oraz w ustalonej cenie.

Dzięki takim instrumentom odbiorcy mogą chronić się przed ryzykiem związanym z wahaniami cen energii oraz efektywniej osiągać cele dekarbonizacyjne. Producenci natomiast zwiększają stabilność swoich przychodów.

W zależności od potrzeb danej firmy oraz sposobu realizacji dostaw energii można wyróżnić kilka rodzajów umów PPA – on site i off site oraz fizyczne i wirtualne.

Na czym polegają umowy PPA?

Dla kogo kontrakty PPA mogą być korzystne?

Umowa PPA to jeden z najbardziej korzystnych kontraktów, ponieważ zawierany jest bez ingerencji państwa. Ma charakter stricte biznesowy, ustanowiony najczęściej pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a w szczególności między korporacjami lub samorządami – tłumaczy Szymon Kowalski, wiceprezes RE-Source Poland Hub.

Ekologia i wsparcie strategii ESG w firmie

Grupa Saint-Gobain już wiele lat temu zadeklarowała, że do 2050 roku osiągnie neutralność klimatyczną. Chcąc sprostać temu zadaniu, przygotowaliśmy odpowiednie wytyczne dotyczące redukcji emisji CO2 w naszej firmie. Działania podzieliliśmy na kilka zakresów, z których pierwszy obejmuje redukcję emisji bezpośrednich, a drugi – emisje pośrednie. Kontrakty PPA bezwzględnie wpisują się w znaczącą redukcję emisji CO2 w zakresie drugim. Dlatego zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie – wskazuje Michał Mikuła, dyrektor do spraw rynku energii w Saint-Gobain Polska.

Główne zagrożenia związane z umowami PPA

Jeśli chcemy wejść w taką współpracę, to zainteresowane strony muszą wykazać się wyrozumiałością. Na pewno po stronie odbiorcy wymagana jest wiedza. Jeżeli nie mamy specjalistów w firmie, którzy mogą taki projekt poprowadzić, warto skorzystać z pomocy zewnętrznych konsultantów. Eksperci mogą na przykład pomóc nam zarówno w procesie negocjacji, jak i w wyborze optymalnego modelu umowy – podkreśla Michał Mikuła.

Czy mimo wielu korzyści umowy PPA to rozwiązanie pozbawione ryzyka i odpowiednie dla każdego? W najnowszym odcinku podcastu E.ON Talks rozmawiają o tym: Anna Karanik, senior menedżerka w pionie klienta biznesowego w E.ON Polska, Szymon Kowalski, wiceprezes RE-Source Poland Hub, oraz Michał Mikuła, dyrektor do spraw rynku energii w Saint-Gobain Polska.Kontrakty PPA dotyczą zakupu bądź sprzedaży energii, zawierane są pomiędzy producentem zielonej energii a jej odbiorcą. Istnieje wiele możliwych wariantów tego typu umów. W Polsce szczególnie popularne są kontrakty off site. W takim przypadku źródło energii i jej odbiorca nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie. Producent dostarcza ją do konsumenta przez sieć energetyczną. W ten sposób firmy mogą korzystać z odnawialnych źródeł energii bez konieczności inwestowania w infrastrukturę na własnym terenie.Warto zauważyć, że coraz więcej zwolenników zyskują też kontrakty typu on site. Pozwalają one zakupić energię, która jest wytwarzana bezpośrednio w miejscu jej zużycia. Taka umowa pomaga zoptymalizować koszty pozyskania energii i ograniczyć opłaty dystrybucyjne. To rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla firm dążących do niezależności energetycznej i posiadających odpowiednią przestrzeń na własną instalację – panele fotowoltaiczne lub turbinę wiatrową.Dotychczas w Polsce zawarto ponad osiemdziesiąt ujawnionych kontraktów PPA. Zdecydowaną większość podpisano w ciągu ostatnich dwóch lat. Są one oparte na źródłach fotowoltaicznych i wiatrowych na lądzie.Umowy PPA są skierowane głównie do przedsiębiorstw o dużym zużyciu energii. Mogą to być na przykład duże zakłady produkcyjne, centra danych czy firmy przynależące do sektora przemysłu ciężkiego. Natomiast coraz częściej pojawia się w Polsce zainteresowanie tym produktem ze strony małych i średnich przedsiębiorstw. Docelowo będą mogły z nich skorzystać nawet gospodarstwa domowe – podobnie jak dzieje się to obecnie w krajach bałtyckich.Zarówno gospodarki europejskie, jak i większe i mniejsze firmy stoją dziś przed wyzwaniem dekarbonizacji swojej działalności. Rośnie potrzeba ograniczania oddziaływania na środowisko, a zwiększają się również wymagania prawne i oczekiwania klientów. Odchodzenie od węgla to także jeden z warunków zachowania konkurencyjności.Warto pamiętać, że zawarcie kontraktu PPA to złożony proces, który nadal pozostaje nowym rozwiązaniem na polskim rynku. Wprowadzenie go w życie wymaga czasu i szczególnej uwagi w trakcie wyznaczania celów oraz negocjacji warunków.Zobowiązania długoterminowe mogą być ryzykowne zwłaszcza w przypadku nagłych zmian na rynku energetycznym. Należy również przygotować się na ryzyko związane ze szczególnym charakterem produkcji prądu z odnawialnych źródeł energii. Jednak odpowiednie przygotowanie i wsparcie ekspertów mogą pomóc zminimalizować zagrożenia i wykorzystać pełen potencjał umów PPA.Ze względu na zmiany w polskim miksie energetycznym sektor kontraktów PPA zmienia się z rynku wytwórcy na rynek odbiorcy. Rosnące zainteresowanie OZE i dążenie przedsiębiorstw do zeroemisyjności podnosi konkurencyjność tych instrumentów oraz popyt. Dlatego eksperci spodziewają się dynamicznego rozwoju tego rozwiązania.