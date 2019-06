Ceny mieszkań w górę, ale ich dostępność nie maleje

Znaczne podwyżki cen nieruchomości są kłopotliwe dla osób, które planują kupić mieszkanie. Nie zdają sobie oni jednak sprawy z tego, że porównując obecne ceny z poziomem wynagrodzeń, to mieszkania są dziś dość łatwo dostępne. Z wyliczeń Expandera wynika, że aby kupić lokal o powierzchni 50 m2 w dużym mieście, potrzeba średnio 99 pensji netto. Przed 2012 r. ten wskaźnik nie spadał poniżej 120 wynagrodzeń, a w szczycie poprzedniego boomu na rynku było to aż 180 pensji.

Według danych NBP w I kwartale 2019 r. średnia cena transakcyjna m2 mieszkania na rynku wtórnym w siedmiu największych miastach wyniosła 6 933 zł. To o 7% więcej niż przed rokiem. Co ciekawe również o 7% wzrosło w tym czasie przeciętne wynagrodzenie. Dzięki temu, mimo wzrostu cen mieszkań , ich dostępność pozostaje na dobrym poziomie. Do zakupu mieszkania o powierzchni 50 m2 w największych miastach potrzeba 99 średnich pensji netto. Dla porównania najniższy poziom w analizowanym przez nas okresie wyniósł 97 pensji. Wciąż jesteśmy więc bardzo blisko tego rekordowego poziomu. Najtrudniej o mieszanie (180 pensji) było natomiast w II kwartale 2007 r. Jak widać obecna sytuacja na rynku zupełnie nie przypomina bańki z 2007 r. i dlatego nie ma co liczyć na to, że ceny mieszkań mocno spadną.Przeanalizowaliśmy również dostępność mieszkań w nieco mniejszych miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie i Zielonej Górze. Tu spojrzenie na wykres może sugerować, że sytuacja kupujących się pogarsza. Jeszcze w IV kw. 2017 r. do zakupu 50 m2 trzeba było 64 pensji, a w I kw. 2019 r. już 68 wynagrodzeń. Warto jednak zwrócić uwagę, że to wciąż mniej niż 71 pensji, które były potrzebne w I kw. 2013 r. kiedy ceny mieszkań były zdecydowanie niższe niż dziś. W tym przypadku dostępność nieznacznie się więc pogorszyła, ale nadal jest bardzo dobra. Niektórzy mogą też zwrócić uwagę, że w tych miastach potrzeba znacznie mniej średnich pensji (68) niż w największych miastach (99). Warto jednak pamiętać, że zwykle im mniejsze miasto tym trudniej uzyskać średnie wynagrodzenie. Wbrew pozorom dostępność mieszkań nie jest tam więc lepsza niż w największych miastach.