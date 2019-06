Ile musisz mieć na najtańsze mieszkanie w mieście?

Ile kosztują najtańsze mieszkania w ofercie deweloperów w poszczególnych miastach? Jaki mają metraż? W których osiedlach można je znaleźć? Sondę prezentuje serwis nieruchomości dompress.pl

Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp S.A.

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development odpowiedzialny za sprzedaż i marketing

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom S.A.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe LC Corp Rokokowa Residence Ceny najtańszych mieszkań, które oferuje LC Corp, zaczynają się od 170 tys. zł.

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Marta Drozd – Piekarska, pełnomocnik zarządu w Allcon Osiedla

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Justyna Ciesielka, specjalista ds. sprzedaży w Planetbud Development

Grzegorz Woźniak, prezes spółki Quelle Locum

Piotr Seretny, prezes zarządu Ancona Development

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Ceny tanich mieszkań , które oferujemy zaczynają się od 170 tys. zł. Lokale w tej kwocie można kupić w inwestycji Słoneczne Miasteczko w Krakowie. W Warszawie, Wrocławiu, czy Gdańsku, z uwagi na specyfikę lokalizacji danych inwestycji, ceny mieszkań zaczynają się od 250 tys. zł.W Warszawie najkorzystniejsze cenowo oferty mamy w osiedlu Miasto Moje, położonym na Białołęce. Kawalerkę można kupić w nim za 210 tys. zł, mieszkanie dwupokojowe za 271 tys. zł, a ceny mieszkań trzypokojowych zaczynają się od 299 tys. zł. Bardzo atrakcyjne ceny oferujemy też w naszym nowym projekcie Ursus Centralny, gdzie ceny mieszkań dwupokojowych zaczynają się od 292 tys. zł. W Poznaniu już od 267 tys. zł dostępne są trzypokojowe minidomy w osiedlu Chilli City, natomiast w szczecińskiej Panoramice najtańsza kawalerka kosztuje 191 tys. zł.Ceny wrocławskich mieszkań w naszej ofercie zaczynają się od nieco ponad 250 tys. zł. W tej kwocie dostępne są lokale dwupokojowe o powierzchni 35 mkw. w osiedlach społecznych Cztery Poru Roku, Forma i Słoneczne Stabłowice. W cenie, poza samym lokalem, klienci zyskują liczne dodatkowe walory, jak własny, osiedlowy klub fitness i klub mieszkańca, sąsiedztwo rzeki, czy w pełni zagospodarowane miejsca do wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.Tanie mieszkania oferujemy także w Łodzi i Poznaniu. Przykładowo, 45-metrowy lokal w poznańskiej inwestycji Przylesie Marcelin można kupić za niespełna 300 tys. zł.W inwestycji Apartamenty Przy Arsenale, zlokalizowanej w centrum Warszawy przy alei Solidarności najmniejsze mieszkanie ma powierzchnię 26 mkw. i kosztuje 452 tys. zł. Na warszawskim Tarchominie w projekcie Moja Północna, położonym przy ulicy Kościeszów mieszkanie o najmniejszej powierzchni 35 mkw. można kupić w kwocie 281 tys. zł. W projekcie Wolne Miasto w Gdańsku Ujeścisko można nabyć lokal o metrażu 33 mkw. w cenie 255 tys. zł.Tanie mieszkania w naszej ofercie można znaleźć na Targówku w inwestycji Warszawski Świt, zlokalizowanej przy ulicy Poborzańskiej, gdzie lokal dwupokojowy o powierzchni 39 mkw. kosztuje ponad 309 tys. zł brutto. W budynku Willa Ochota przy ulicy Mszczonowskiej w Warszawie, którego budowa dobiega końca, mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 33 mkw. można z kolei nabyć w cenie 382 tys. zł brutto. Aby zostać właścicielem lokalu jednopokojowego o metrażu ponad 41 mkw. w warszawskiej inwestycji Apartamenty Okopowa 59A, zlokalizowanej na pograniczu warszawskiej Woli i Śródmieścia, trzeba dysponować kwotą 483 tys. zł brutto.Tanimi mieszkaniami w naszej ofercie są usytuowane na parterze kawalerki o powierzchni nieco poniżej 35 mkw. w warszawskiej inwestycji Omulewska 26, które można kupić w cenie około 300 tys. zł.W inwestycji Zielona Dolina na warszawskiej Białołęce mamy ostatnie, gotowe do zamieszkania lokale o powierzchni 69 mkw. w cenie 5700 zł za mkw. Na Bliskiej Woli w osiedlu wyróżnionym przez klientów jako „Top najlepszych osiedli mieszkaniowych”, jednopokojowe mieszkania o metrażu od 18 mkw. do 27 mkw. są dostępne w cenach od 261 tys. zł do 346 tys. zł. To lokale o podwyższonym standardzie, z panoramicznymi oknami, z widokiem na centrum Warszawy.Nieco ponad 237 tys. zł kosztuje nowoczesne, designerskie mieszkanie o powierzchni 34 mkw. w osiedlu Nowe Tysiąclecie w Katowicach, położone jednocześnie blisko centrum miasta i w otulinie parku krajobrazowego.Za mieszkanie o metrażu około 24 mkw. w apartamentowo-komercyjnym budynku Hanza Tower w samym centrum Szczecina trzeba zapłacić 220 tys. zł. Ten poziom cen w pełni uzasadnia luksusowy standard mieszkań w obiekcie i lokalizacja.W cenie 235 tys. zł można kupić dwupokojowe mieszkanie w cieszącym się dużym zainteresowaniem klientów kameralnym budynku Willa Wiślana na warszawskim Tarchominie, którego budowę rozpoczęliśmy w kwietniu br.W Warszawie za atrakcyjną cenowo uważana jest również nasza oferta w osiedlu Wrzosowa Aleja na Białołęce. Dwupokojowe lokum o powierzchni 35 mkw. w trzykondygnacyjnym budynku z mini-ogródkami kosztuje w tym projekcie 251 tys. zł.W Osiedlu Łomianki oferujemy mieszkania 51 metrowe w cenie 297 tys. zł. Z kolei w Osiedlu Natura w Wieliszewie ceny naszych największych mieszkań zaczynają się od 3890 zł za mkw. i bez wątpienia należą do najniższych na rynku stołecznym i podwarszawskich nieruchomości, nie wspominając o obrzeżnych dzielnicach Warszawy, gdzie na zakup mieszkania trzeba wydać często znacznie więcej.W Osiedlu Natura w Wieliszewie dostępne są lokale o powierzchni od 27 mkw. do 67 mkw., zaś w Łomiankach metraże mieszkań zaczynają się od 36 mkw., a kończą na rodzinnych i przestronnych lokalach 102-metrowych.W naszej aktualnej ofercie tanie mieszkania możemy zaproponować w inwestycji NEXO w Pucku. To wakacyjne lokale jednopokojowe w metrażu 26 mkw. w cenie od 220 tys. zł brutto. W Trójmieście dobrą ofertą jest Osiedle Gdyńskie z mieszkaniami dwupokojowymi w cenie od 300 tys. zł brutto. Ciekawe propozycje lokali mamy też w Kamienicach Malczewskiego w Gdańsku, gdzie ceny mieszkań dwupokojowych o powierzchni 46- 58 mkw. kształtują się w przedziale 415 tys. zł do 550 tys. zł brutto.W tej chwili najtańsze spośród mieszkań w naszej ofercie to 31-metrowa kawalerka w poznańskim Fyrtlu Wilda, którą można kupić w cenie nieco ponad 269 tys. zł oraz 25-metrowa kawalerka w Diasferze Łódzkiej, której cena wynosi 194 tys. zł.Najtańsze lokale z naszej oferty można nabyć za 265 tys. zł. Są to przestronne, 50- metrowe mieszkanie z obszernym balkonem, sypialnią, garderobą oraz salonem z aneksem kuchennym zlokalizowane w Zalasewie. To wyjątkowo korzystna oferta, znacznie tańsza od lokali w Poznaniu. Położenie inwestycji zapewnia świetną komunikację ze stolicą Wielkopolski, co sprawia, że klienci chętnie wybierają nasze nieruchomości.Średnie ceny ofertowe mieszkań w Krakowie wahają się w granicach 7-8 tys. zł za mkw. Najtańszym mieszkaniem w naszej, najnowszej inwestycji Park Leśny Bronowice jest dwupokojowy lokal o powierzchni prawie 32 mkw. z ogródkiem o powierzchni 17 mkw., który oferujemy w cenie ponad 239 tys. zł. W podobnej kwocie, 240 tys. zł mamy również mieszkanie dwupokojowe o metrażu 38 mkw. z balkonem o powierzchni ponad 4 mkw.W przedsprzedaży kolejnego etapu budowy inwestycji Cicha Łąka w Józefowie oferujemy mieszkania w cenie od 5750 zł/mkw. Najtańszy lokal o metrażu 33 mkw. kosztuje 203 tys. zł. Termin oddania budynku planowany jest na I kwartał 2021 roku.Najtańsze mieszkania mamy dostępne w cenie nieznacznie przekraczającej 150 tys. zł brutto w inwestycji Nowe Rokitki zlokalizowanej niedaleko centrum Tczewa. Mieszkanie o powierzchni ponad 30 mkw. kosztuje w niej tylko 163 tys. zł. W gdańskim Osiedlu Pastelowym dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 36 mkw. dostępne jest w cenie około 226 tys. zł. Z kolei w osiedlu Foresta, które także powstaje w Gdańsku, lokal z dwoma pokojami o metrażu ponad 43 mkw. można kupić za 370 tys. zł.Cena najtańszych mieszkań, które obecnie posiadamy w ofercie wynosi ponad 237 tys. zł. Są to mieszkania typu studio o powierzchni ponad 31 mkw. w inwestycji Apartamenty Nowa Bonarka zlokalizowanej przy ulicy Klonowica w Krakowie.W Katowicach najtańszy lokal w ofercie dostępny jest w cenie przeszło 273 tys. zł i jest to dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 46 mkw. w nowym etapie inwestycji Bytkowska Park, zlokalizowanej w sąsiedztwie zieleni Parku Bytkowskiego.Najtańsze mieszkanie w warszawskiej ofercie Wawel Service to dwupokojowy lokal o powierzchni 44 mkw. w inwestycji Słoneczna Leśniczówka, położonej na pograniczu dzielnic Praga Południe i Wawer. Cena lokalu w aktualnie obowiązującej promocji to 335 tys. zł.