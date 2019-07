Wynajem mieszkania VI 2019

To, ile kosztuje dziś wynajem mieszkania, w dużej mierze zależy od lokalizacji. Za 40-metrowe lokum najwięcej zapłacimy w Warszawie (2 190 zł) i w Gdańsku (1 891 zł). Najniższe ceny znajdziemy z kolei w Toruniu (1 062 zł) i Sosnowcu (1 158 zł). To jednak, czy wynajem jest tani czy wręcz przeciwnie, najlepiej jest oceniać, porównując jego koszt z ratą kredytu za podobne mieszkanie. W takim ujęciu najdrożej jest w Katowicach, Sosnowcu, Częstochowie i Łodzi. W przypadku tych miast wynajem mieszkania jest o przeszło 400 złotych droższy od comiesięcznego zobowiązania z tytułu kredytu hipotecznego.

– Jeśli rynek najmu w danym mieście jest już nasycony, a kupowane mieszkanie nie ma dobrej lokalizacji, to możemy mieć problem ze znalezieniem najemcy. Czynnikiem ryzyka jest również to, że od przyszłego roku na Ukraińców szerzej otworzy się niemiecki rynek pracy. Z badań NBP wynika, że to może doprowadzić do tego, że w ciągu

4 lat z Polski może wyjechać nawet 25% pracujących u nas Ukraińców. To byłby duży wstrząs dla rynku najmu. Jeśli jednak mieszkanie kupione z przeznaczeniem na wynajem będzie na tyle atrakcyjne, że uda się zapewnić, że

będzie wynajęte przez pełne 12 miesięcy w roku, to rentowność brutto takiej inwestycji może wynieść od 5,5% do nawet 9,3% rocznie, w zależności od miasta. – mówi Anton Bubiel z Rentier.io.

Ile kosztuje wynajem mieszkania? Za 40-metrowe lokum najwięcej zapłacimy w Warszawie (2 190 zł) i w Gdańsku (1 891 zł).

Koszt najmu i rentowność inwestycji w mieszkanie

– Ci, którzy mają stałą pracę i pieniądze na wkład własny zwykle dość szybko decydują się na zakup mieszkania. Najem w długim okresie się po prostu nie opłaca. Rata kredytu jest nie tylko niższa niż koszt najmu, ale też płaci się ją tylko przez określony czas, czyli do momentu spłaty zadłużenia. Za najem trzeba płacić nie tylko więcej, ale też bez końca, bo przez cały czas gdy mieszkamy w danym lokalu. Poza tym najem nie daje poczucia bezpieczeństwa, gdyż właściciel w każdej chwili (z zachowaniem terminu wypowiedzenia) może wypowiedzieć umowę. Może też nie zgodzić się w niektóre zmiany w mieszkaniu, jakie we własnym lokum można przeprowadzać bez problemu. Żeby jednak nie zaburzyć pełnego obrazu rynku należy dodać, że popularność najmu rośnie m. in. dlatego, że daje on znacznie większą swobodę zmiany miejsca zamieszkania. Poza tym nie jest to tak poważne zobowiązanie jak kredyt na kilkaset tysięcy złotych. – mówi Jarosław Sadowski z Expandera.



Jak to policzyliśmy

Ostatnie lata przyniosły prawdziwy wysyp ofert wynajmu mieszkania. Nieruchomości pozostają wprawdzie sprawdzonym sposobem inwestowania pieniędzy , ale decydując się na ten krok, warto pamiętać właśnie o dużej podaży.Wspomniany powyższej wstrząs rynkowy mógłby z pewnością ucieszyć osoby wynajmujące mieszkanie. W wielu lokalizacjach naszego kraju koszty wynajmu są bardzo wysokie w porównaniu do raty kredytu, jaką trzeba zapłacić za podobne lokum.Wyliczenia sporządzono na podstawie 26 590 ogłoszeń cen najmu oraz 40 134 ogłoszeń sprzedaży mieszkań. Te ostatnie wykorzystano do oszacowania rentowności inwestycji w mieszkanie na wynajem. Prezentowana przez nas rentowność jest wartością brutto, czyli przed odliczeniem odpowiednich podatków oraz bez dodatkowych kosztów. Nie uwzględniono m.in. kosztów ewentualnego kredytu, zaciąganego na zakup mieszkania, kosztów okresowych napraw i remontów, kosztów umów notarialnych, opłat sądowych, prowizji i opłat dla pośredników. Takie koszty mają charakter indywidualny w odniesieniu do konkretnej nieruchomości. Powyższa analiza dotyczyła mieszkań występujących w ogłoszeniach internetowych w okresie od 1 do 31 maja 2019 r. Przeciętne koszty oznaczają medianę zbioru dla danego miasta.