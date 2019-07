Inflacja a ceny mieszkań w Europie

Eurostat niedawno opublikował dane o cenach mieszkań w Europie w 2018 r. Eksperci RynekPierwotny.pl sprawdzili natomiast, jak ceny europejskich lokali i domów zmieniły się w długiej perspektywie (lata 2008 - 2018).

Austria - wzrost o 43%

Belgia - wzrost o 7%

Bułgaria - spadek o 27%

Chorwacja - spadek o 21%

Czechy - wzrost o 14%

Dania - wzrost o 1%

Estonia - spadek o 4%

Finlandia - wzrost o 1%

Francja - spadek o 1%

Grecja - spadek o 42%

Hiszpania - spadek o 27%

Irlandia - spadek o 14%

Litwa - spadek o 22%

Łotwa - spadek o 19%

Niemcy - wzrost o 26%

Polska - spadek o 15%

Portugalia - wzrost o 10%

Rumunia - spadek o 48%

Słowacja - spadek o 7%

Szwecja - wzrost o 51%

Węgry - wzrost o 1%

Wielka Brytania - wzrost o 7%

Włochy - spadek o 25%

Spójne informacje o cenach mieszkań w Europie znaleźć jest niełatwo. Właśnie dlatego kwartalne i roczne podsumowania Eurostatu są bardzo istotne. Wspomniana instytucja regularnie publikuje wskaźniki cen nieruchomości mieszkaniowych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili wykorzystać te dane do sprawdzenia, jak ceny europejskich mieszkań zmieniły się od końca poprzedniego boomu mieszkaniowego (2008 r.) do minionego roku (2018 r.). Co ważne, wyniki takiej analizy uwzględniają inflację w każdym z analizowanych krajów.Obliczenia RynekPierwotny.pl wskazują, że dziesięcioletnia realna zmiana cen mieszkań w Europie (2008 r. - 2018 r.) wyglądała następująco:W kontekście powyższych danych, uwagę zwraca nie tylko całkiem spory realny spadek dotyczący Polski. Warto również odnotować bardzo duże obniżki realnych cen metrażu z Rumunii i Grecji. Jeżeli chodzi o wzrosty, to oprócz Szwecji przoduje również Austria. Od czasu poprzedniego boomu, znacząco wzrosły również realne ceny mieszkań z Niemiec. Trzeba podkreślić, że bez uwzględnienia inflacji dodatni wynik naszych zachodnich sąsiadów byłby znacznie wyższy.