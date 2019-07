Wynajem mieszkania IV-VI 2019

Wynajem mieszkań ciągle drożeje, a największe wzrosty (+7% rdr) dotyczą jak się okazuje niewielkich powierzchni. I to właśnie te ostatnie przynoszą swoim właścicielom najwyższe zyski. Z ostatniej odsłony raportu przygotowanego przez Expandera i Rentier.io wynika, że przeciętna rentowność najmu małego lokum sięga 8%. Uwagę przykuwają szczególnie koszty najmu małych mieszkań w Częstochowie i Sosnowcu, które są niemal dwa razy wyższe niż rata kredytu za podobne lokum.

– Bardzo duży wpływ na zyskowność tego rodzaju inwestycji ma nie tylko wielkość mieszkania, ale również jego lokalizacja, sposób wynajmowania (krótko, długoterminowo czy w modelu mieszanym) oraz to jak długo pozostaje ono puste i nie zarabia. Warto dokładnie przeanalizować rynek, na którym rozważamy inwestycję. Dla przykładu, może się okazać, że w danym miejscu jest kilka uczelni i dużo studentów, których niekoniecznie stać na wynajem kawalerki, a chętnie by wynajęli pokój w mieszkaniu z innymi współlokatorami. W takiej sytuacji zdecydowanie wyższe zyski może przynieść średnie czy duże mieszkanie wynajmowane na pokoje. – mówi Anton Bubiel z Rentier.io.

Kliknij, aby powiekszyć fot. DragonImages - Fotolia.com Wynajem mieszkania Koszty najmu mieszkań rosną. Największe wzrosty dotyczą małych mieszkań, w przypadku których koszt wzrósł o 7% w porównaniu do poziomu sprzed roku.

W większości miast rata jest niższa niż koszt najmu

– W Katowicach, niezależnie od wielkości mieszkania, koszt najmu jest aż o 500 zł wyższy niż rata kredytu. W Częstochowie, Sosnowcu i Łodzi taka sytuacja dotyczy małych i średnich mieszkań. Różnica jest tak duża, że w długim terminie zupełnie nie opłaca się najmowanie mieszkania. Odwrotną sytuację mamy w przypadku dużych mieszkań w Krakowie, Toruniu, Białymstoku i Gdyni. Tu koszt najmu jest niższy niż rata kredytu, a więc najem może być dobrą alternatywa dla zakupu własnego mieszkania. – tłumaczy Jarosław Sadowski z Expandera.

Jak to policzyliśmy

Jeśli porównać bieżące dane z ubiegłorocznymi, to okaże się, że największe wzrosty kosztów najmu (7%) objęły małe mieszkania , w przypadku średnich lokali podwyżki sięgnęły 5%, a dużych - zaledwie 1%. Lokale do 35 mkw. cieszą się wśród najemców największą popularnością. I nie ma w tym nic zaskakującego - jest to bowiem najtańszy sposób, aby mieć dla siebie całe mieszkanie, a nie tylko pokój. Oszczędność? Nie do końca. Jeżeli bowiem przeliczyć, ile płacimy za 1 mkw. takiego lokum, to szybko okaże się, że tego rodzaju nieruchomości są rynkowymi liderami pod względem ceny i przynoszą swoim właścicielom najbardziej wymierne zyski. I tak np. w Częstochowie, Sosnowcu czy Łodzi może to być nawet 10% rocznie. Średnia rentowność małych mieszkań wynosi 7,9%, średnich 7,1%, a dużych 6,1%.Należy jednak dodać, że podane przez nas wartości, to zyski brutto, czyli przed opodatkowaniem. Nie uwzględniają one również kosztów ewentualnego kredytu, zaciąganego na zakup mieszkania , kosztów okresowych napraw i remontów, kosztów umów notarialnych, opłat sądowych, prowizji i opłat dla pośredników. Takie koszty mają charakter indywidualny w odniesieniu do konkretnej nieruchomości.Z punktu widzenia właściciela mieszkania, wynajem powinien przynosić jak najwyższe zyski. Ci, którzy mieszkają w takich mieszkaniach mają odwrotny punkt widzenia – zależy im, aby koszt najmu był jak najniższy. Często porównują ten koszt z ratą kredytu, jaką trzeba zapłacić kupując podobne mieszkanie. To porównanie w niektórych miastach wygląda wyjątkowo niekorzystnie dla najmu.