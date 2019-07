Rolety zewnętrze, żaluzje, markizy. Ile kosztuje ochrona przed upałem?

Aby podczas upalnych dni latem wnętrze domu bądź mieszkania nie nagrzewało się nadmiernie, należy zasłaniać okna. Najbardziej efektywne są odpowiednio dobrane osłony zewnętrze, czyli rolety, żaluzje i markizy. Eksperci serwisu domiporta.pl sprawdzili rozwiązania dostępne na rynku i koszty ich zakupu.

Rolety zewnętrzne

- Dają również efekt całkowitego zaciemnienia, wyciszają hałas z zewnątrz aż o 10 dB i poprawiają bezpieczeństwo, dodaje.

Okiennice

Markizy zewnętrzne

- Do wyboru mamy markizy obsługiwane ręcznie oraz w dwóch wersjach sterowania: zasilane prądem i sterowane za pomocą pilota w systemie bezprzewodowym oraz zasilane energią słoneczną. Te ostatnie mają panel fotowoltaiczny, który w połączeniu ze specjalnym układem elektroniki reaguje na stopień nasłonecznienia – jeśli jest ono duże – markizy same się rozwiną, jeśli zaś jest pochmurna pogoda – samoczynnie się zwiną. W przypadku markiz na oknach dachowych tkanina w formie siateczki, z której są wykonane, nie ogranicza widoku na zewnątrz i redukuje ilość wpadającego ciepła nawet o 76%, przekonuje Dominika Majchrzak, kierownik ds. produktów w firmie VELUX.

Folie

Przez Europę Zachodnią przechodzi kolejna fala upałów . W naszym kraju również będzie bardzo gorąco. Warto więc stosować sprawdzone pomysły, aby zapobiec nagrzewaniu się pomieszczeń, ale z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań.Największe możliwości w doborze samych okien oraz przesłon mają właściciele domów jednorodzinnych. Już w trakcie planowania inwestycji mogą wybrać okna, których szyby pokryte są powłokami termoizolacyjnymi (ograniczają znacznie ucieczkę ciepła z pomieszczeń zimą) oraz przeciwsłonecznymi, zauważają eksperci serwisu domiporta.pl. Ale mieszkańcy bloków, kamienic czy też budynków z apartamentami mogą również korzystać z nowoczesnych osłon przeciwsłonecznych do okien pionowych oraz dachowych. Jednak, aby zamontować modele zewnętrzne, muszą uzyskać zgodę zarządcy lub administratora budynku. Natomiast w kamienicach, które są wpisane w rejestr zabytków tego typu zmiany należy konsultować z konserwatorem.Osłony zewnętrzne ograniczają przegrzanie pomieszczeń podczas upałów oraz wychłodzenie ich zimą. Dają również poczucie prywatności i eliminują szkodliwe działanie emitowanego przez słońce promieniowania UV, które powoduje płowienie wykończenia i wyposażenia wnętrz.Ich pancerz wykonuje się z aluminium, stali lub PVC. Rolety działają przede wszystkim zniechęcająco na potencjalnych złodziei, chociaż nie wszystkie mają odpowiednie zabezpieczenia, które gwarantują ochronę przed włamaniem. Mogą być one obsługiwane ręcznie, ale przy przeszkleniach o dużej powierzchni bądź większej liczbie okien wygodniejsze jest sterowanie elektryczne.Rafał Buczek z firmy Awilux, podpowiada, że wybór osłon zewnętrznych do mieszkania zależy w dużej mierze od tego, czy domawiamy przesłony, czy wymieniamy całe okno. Jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań, klienci najczęściej decydują się na zakup rolet zewnętrznych z pancerzem aluminiowym. Są one wielofunkcyjnym wykończeniem okna. Gwarantują nie tylko większe bezpieczeństwo, ale również chronią przed nadmiernym nasłonecznieniem, wiatrem i zimnem.Z kolei Dominika Majchrzak, kierownik ds. produktów w firmie VELUX, podkreśla, że rolety zewnętrzne na oknach dachowych bez względu na porę roku zapewniają optymalny komfort termiczny - latem redukują ilość wpadającego ciepła o 94%, a w zimie poprawiają izolacyjność okna nawet o 17%.Produkowane są z drewna, aluminium i PVC. Skrzydła okiennic mogą być pełne, ażurowe lub łączone, np. na dole pełne, na górze zaś lamelki. Ażurowe okiennice mają lamelki stałe lub ruchome - te ostatnie ustawia się w różnej pozycji, dostosowując do kąta podania promieni słonecznych. Okiennice otwierają się uchylnie lub należy je przesunąć, podobnie jak w szafach wnękowych.Nowoczesną odmianą okiennic są żaluzje fasadowe. Poziome lamelki z aluminiowej taśmy można podnosić i opuszać, a także zmieniać im kąt ustawienia, dzięki czemu mamy możliwość regulacji ilości światła wpadającego do wnętrza.W standardowej wersji wykorzystywane są do zacienienia tarasów i balkonów. Ale w markizy można też wyposażyć okna elewacyjne oraz dachowe.Wojciech Chronowski, manager produktu w firmie Fakro, wyjaśnia, że markizy umieszczone w oknach pionowych chronią przed ciepłem słonecznym do 8 razy skuteczniej niż rolety wewnętrzne. Jednocześnie tego typu osłony umożliwiają napływ naturalnego światła do pomieszczeń i zapewniają widok tego, co dzieje się na zewnątrz, gdyż wytwarzane są z różnym stopniem prześwitu np. 10, 6, 4 i 1%.Na rynku znajdziemy wiele rodzajów folii okiennych - typu lustro weneckie (nie pozwala zajrzeć w ciągu dnia do wnętrza), dekoracyjne, ochronne („antywłamaniowe”), przeciwsłoneczne. Znaczna ich część łączy różne funkcje, żeby otrzymać pożądany efekt. Folie można naklejać od wewnątrz i zewnątrz, ale stosując to drugie rozwiązanie uzyskamy większą redukcję przenikania promieni słonecznych do pomieszczeń, podpowiadają eksperci serwisu domiporta.pl.