Deweloperzy a przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Czy w związku z wejściem w życie nowych przepisów deweloperzy mieszkaniowi mają trudności z przekwalifikowaniem gruntów będących w użytkowaniu wieczystym we własność? W jakich lokalizacjach? Sondę przygotował serwis nieruchomości Dompress.pl.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży Ronson Development

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Między Parkami Develia Niektórzy deweloperzy zgłaszają trudności z przekwalifikowaniem gruntów we własność

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Monika Foremniak, specjalista ds. sprzedaży mieszkań w firmie Peira

Katarzyna Nowicka, prezes zarządu w firmie Akord

W Warszawie urzędy nadal nie wystawiły odpowiednich zaświadczeń. To znacząco utrudnia działalność na tym rynku.Mamy trudności z przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów we własność , dotyczą one inwestycji położonych na terenie Warszawy. Chodzi o mieszkania, których własności nie udało się przenieść na nabywców w 2018 roku, a aby zrobić to po 1. stycznia 2019 roku konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność. Na wydanie zaświadczeń, które pozwolą nam na wykonanie naszych zobowiązań umownych wobec klientów czekamy ponad pół roku i nadal trudno ustalić w niektórych przypadkach kiedy możemy się ich spodziewać, mimo że monitorujemy sprawę w urzędzie na bieżąco. Aktualnie jednak rozpatrywanych jest bardzo wiele złożonych wniosków i urząd nie wydaje ich w przewidzianych ustawowo terminie.Nie mamy trudności z przekwalifikowaniem gruntów, gdyż z mocy ustawy grunty przekwalifikowują się automatycznie.Nie mamy problemów z przekwalifikowaniem użytkowania wieczystego gruntów we własność, ponieważ ten proces przebiega automatycznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie inwestycji. Bardziej problematyczny jest proces uzyskania zaświadczenia z gminy o przekwalifikowaniu gruntu i często trwa on bardzo długo. Jest to spowodowane tym, że przepisy weszły w życie w tym roku i urzędnicy jeszcze wdrożyli się w nowe zasady. Myślę, że w przyszłym roku wszystko wróci do normy.Dotychczas nie mieliśmy takich doświadczeń, ponieważ większość naszych inwestycji znajduje się na gruntach z prawem własności. Jesteśmy jednak żywo zainteresowani zmianami w przepisach, ponieważ prowadzimy obecnie sprzedaż mieszkań w Diasferze Łódzkiej, która częściowo realizowana jest na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym.Wszystkie nasze inwestycje, tj. Przy Arsenale i Moja Północna w Warszawie oraz Wolne Miasto w Gdańsku realizujemy na działkach, które są naszą własnością.Jeszcze za wcześnie by mówić o jakichkolwiek trudnościach w przypadku naszych nieruchomości, ponieważ jesteśmy dopiero w początkowej fazie przeprowadzania procedur związanych z przekwalifikowywaniem gruntów.Nie mamy trudności z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność, ponieważ grunty, na których budujemy zarówno osiedle Oliwkowe, jak i Srebrzyńska Park III są naszą własnością i nie jest konieczna taka zmiana.Dotąd nie mieliśmy do czynienia z gruntami będącymi w użytkowaniu wieczystym.