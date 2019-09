Studenci już nie muszą bić się o akademiki?

Wrzesień i październik - co roku, jest okresem żniw dla wynajmujących mieszkania w miastach akademickich. Jednak zmniejszająca się liczba studentów powoduje, że właściciele lokali zaczęli obniżać ceny najmu. Dotyczy to mniejszych ośrodków akademickich - podpowiadają eksperci serwisu Domiporta.pl.

Akademik – dawna fascynacja

- Gdy mowa o słabych warunkach bytowych, studenci mają na myśli, niski standard sanitarny i kuchenny, słabą obsługę administracyjno-zarządczą oraz konieczność współdzielenia nie tylko przestrzeni mieszkalnej, ale także łazienek i kuchni - można przeczytać w raporcie „Domy studenckie w Polsce” przygotowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Ile za akademik

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Poziom cen w publicznych akademikach w Polsce Najdroższą opcją jest wybór pokoju jednoosobowego – w takim przypadku trzeba liczyć się z kosztem od 270 PLN do nawet 1000. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Koszt najmu mieszkania

- Aktualnie w Polsce funkcjonuje około 100 prywatnych akademików, które oferują łącznie ponad 6,5 tys. miejsc dla studentów. Najwięcej tego typu obiektów jest zlokalizowanych w województwie mazowieckim - czytamy w raporcie "Rynek prywatnych akademików w Polsce - 2019".

Stan publicznych akademików od lat jest źródłem niezliczonych żartów i anegdot. Mimo systematycznych remontów i stopniowej poprawy jakości, uczelniane akademiki wciąż przegrywają pod względem jakości z rynkiem najmu prywatnego.Pod koniec 2018 roku w polskich uczelniach kształciło się 1,2 mln osób. I choć było to o 62 tys. mniej niż w poprzednim roku, to wciąż liczba studentów znacznie przekracza liczbę dostępnych miejsc w akademikach. Według danych GUS, tych pod koniec 2018 r. było zaledwie 484, a liczba łóżek wynosiła jedynie 126 tys. Nie wiadomo dokładnie, ilu studentów poszukuje jakiegoś lokum na studia, a ilu mieszka w czasie nauki w domu rodzinnym, ale przyjmując na podstawie ubiegłorocznego badania sondażowego przeprowadzonego przez serwis Domiporta, że tych ostatnich jest 24%, można szacować, że publiczne akademiki zaspokajają potrzeby mieszkaniowe niespełna 14% studentów.Czy to znaczy, że akademiki publiczne pękają w szwach? Okazuje się, że nie. Od lat obserwuje się wzrastający wskaźnik nieobsadzonych lokali. W roku akademickim 2017/18 obłożenie pokoi ogółem wyniosło niecałe 76%. I to pomimo zmniejszającej się liczby domów akademickich. Jeszcze w 2000 roku baza noclegowa dla studentów, w akademikach publicznych i prywatnych mogła pomieścić prawie 144 tys. studentów. W 2017 liczba miejsc w domach akademickich zmniejszyła się do zaledwie 96 tys. - czyli o 33%.Mimo, zazwyczaj dobrej lokalizacji i bliskości uczelni , problemem publicznych akademików jest ich niski standard.Cena, jaką przyjdzie zapłacić żakom za mieszkanie w domu akademickim zależy od wielu czynników - najważniejszym z nich jest liczba osób w współdzielonym pokoju. Według raportu „Rynek prywatnych akademików w Polsce – 2019", najdroższą opcją jest wybór pokoju jednoosobowego – w takim przypadku trzeba liczyć się z kosztem od 270 PLN do nawet 1000 PLN miesięcznie.Wraz z liczbą współlokatorów, opłata za pojedyncze miejsce spada. W pokoju dwuosobowym średnia cena mieści się w przedziale od 200 PLN do 800 PLN, a w trzyosobowym – w przedziale od 200 PLN do 350 PLN za miesiąc.Niewielka liczba miejsc w akademikach oraz ich niski standard coraz częściej skłaniają żaków do korzystania z innych możliwości, jakie oferuje rynek najmu. Z badania ankietowego przeprowadzonego przez serwis Domiporta.pl wynika, że w sumie aż 46% studentów wynajmuje mieszkanie lub pokój. Najbardziej popularne są mieszkania 2-pokojowe.Z jakimi wydatkami muszą zmierzyć się żacy wynajmujący mieszkanie prywatnie? Najchętniej wybierane przez studentów mieszkania dwupokojowe zdrożały w większości miast akademickich. Ceny najmu wzrosły najbardziej w Olsztynie, Toruniu i Łodzi - wzrost licząc rok do roku wyniósł w tych miastach powyżej 10%. Natomiast dobre informacje dla studentów płyną z takich miast jak: Poznań, Kielce, Rzeszów – ceny najmu w tych ośrodkach miejskich spadły nawet o ponad 6% w skali roku.Najchętniej wybierane przez studentów mieszkania dwupokojowe zdrożały w większości miast akademickich. Kwota za najem lokalu urosła najbardziej w Olsztynie, Toruniu i Łodzi - wzrost licząc rok do roku wyniósł w tych miastach powyżej 10%. Natomiast dobre informacje dla studentów płyną z takich miast jak: Poznań, Kielce, Rzeszów – ceny najmu w tych ośrodkach miejskich spadły nawet o ponad 6% w skali roku.Wrzesień i październik był od zawsze okresem żniw, dla właścicieli mieszkań pod wynajem w ośrodkach akademickich. Skąd więc spadki cen, zauważalne na wybranych rynkach? Trudno wyłuskać jedną odpowiedź. Być może zmniejszająca się liczba studentów wymusza na właścicielach nieruchomości obniżki cen i walkę o najemcę? Przy tej okazji warto zauważyć, że ceny spadają szybciej w miastach, gdzie jest mniej studentów, a utrzymują się bądź rosną w dużych ośrodkach akademickich, jak Warszawa, Gdańsk i Łódź.Jeszcze jedną przyczyną spadających cen może być rosnąca konkurencja ze strony prywatnych akademików , które z jednej strony mają lepszy standard niż publiczne domy akademickie, z drugiej strony są tańsze niż mieszkania pod wynajem na rynku prywatnym. Ich liczba, póki co nie jest duża.