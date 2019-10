Gdzie nowe mieszkania są tańsze od używanych?

Lokale z „drugiej ręki” na ogół są tańsze od nowych mieszkań. Ta ogólna zasada nie dotyczy jednak wszystkich polskich miast. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, gdzie sytuacja wygląda inaczej.

Świętochłowice - medianowa transakcyjna cena 1 mkw. nowego mieszkania: 3 966 zł, medianowa transakcyjna cena 1 mkw. używanego mieszkania: 2 264 zł, różnica: +75%

Bytom - 3 281 zł/1 961 zł/+67%

Sosnowiec - 4 288 zł/2 616 zł/+64%

Zabrze - 3 945 zł/2 442 zł/+62%

Przemyśl - 4 312 zł/2 702 zł/+60%

Sopot - 16 917 zł/10 651 zł/+59%

Piekary Śląskie - 3 617 zł/2 324 zł/+56%

Dąbrowa Górnicza - 4 366 zł/2 861 zł/+53%

Gliwice - 4 835 zł/3 208 zł/+51%

Rybnik - 3 866 zł/2 567 zł/+51%

Wrocław - medianowa transakcyjna cena 1 mkw. nowego mieszkania: 5 983 zł, medianowa transakcyjna cena 1 mkw. używanego mieszkania: 5 777 zł, różnica: +4%

Jaworzno - 3 239 zł/3 130 zł/+3%

Białystok - 4 796 zł/4 636 zł/+3%

Rzeszów - 4 797 zł/4 647 zł/+3%

Lublin - 5 235 zł/5 088 zł/+3%

Gdańsk - 6 667 zł/6 631 zł/+1%

Opole - 4 581 zł/4 571 zł/0%

Kraków - 6 504 zł/6 540 zł/-1%

Biała Podlaska - 2 905 zł/3 049 zł/-5%

Warszawa - 7 830 zł/8 314 zł/-6%

Wyższe ceny nowych mieszkań to prawidłowość, która jest widoczna w skali całej Polski. Niedawno opublikowane informacje Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2018 r. medianowa cena 1 mkw. nowego mieszkania wynosiła 5182 zł. Analogiczny wynik dotyczący używanych lokali mieszkalnych to 3807 zł/mkw. Oznacza on, że połowa używanych mieszkań, które sprzedano w 2018 roku kosztowała do 3807 zł/mkw. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili sprawdzić, czy w miastach na prawach powiatu były widoczne podobne różnice między przeciętnymi cenami nowego i używanego metrażu.Wyniki analizy bazującej na danych GUS-u wskazują, że największe różnice pomiędzy przeciętną ceną transakcyjną nowego i używanego „M” odnotowano na terenie następujących miast:Niemal wszystkie powyższe miasta mają problemy demograficzne, które skutkują nadmierną podażą starszych mieszkań oraz ich niskimi cenami.Jeżeli natomiast chodzi o miasta z najmniejszymi różnicami pomiędzy cenami mieszkań nowych i używanych, to w 2018 r. były one następujące:Rezultat obliczeń dotyczący Warszawy nie powinien dziwić, ponieważ już od dłuższego czasu przeciętne ceny nowych i używanych „M” ze stolicy są podobne. Wynika to między innymi z faktu, że spora część starszego zasobu mieszkaniowego znajduje się blisko centrum miasta.