Cascade Residence otwiera drzwi

Serce Mokotowa, ulica Modzelewskiego 63. To właśnie pod tym adresem trwają ostatnie szlify wykończeniowe przy inwestycji Cascade Residence. Nabywcy mieszkań usytuowanych w tym nowoczesnym apartamentowcu klucze do swoich mieszkań otrzymają już w listopadzie tego roku. Kameralny budynek z zielonym patio dostarczy na stołeczny rynek zaledwie 39 lokali. Jego realizacją zajął się Marvipol Development S.A.

„Planując inwestycję mieliśmy na uwadze potrzeby nowoczesnego mieszkańca Warszawy, łaknącego harmonii i spokoju, który zrównoważy zawrotne tempo życia w metropolii. W odpowiedzi na te potrzeby stworzyliśmy przestrzeń służącą relaksowi i gwarantującą prywatność. Jednocześnie, dzięki atrakcyjnej lokalizacji inwestycji, mieszkańcy będą mogli pozostać w stałym kontakcie z otaczającym ich, szybko zmieniającym się światem stolicy. Cascade Residence to synonim komfortu w prestiżowym wydaniu – o to zadbaliśmy wyposażając inwestycję w najwyższej jakości materiały budowlane i wykończeniowe” – wyjaśnia Mariusz Poławski, wiceprezes Marvipol Development S.A.

Jak już wspomniano we wstępie, w ramach kameralnej inwestycji Cascade Residence powstało tylko 39 apartamentów. Ich powierzchnie liczą sobie od 45 do 181 mkw. Piąte piętro oraz ostatnie kondygnacje zostały zarezerwowane dla dwupoziomowych lokali, które mają zagwarantować swoim mieszkańcom nie tylko pokaźną przestrzeń, ale też cały szereg możliwości aranżacyjnych.Budynek będzie chroniony i monitorowany. Dla wygody mieszkańców na parterze inwestycji zaplanowano lobby z recepcją, której pracownicy służyć będą pomocą przez 24 godziny na dobę. Realizacją Cascade Residence zajęła się spółka Marvipol Development S.A., deweloper z przeszło 20-letnim doświadczeniem na warszawskim rynku nieruchomości Budowa Cascade Residence jest realizowana przy ulicy Modzelewskiego 63, około 12 minut pieszo od największej dzielnicy biznesowej w Polsce, a jednocześnie w spokojnej i zacisznej części Mokotowa. Blisko domu mieszkańcy Cascade Residence znajdą liczne punkty handlowo-usługowe, restauracje, kawiarnie, centrum handlowe, salę koncertową oraz przedszkole i szkołę. W pobliżu inwestycji znajdują się także urokliwe parki, jak Łazienki czy Królikarnia.Apartamentowiec powstaje w pobliżu ulicy Woronicza oraz Alei Niepodległości, które umożliwiają szybki dojazd w wiele miejsc na mapie Warszawy. Kolejnym udogodnieniem komunikacyjnym jest sąsiedztwo stacji metra Wierzbno znajdującej się ok. 5 min pieszo od budynku.Projekt architektoniczny Cascade Residence to dzieło uznanej pracowni City Macieja Zombirta. Prestiżowego charakteru inwestycji mają dowodzić m.in. wysokiej jakości materiały budowlane, które zostały wykorzystane przy jej realizacji. Do stworzenia elewacji budynku użyto piaskowca, tynku mineralnego oraz paneli HPL. Za sprawą tego połączenia materiałów, apartamentowiec zyskał nowoczesny, a zarazem unikalny wygląd. Na balkonach zamontowane zostały stalowe balustrady ze szklanym wypełnieniem, które wraz z przesuwnymi, panoramicznymi oknami z naturalnego drewna nadały budynkowi elegancji, a mieszkaniom zapewniły odpowiednie nasłonecznienie. W Cascade Residence nie zabrakło także starannie zaprojektowanych, luksusowych części wspólnych. Na klatkach schodowych budynku zamontowano wysokiej jakości płyty ze spieku kwarcowego w designerskim stylu. Dopasowane do nich wykładziny oraz dekoracyjne panele nie tylko nadały wnętrzu przestronności, ale także ociepliły je wizualnie. Każde z mieszkań zostało wyposażone w drzwi klasy premium o ponadstandardowej wysokości.Na uwagę zasługuje również strefa zieleni wokół budynku. Mieszkańcy inwestycji będą mieli do dyspozycji rozległe patio z licznymi udogodnieniami, w tym m.in. pergolami oraz wygodnymi ławkami i efektowną kaskadową fontanną. Całość okalać będzie bujna zieleń.Na terenie inwestycji trwają ostatnie prace wykończeniowe obejmujące części wspólne apartamentowca, tarasy mieszkań oraz małą architekturę – m.in. montaż ławek, pergoli czy gier - jak szachy, „memo” czy „go”. Obecnie montowane są również szklenia na balustradach, grzejniki podłogowe w lokalach oraz ogrodzenie posesyjne terenu inwestycji w systemie palisadowym. Odbiór mieszkań nastąpi w listopadzie bieżącego roku.