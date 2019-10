Polskie mieszkania dogonią europejskie w 2047 roku

Na osobę w Polsce przypada tylko 28,2 m kw. mieszkania. To czwarty najgorszy wynik w gronie 28 przebadanych krajów. Średnia europejska to bez mała 40 metrów. Przy obecnym tempie nadrabiania zaległości w zakresie warunków mieszkaniowych dotarcie do tej średniej zajmie nam ponad 28 lat – wynika z szacunków HRE Investments.

Przeciętna powierzchnia mieszkalna w Polsce Przez 10 ostatnich lat przeciętna powierzchnia mieszkania przypadająca na obywatela wzrosła o 4 metry kwadratowe.

Gorzej tylko w 3 krajach