Deweloperzy ocenili sprzedaż mieszkań w I kw. 2019 r.

Ile mieszkań sprzedali deweloperzy w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku? Czy rezultaty są zgodne z założeniami firm? Co wpłynęło na uzyskane wyniki? Sondę prezentuje serwis nieruchomości dompress.pl.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom S.A.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Andrzej Gutowski, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Ronson Development

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Vitalia Residence Ronson Development W pierwszych trzech miesiącach 2019 roku Ronson Development zakontraktował sprzedaż 174 mieszkań wobec 188 lokali w analogicznym okresie ubiegłego roku

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Justyna Ciesielka, specjalista ds. sprzedaży w Planetbud Development

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Piotr Tarkowski, dyrektor ds. Sprzedaży w Allcon Osiedla

Piotr Seretny, prezes zarządu Ancona Development

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Naszym celem na 2019 rok jest sprzedaż mieszkań na poziomie 1300 - 1600 lokali. W pierwszym kwartale 2019 roku sprzedaliśmy ich 406. To o 58 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Osiągnęliśmy jeden z najlepszych wyników kwartalnej sprzedaży mieszkań w historii firmy, mimo wymagającej sytuacji na rynku, z którą branża zmaga się od kilkunastu miesięcy. Klienci doceniają wybrane przez nas lokalizacje oraz zdywersyfikowaną ofertę, którą zgodnie z wcześniejszymi założeniami, uzupełniliśmy w ostatnich miesiącach o ponad 450 lokali.W pierwszym kwartale klienci najchętniej wybierali mieszkania we wrocławskich osiedlach Olimpia Port i Forma. Dużą popularnością cieszą się także kolejne etapy inwestycji Słoneczne Stabłowice i Cztery Pory Roku oraz osiedle Łąkowa w Łodzi i Przylesie Marcelin w Poznaniu.W pierwszym kwartale br. ilość zawartych umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży mieszkań oraz płatnych rezerwacji wyniosła 280. Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach w tym okresie to około 265. W I kwartale rozpoczęliśmy sprzedaż mieszkań w pięciopiętrowym budynku Willa Wiślana w warszawskim Tarchominie W pierwszych trzech miesiącach 2019 roku zakontraktowaliśmy sprzedaż 174 mieszkań wobec 188 lokali w analogicznym okresie ubiegłego roku. To bardzo dobry rezultat, biorąc pod uwagę fakt, że rozpoczęliśmy ten rok z mocno wyprzedaną ofertą wynoszącą zaledwie 562 lokale. Wynik jest zbliżony do uzyskanego w analogicznym okresie ubiegłego roku i znacznie lepszy niż osiągnięty w ostatnim kwartale 2018 roku.Nowe projekty, które uruchomiliśmy pod koniec pierwszego kwartału, w których do sprzedaży trafiło łącznie ponad 460 lokali, tylko częściowo wpłynęły na poziom sprzedaży minionego kwartału. Będą miały większe przełożenie na sprzedaż w kolejnych miesiącach. Liczymy na to, że wprowadzone projekty oraz kolejne, przygotowywane inwestycje pozwolą nam zrealizować cel sprzedaży, który na 2019 rok został wyznaczony na około 800 lokali.W pierwszym kwartale br. odnotowaliśmy rekord sprzedaży mieszkań. Udało nam się zawrzeć w sumie 135 umów z klientami na lokale mieszkalne i usługowe. Jeszcze nigdy w historii firmy nie osiągnęliśmy tak dobrego wyniku. Na uzyskany rezultat wpłynęło uruchomienie sprzedaży w inwestycji Warszawski Świt zlokalizowanej na warszawskim Targówku oraz Apartamenty Okopowa 59A usytuowanej na granicy Woli i Śródmieścia. Z kolei w inwestycji Willa Ochota, położonej przy ulicy Mszczonowskiej nastąpi wkrótce zakończenie budowy, co również miało wpływ na ilość sprzedanych mieszkań.W pierwszym kwartale br., na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych, sprzedaliśmy 141 mieszkań. Na koniec marca tego roku łączna liczba lokali oferowanych do sprzedaży wynosiła 445.Jesteśmy zadowoleni z wyników uzyskanych w pierwszym kwartale. Na realizację założonych celów wpływa w głównej mierze dobra sprzedaż warszawskiego projektu Omulewska 26. Jednocześnie dość szybko udaje nam się przeprowadzać procesy projektowe związane z realizacją kolejnych inwestycji. To właśnie rozwój portfolio jest naszym kluczowym celem w pierwszych miesiącach tego roku.W I kwartale bieżącego roku spółka odnotowała znaczny wzrost zainteresowania oferowanymi lokalami. Miało na to wpływ kilka czynników. Rozszerzyliśmy ofertę wprowadzając do sprzedaży mieszkania z trzeciego etapu realizacji Osiedla Kwiatowego w Zalasewie. Poza tym, klientów zachęca bliski termin oddania lokali, które powstały w drugiej fazie inwestycji, a początek roku sprzyja podejmowaniu ważnych decyzji, jak na przykład zakup domu.Sprzedaż w pierwszym kwartale tego roku została zrealizowana zgodnie z założeniami i utrzymywała się na niemal identycznym poziomie, jak w pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku. Zgodnie z oczekiwaniami, dobra sytuacja gospodarcza w kraju, rosnące zarobki, niskie stopy procentowe oraz rosnące ceny mieszkań wpływają na duży poziom optymizmu wśród klientów co przekłada się na podejmowanie decyzji o zakupie mieszkania na własne potrzeby lub w celach inwestycyjnych.W pierwszym kwartale tego roku osiągnęliśmy wynik zgodny z oczekiwaniami i założeniami. Wpływ na to miała zróżnicowana oferta w atrakcyjnych lokalizacjach oraz sprawdzony i zaufany generalny podwykonawca.W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku odnotowaliśmy satysfakcjonujące wyniki sprzedaży mieszkań. Rezultat jest zgodny z założeniami firmy. Na wynik wpłynął wysoki poziom zainteresowania zakupem nowych mieszkań na rynku.W I kwartale 2019 roku Wawel Service odnotował rekordowe zyski, co przerosło nasze optymistyczne założenia. Nie jesteśmy jednak zaskoczeni, gdyż wynik jest rezultatem przemyślanej strategii. Projektujemy nasze inwestycje w taki sposób, aby najlepiej trafiały w gusta klientów i zaspakajały ich wymagania. Szeroka oferta i różnorodność inwestycji stanowi zatem atrakcyjną propozycję dla licznego grona kupujących.