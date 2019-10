Zakup mieszkania, czyli kredyt hipoteczny i wsparcie agenta

Serwis Gumtree.pl przedstawia wyniki raportu "Jak Polacy kupują mieszkania? Oczekiwania, motywacje, obawy". Czego dowodzi opracowanie? Okazuje się, że na przestrzeni ostatnich trzech lat, aż 40% z nas zdecydowało się na zakup mieszkania na kredyt hipoteczny, a co druga osoba skorzystała przy tej okazji ze wsparcia doradcy finansowego. Ponadto co szósty z ankietowanych zadeklarował, że stał się właścicielem lub współwłaścicielem lokum zakupionego przez bliską osobę (np. rodziców czy partnera).

Mieszkania częściej kupowane osobiście

- Oferty nieruchomości to jedna z dwóch najważniejszych i najpopularniejszych kategorii dla nas i naszych użytkowników, dlatego postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się temu, jak Polacy podchodzą do kwestii zakupu mieszkania. Przygotowaliśmy raport, który prezentuje ludzką, konsumencką perspektywę kupowania mieszkań – podkreśla Katarzyna Merska, Koordynator ds. Komunikacji Gumtree.pl

Zakup mieszkania, czyli częściej na kredyt niż za gotówkę

Zakup lokum z rynku pierwotnego częściej z pomocą agenta

- Polacy coraz częściej wyrażają chęć realizacji tego typu transakcji przy pomocy profesjonalistów: doradców finansowych czy biur nieruchomości. Takie wsparcie jest nieocenione nie tylko ze względu na wybór konkretnej oferty, ale przede wszystkim sprawdzenie jej pod względem prawnym i technicznym co pozwala na bezpiecznie przeprowadzenie transakcji – mówi Tomasz Błeszyński, doradca rynku nieruchomości.

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że zakup mieszkania , niezależnie od tego, jak zamierzamy go sfinansować, to decyzja, którą podejmujemy po głębokim namyśle. Z opracowanego przez Gumtree.pl raportu wyraźnie wynika, że w posiadanie nieruchomości wchodzimy na przeróżne sposoby, ale zdecydowana większość z nas (84%) po prostu kupuje ją osobiście, a pozostałe 16% staje się jej właścicielami lub współwłaścicielami w efekcie zakupu dokonanego przez kogoś bliskiego. Dla 72% respondentów zakupione na przestrzeni ostatnich trzech lat mieszkanie było pierwszą nieruchomością na własność . Osoby, które posiadały już inne lokum (28%), przed zakupem nowego mieszkania najczęściej decydowały się na sprzedaż poprzedniego (46%). 23% respondentów zachowało wcześniejsze mieszkanie i je wynajęło, a co siódmy z badanych (13%) przekazał je rodzinie w ramach darowizny.Biuro Informacji Kredytowej podaje, iż w ubiegłym roku udzielono 277 tys. kredytów mieszkaniowych, na łączną rekordową sumę 56,2 mld zł . To najwyższa od 10 lat kwota tego typu kredytów. Z raportu Gumtree.pl wynika, że badani, którzy w ostatnich trzech latach zdecydowali się na zakup mieszkania, najczęściej posiłkowali się kredytem hipotecznym (40%). Wśród nich przeważały osoby (47%) w wieku od 25 do 39 lat, mające już często ugruntowaną pozycję zawodową, ale mogące jeszcze wziąć kredyt nawet na 25 lub 30 lat. Nieco ponad ¼ Polaków mogła sobie pozwolić na zakup lokum wyłącznie za gotówkę. Drugie tyle osób wybrało opcję „część za gotówkę, część na kredyt”, charakteryzującą się wyższą wpłatą gotówkową niż w przypadku kredytu hipotecznego z wkładem własnym Niewielka część nabywców mieszkań (6%) zdecydowała się na finansowanie zakupu mało popularnym kredytem gotówkowym, wybieranym najchętniej przez osoby do 24 roku życia. Co trzeci Polak zadeklarował, iż spłaca kredyt samemu z własnych dochodów, a blisko 70% osób dokonuje spłaty wspólnie z małżonkiem lub partnerem. Na wkład własny ponad połowa badanych odłożyła pieniądze samodzielnie, 31% miała je od rodziny, a 32% wzięło w tym celu dodatkowy kredyt.Raport Gumtree.pl pokazuje również, na ile przy zakupie mieszkań Polacy są skłonni do korzystania z pomocy ekspertów, takich jak doradcy finansowi i agenci nieruchomości. Z usług tych pierwszych postanowiło skorzystać 52% respondentów, częściej były to osoby, które zdecydowały się na zakup mieszkania z rynku pierwotnego niż wtórnego. Wsparcie agenta wybrało z kolei 53% ankietowanych - to również usługa, na którą decyduje się większość osób, kupujących nowe mieszkanie (56%). Osoby, które wybierają mieszkanie z rynku wtórnego, rzadziej korzystają z tego typu pomocy (49%). Biura nieruchomości cieszą się największym zaufaniem w najmłodszej grupie badanych, tj. osób poniżej 24 r.ż. – na ten rodzaj wsparcia w podjęciu decyzji o zakupie lokum wskazało 61% Polaków w tej grupie wiekowej.