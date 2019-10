Koszty utrzymania mieszkania IX 2019

Najnowsze dane GUS o wydatkach Polaków sugerują, że na utrzymanie domu statystyczna polska rodzina wydaje około 920 złotych – wynika z szacunków HRE Investments. To oznacza spadek o kilkanaście złotych względem poprzednich publikacji. Powód? Ocieplenie klimatu, przez które Polacy zużywają mniej ciepła do ogrzania swoich mieszkań i domów.

Śmieci drożeją jak szalone

Energia jest najważniejsza

Utrzymanie domu za 920 zł miesięcznie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Szacunkowe koszty utrzymania, wyposażenia i prowadzenia domu Statystyczna trzyosobowa rodzina na utrzymanie i wyposażenie mieszkania wydała we wrześniu ponad 920 złotych. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Opublikowane przez GUS podsumowanie wydatków Polaków pokazało dość niespodziewaną zmianę – w 2018 roku przeciętne gospodarstwo domowe wydało o około 6% mniej pieniędzy na utrzymanie domu niż w 2017 roku. To o tyle zaskakujące, że przecież za nośniki energii, wywóz śmieci czy dostarczenie wody trzeba płacić coraz więcej.Kluczem do zrozumienia tego fenomenu jest łagodniejszy sezon grzewczy. Z szacunków HRE Investments wynika, że ze względu na dość wysokie temperatury w 2018 roku zapotrzebowanie na ogrzewanie było o około 9% niższe niż w 2017 roku. Na ogrzewanie przypada natomiast nawet ponad połowa kosztów utrzymania „dachu nad głową” – sugerują statystyki Eurostatu. W efekcie konieczność zakupu mniejszej ilości gazu, węgla, energii elektrycznej czy cieplnej to główny powód, dla którego świeżo opublikowane dane GUS o wydatkach gospodarstw domowych sugerują spadek wydatków na utrzymanie mieszkania.Tyle historia, a jak wyglądają najnowsze statystyki na temat kosztów utrzymania mieszkania? We wrześniu 2019 roku najmocniej drożał wywóz śmieci. Za tę usługę trzeba już płacić o ponad 27% więcej niż rok temu. I choć wzrost cen w tym zakresie wydaje się alarmujący, to trzeba podkreślić, że wywóz śmieci ty tylko skromny ułamek wszystkich ponoszonych co miesiąc kosztów. Te usługi pochłaniają jedynie około 5 promili wydatków.Z tego punktu widzenia dla przeciętnego domowego budżetu znacznie ważniejsze jest to co dzieje się z cenami nośników energii. Te – jak wcześniej wspomniano - odpowiadają w Polsce mniej więcej za połowę wszystkich kosztów utrzymania dachu nad głową. W praktyce oznacza to, że na nośniki energii przeciętny rodak wydaje co jedenastą złotówkę znajdującą się w portfelu.Najważniejsza energia cieplna podrożała przez ostatnie 12 miesięcy o 1,9%. Chodzi tu o ciepło dostarczane do domów z sieci - na nie statystycznie wydajemy najwięcej w kategorii „nośniki energii”. Trochę mniej wydajemy na często stosowany w polskich domach opał. Za ten według GUS trzeba dziś płacić jedynie o 0,2% więcej niż przed rokiem. Dla porównania gaz, który w „statystycznym koszyku” waży dwa razy mniej niż energia cieplna jest dziś o 1,9% droższy niż przed rokiem. W wyniku rządowej interwencji na rynku energii elektrycznej , za prąd gospodarstwa domowe płacą natomiast mniej niż przed rokiem – o 5,8%. W sumie więc, statystyczne gospodarstwo domowe na nośniki energii, wykorzystywane w domu, płaciło we wrześniu o skromne 1,4% mniej niż przed rokiem. W praktyce to czy należymy do grona osób cieszących się niższymi rachunkami za ogrzewanie zależy jednak od tego z jakich nośników energii korzystamy.Znacznie więcej niż przed rokiem trzeba też płacić za usługi zw. z domem (o 5,3%). Chodzi tu o takie usługi jak naprawy czy usługi sprzątania. W tym wypadku podwyżki nie są niczym zaskakującym w obliczu rosnących wynagrodzeń Polaków.Wyraźnie w ostatnim roku wzrosły też czynsze płacone przez najemców właścicielom – o 4,8%. Nie chodzi tu jednak o stawki rynkowe płacone przez lokatorów na konta właścicieli mieszkań na wynajem. Te w ostatnim roku prawie się nie zmieniły. W GUS-owskim koszyku znacznie większą wagę ma najem po stawkach nierynkowych (chodzi tu np. o mieszkania komunalne, zakładowe czy spółdzielcze lokatorskie) i to najpewniej tu należy szukać źródeł podwyżek.Biorąc pod uwagę najnowsze dostępne dane HRE przeprowadził rewizję szacunków łącznego kosztu utrzymania i prowadzenia domu. We wrześniu 2019 roku był on o 1,6% wyższy niż rok wcześniej. Statystyczna trzyosobowa rodzina na utrzymanie i wyposażenie mieszkania wydała we wrześniu ponad 920 złotych – wynika z szacunków HRE Investments opartych o dane GUS na temat inflacji i wydatków gospodarstw domowych. Kwota ta uwzględnia wydatki na ogrzewanie i nośniki energii, ale też inne media, czynsze płacone przez najemców, wywóz nieczystości, zakup AGD, mebli, oświetlenia, dekoracji, usług takich jak sprzątanie czy remonty.Z drugiej strony pomijane są koszty obsługi kredytów hipotecznych, które w przypadku zadłużonych rodzin pochłaniają przeważnie więcej pieniędzy niż wcześniej omawiane utrzymanie, wyposażenie i prowadzenie domu. Pomijamy też podatki i opłaty związane z posiadaniem nieruchomości. Co warto podkreślić, mówimy ponadto o wartości uśrednionej dla całego kraju. Jasne jest więc, że rodzina posiadająca skromne mieszkanie wyda na „dach nad głową” nawet kilkukrotnie mniej niż familia mieszkająca w reprezentacyjnej rezydencji.