Deweloperzy ocenili sprzedaż mieszkań w III kw. 2019 r.

Jakie wyniki sprzedaży odnotowali deweloperzy w trzecim kwartale tego roku? Czy w ciągu 9 miesięcy tego roku do nabywców trafiło więcej lokali niż w roku ubiegłym? Czy uzyskane rezultaty są zgodne z założeniami firm? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości Dompress.pl

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nexity LifeTown Dompress zapytał deweloperów o wyniki sprzedaży w trzecim kwartale tego roku

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Od stycznia do września 2019 roku zakontraktowaliśmy 2305 mieszkań, co oznacza wzrost o ponad 28 proc. rok do roku. Ten wynik pozwala nam na podniesienie celu sprzedażowego na 2019 rok, z wcześniej zakładanych 2,8 tys. lokali do około 3 tys. mieszkań. Bardzo dobre wyniki sprzedaży mieszkań to efekt naszej elastyczności we wprowadzaniu nowych inwestycji, szybkości reakcji na zmiany popytu i skali działalności, którą zawdzięczamy wypracowanej przed laty dywersyfikacji geograficznej. Jesteśmy obecni w siedmiu największych aglomeracjach w kraju. To przekłada się na wysoką rentowność i to właśnie utrzymanie wysokiej marżowości projektów niezmiennie pozostaje naszym najważniejszym celem.W pierwszych trzech kwartałach br. zakontraktowaliśmy 314 mieszkań w porównaniu z 452 umowami zawartymi w analogicznym okresie zeszłego roku. Na koniec września br. w naszej ofercie dostępnych było 260 lokali. Zrealizowana sprzedaż mieszkań była zgodna z założeniami i odpowiadała skali prowadzonych przez nas inwestycji. W przygotowaniu mamy wiele nowych projektów, które zostaną wprowadzone do sprzedaży w najbliższym czasie, co umocni pozycję firmy na rynku deweloperskim.Wyniki sprzedaży mieszkań w trzecim kwartale br., jak i od początku 2019 roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami. W tym roku rozpoczęliśmy sprzedaż dwóch nowych inwestycji i przekroczyliśmy zakładane cele sprzedażowe.W trzecim kwartale br. sprzedaliśmy 65 mieszkań, a w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2019 roku do nabywców trafiły łącznie 203 lokale. Poziom sprzedaży jest zgodny z założeniami na ten rok. Natomiast sprzedaż mieszkań wzrosła o ponad 100 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Liczymy, że tegoroczny wynik przekroczy 300 sprzedanych lokali.W trzecim kwartale 2019 roku sprzedaliśmy 249 lokali wobec 210 mieszkań zakontraktowanych rok wcześniej. W okresie 9 miesięcy tego roku znaleźliśmy nabywców na 737 lokali.W trzecim kwartale 2019 roku zakontraktowaliśmy 160 mieszkań, a narastająco od początku roku sprzedaliśmy 505 lokali. Spodziewamy się mocnego czwartego kwartału. Zgodnie z założeniami, planujemy zamknąć ten rok sprzedażą mieszkań na poziomie około 800 mieszkań.Zaraportowana sprzedaż mieszkań w trzecim kwartale br. jest zbliżona do wyniku osiągniętego w pierwszych dwóch kwartałach tego roku. Warto natomiast wskazać, że w naszych wynikach sprzedażowych prezentujemy jedynie zawarte z klientami przedwstępne umowy sprzedaży oraz umowy deweloperskie , bez umów rezerwacyjnych. Tymczasem na koniec trzeciego kwartału br. aż 88 lokali objętych było umowami rezerwacyjnymi. Zdecydowana większość z nich dotyczy naszego nowego, warszawskiego projektu Ursus Centralny w Warszawie, w którym zawieranie umów rozpoczęliśmy we wrześniu br. Projekt miał niewielki wpływ na wyniki sprzedaży w trzecim kwartale, natomiast będzie miał znaczący udział w sprzedaży w ostatnich trzech miesiącach roku.W trzecim kwartale br. przekazanych zostało nabywcom 100 mieszkań, a od stycznia do września br. 534 lokale. Zakładamy, że do końca roku liczba ta wzrośnie do około 800 mieszkań.W 2019 roku planowaliśmy uruchomienie kolejnych projektów, które zapewniłyby nam zwiększenie udziału w rynku. Jednak przedłużające się procesy administracyjne, związane z pozwoleniami na budowę opóźniły rozpoczęcie sprzedaży nowych projektów. Skupiamy się więc na wyniku sprzedaży wieloetapowego osiedla Omulewska 26, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. Udało nam się zrealizować wszystkie cele sprzedażowe w pierwszych trzech kwartałach tego roku. W najbliższych dniach wprowadzamy natomiast do sprzedaży nasz pierwszy projekt apartamentowy w Krakowie, co na pewno znajdzie odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży.