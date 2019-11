Zakup mieszkania. Oczekiwania, motywacje i obawy

Serwis Gumtree.pl przedstawia wyniki badania "Jak Polacy kupują mieszkania? Oczekiwania, motywacje, obawy". Z opracowania wynika m.in., że tym, co najczęściej przyświeca nam przy zakupie jest najzwyklejsza chęć posiadania nieruchomości na własność. Poza ceną interesuje nas lokalizacja - niemal połowa nabywców wskazuje, że ostatecznie zdecydowała się na lokum „niedaleko centrum miasta”.

Kochamy własność

Mieszkanie od zawsze było, jest i będzie towarem niemal pierwszej potrzeby. Jednak zakup lokum na własność to niejedyna opcja dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, szczególnie młodego pokolenia. Wprowadzenie na rynek alternatywy w postaci mieszkań na wynajem powoduje, że duża część uboższych klientów rezygnuje z zakupu lokali i przechodzi w najem np. z opcją późniejszego wykupu. Może to poważnie wpłynąć na rynek nieruchomości – prognozuje Tomasz Błeszyński, doradca rynku nieruchomości.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Istotne aspekty przy zakupie mieszkania Poza ceną, która jest najistotniejsza w procesie kupna mieszkania dla 36% osób, drugą, bardzo ważną kwestią jest również jego lokalizacja. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Mieszkanie na miarę możliwości

Raport „Jak Polacy kupują mieszkania? Oczekiwania, motywacje, obawy” ukazuje złożoność problemów, które musi wziąć pod uwagę potencjalny kupiec przy wyborze własnego lokum. Ostateczna decyzja o zakupie mieszkania to przecież wybór, którego konsekwencje możemy ponosić nawet przez kilkadziesiąt lat. To dlatego zwracamy uwagę na tak wiele różnych elementów, które składają się na „mieszkanie idealne” – wyjaśnia Katarzyna Merska, Koordynator ds. Komunikacji Gumtree.pl.

Deweloperka, wielka płyta czy stare budownictwo?

O przywiązaniu Polaków do własności wiadomo już od dawna. Jego potwierdzeniem mogą być chociażby dane Eurostatu, z których wynika, że znakomita większość, bo aż 84% lokali w naszym kraju znajduje się w rękach prywatnych właścicieli. To znacznie więcej niż średnia europejska (69%). I wprawdzie rola najmu rośnie, a dostęp do mieszkań na wynajem jest coraz większy, to jednak statystyki wyraźnie potwierdzają, że Polakom ciągle zależy na własnym M.Tak też wynika z raportu opracowanego przez serwis Gumtree.pl. Okazuje się bowiem, że niemal najistotniejszym czynnikiem decydującym o zakupie jest „chęć posiadania mieszkania na własność”. Co dość interesujące, najwyższą skłonnością do takiego uzasadniania decyzji zakupowych cechują się młodzi ludzie. W grupach wiekowych 18-24 lata oraz 25-34 lata aż połowa respondentów wskazuje, że na kupno mieszkania decyduje się dlatego, że chce mieć własne mieszkanie Dla najmłodszej grupy badanych (18-24 lata), decyzja o zakupie mieszkania związana jest nie tylko z kwestią własności, ale też z chęcią zmiany lokalizacji (36%) oraz perspektywą założenia rodziny (33%). Szczególnie ten trzeci powód jest bardziej istotny dla osób z między 25 a 34 rokiem życia – tu wskazało na niego 43% zapytanych osób. Nieco starsi ankietowani także argumentują potrzebę zakupu nowego mieszkania chęcią posiadania go na własność. W grupie wiekowej 35 – 44 lata wskazuje na to 37%, zaś w grupie 45+ – 33% ankietowanych. Osoby po 45 r.ż., nieco częściej niż pozostałe, wiążą zakup lokum z chęcią polepszenia jego standardu.Po podjęciu wstępnej decyzji o zakupie mieszkania, zaczynamy rozglądać się za takim, które spełni nasze oczekiwania. W trakcie poszukiwań, zwracamy uwagę na wiele czynników, które w naszym odczuciu sprawią, że będzie ono tym wymarzonym. Jak wynika z raportu, na tym etapie przede wszystkim patrzymy na kwestię ceny. To zrozumiałe ze względu na fakt, że aż 74% osób zadeklarowało, iż w związku z zakupem mieszkania musiało wziąć kredyt, który pokryje przynajmniej część inwestycji. Jak się jednak okazuje, cena to niejedyny aspekt, który ma znaczenie dla Polaków.Poza ceną, która jest najistotniejsza w procesie kupna mieszkania dla 36% osób, drugą, bardzo ważną kwestią jest również jego lokalizacja – to priorytet dla 23% ankietowanych. Z kolei co dziesiąty Polak uważa, że przy decyzji o wyborze lokum, to metraż odgrywa kluczową rolę. Okazuje się, że nieco mniej istotny jest fakt czy mieszkanie będzie pochodziło z rynku pierwotnego, czy też wtórnego. Ten aspekt był najważniejszy zaledwie dla co dwudziestego badanego.W kwestii wyboru lokalizacji, prawie co drugi (46%) ankietowany wskazał, że ostatecznie kupił mieszkanie „niedaleko centrum miasta”. Na ścisłe centrum postawiło 18% zapytanych Polaków. Jednocześnie 35% osób twierdzi, że dokonało zakupu nieruchomości w dalszej dzielnicy, na obrzeżach miasta albo w ogóle poza nim. Na pytanie „Co spowodowało, że zdecydowała się Pani/zdecydował się Pan na lokalizację dalszą od centrum”?, ankietowani odpowiadali, że wpływ miało spokojne otoczenie (51%). Istotna była również niższa cena (42%).Stosunek zakupów mieszkań z rynku pierwotnego do rynku wtórnego (48% do 52% kupionych mieszkań) wynosi niemalże 1 do 1. Na te pierwsze stawiają zwłaszcza ludzie młodzi. W grupie wiekowej 18-24 lata, niemal 60% ankietowanych wskazało, że kupiło mieszkanie z rynku pierwotnego.58% zapytanych Polaków w ciągu ostatnich 3 lat kupiło lokal wykończony. To dzisiaj standard, dostępny nie tylko w przypadku zakupu z rynku wtórnego. Coraz więcej deweloperów, za dodatkową opłatą, oferuje bowiem możliwość wykończenia mieszkania pod klucz . Sporą popularnością cieszyły się również mieszkania w stanie deweloperskim. Na taki zakup w ciągu ostatnich 3 lat postawiło 28% ankietowanych.Niezależnie od tego, czy mieszkanie zostało kupione na rynku pierwotnym czy wtórnym, aż 65% badanych deklaruje, że o ewentualnym remoncie lub po prostu wykończeniu nieruchomości myślało jeszcze przed jej zakupem i oszczędzało na ten cel pieniądze. Mimo to, nie zawsze były to środki wystarczające, ponieważ jednocześnie 39% zapytanych osób wskazało, że w działaniach tych musiało posiłkować się pieniędzmi z kredytu.