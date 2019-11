Rosnące ceny mieszkań każą nam mieszkać ciaśniej

Ceny mieszkań na rynku wtórnym wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy aż o ok. 11%. To sprawia, że stać nas na coraz mniejsze mieszkania. Z wyliczeń Expandera wynika, że dostępny metraż dla rodziny z dochodem 5000 zł netto najbardziej spadł w Zielonej Górze (-13 m2), Łodzi (-10 m2) i Bydgoszczy (-10 m2). Taka rodzina może obecnie kupić lokal o powierzchni od 33 m2 w Warszawie do 71 m2 w Kielcach.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Na jakie mieszkanie cię stać przy 10% wkładzie własnym W Warszawie dochód netto na poziomie 4000 zł pozwala kupić zaledwie 27 m2. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Na jakie mieszkanie mnie stać

Co zrobić, aby kupić większe mieszkanie