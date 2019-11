Ile kosztują bardzo tanie mieszkania od dewelopera?

W jakich cenach deweloperzy mają najtańsze mieszkania w ofercie? W jakim metrażu? W których inwestycjach je znajdziemy? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości Dompress.pl.

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia S.A.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Pastelowe Dekpol Najtańsze mieszkania na rynku kosztują poniżej 200 tys. zł

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Aleksandra Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska

Działamy w pięciu miastach Polski. To, ile kosztują najtańsze mieszkania, zależy od miasta, lokalizacji danej inwestycji czy też dostępnego metrażu. W najniższej kwocie - 180 tys. zł oferujemy na przykład lokal w osiedlu Słoneczne Miasteczko w Krakowie, czy projekcie Świętokrzyska Park w Gdańsku. Około 240 tys. zł trzeba zapłacić za mieszkanie w inwestycji Między Parkami we Wrocławiu, a w kwocie 266 tys. zł można kupić lokal w projekcie Ceglana Park w Katowicach. Najwięcej, bo 273 tys. zł trzeba wydać na tanie mieszkanie w Warszawie . Powyższe ceny dotyczą najmniejszych, jednopokojowych bądź dwupokojowych mieszkań o metrażu miedzy 25 mkw. a 35 mkw.W cieszącym się dużym zainteresowaniem, kameralnym budynku Willa Wiślana na warszawskim Tarchominie, którego budowę rozpoczęliśmy w kwietniu br., dwupokojowe mieszkania są do kupienia w cenie od 249 tys. zł. W inwestycji Bliska Wola Tower , jednopokojowe miniapartamenty o podwyższonym standardzie można kupić w kwocie 269 tys. zł, a nieco większe mieszkanie w tym projekcie kosztuje 401 tys. zł. W Pruszkowie w osiedlu Stacja Centrum tanie mieszkanie o powierzchni ponad 25 mkw. oferujemy w cenie 215 tys. zł. Niewielkich lokali o metrażu od 25 mkw. do 42 mkw., które cieszą się największym zainteresowaniem, jest w tej inwestycji ponad 200. W prestiżowym projekcie Hanza Tower w Szczecinie lokal o metrażu ponad 28 mkw. można kupić za około 275 tys. zł. W Katowicach w osiedlu Nowe Tysiąclecie mieszkanie o powierzchni 34 mkw. kosztuje ponad 237 tys. zł. W kameralnym osiedlu Gościnne na przedmieściach Poznania, położonym w sąsiedztwie Lasku Marcelińskiego, za mieszkanie w pakiecie z dwoma miejscami postojowymi w hali garażowej zapłacimy ponad 272 tys. zł.Wśród naszych, wrocławskich osiedli tanie mieszkanie można znaleźć w inwestycji Nowe Miasto Jagodno. Lokal o powierzchni 32 mkw. usytuowany na parterze z ogródkiem liczącym blisko 34 mkw. kosztuje niespełna 224 tys. zł. W Łodzi ponad 207 tys. zł zapłacimy za mieszkanie o powierzchni 38 mkw. w czwartym etapie projektu Chojny Park. W aglomeracji śląskiej najtańsze mieszkania oferujemy w gliwickiej inwestycji Apartamenty Karolinki. Za nieco ponad 150 tys. zł można w niej kupić kawalerkę o metrażu 25,8 mkw. na parterze.W poznańskiej Warta Towers dostępne jest tanie mieszkanie o powierzchni 33 mkw., którego cena wynosi 234 tys. zł. Najtańsze mieszkanie w trójmiejskich inwestycjach to kawalerka w Modern Tower. Planując jej zakup trzeba się liczyć z kosztem 324 tys. zł. W Warszawie najtańsze mieszkanie można znaleźć w inwestycji Apartamenty Ostródzka. Mieszkanie o wielkości ponad 31 mkw. kosztuje nieco ponad 233 tys. zł, a w Krakowie najtańszy lokal to kawalerka o powierzchni przeszło 30 mkw., którą można nabyć za 186 tys. zł.Aktualnie najtańsze mieszkanie posiadamy w inwestycji Warszawski Świt na warszawskim Targówku. Lokal o powierzchni ponad 41 mkw. można kupić w cenie 360 tys. zł. W naszej najnowszej propozycji - Metro Park, projekcie zlokalizowanym na pograniczu warszawskich Bielan i Żoliborza oferujemy z kolei lokal inwestycyjny o powierzchni 22 mkw. w cenie 290 tys. zł.Tanie mieszkanie w naszej ofercie to lokal dwupokojowy o powierzchni ponad 41 mkw. w warszawskiej inwestycji Omulewska 26, który można nabyć w cenie 379 tys. zł.Obecnie w naszej ofercie najtańsze dwupokojowe mieszkanie w Warszawie można znaleźć w cenie 250 tys. zł w osiedlu Miasto Moje zlokalizowanym na Białołęce. We Wrocławiu we wprowadzonym właśnie na rynek nowym projekcie Viva Jagodno najtańsza kawalerka kosztuje w przedsprzedaży 218 tys. zł. W szczecińskim osiedlu Panoramika dwupokojowe mieszkanie z widokiem na panoramę miasta można kupić w cenie 260 tys. zł.Tanie mieszkanie w ofercie mamy obecnie w Osiedlu Łomianki, w którym sprzedaż przekroczyła już 50 proc. Lokal o metrażu 36 mkw. kosztuje 225 tys. zł. W inwestycji Osiedle Natura w Wieliszewie, w której sprzedało się już 90 proc. lokali, najtańsze mieszkania znalazły już nabywców. Dostępne są jeszcze lokale o powierzchni 53 mkw. w cenie 243 tys. zł.W inwestycji Nowe Rokitki, realizowanej w pobliżu Tczewa proponujemy dwupokojowe mieszkanie o powierzchni nieco ponad 40 mkw. w cenie niespełna 210 tys. zł brutto. Z kolei w osiedlu Pastelowe, położonym przy ulicy Pastelowej w gdańskich Łostowicach dostępne jest m.in. mieszkanie dwupokojowe o powierzchni ponad 35 mkw. za 250 tys. zł brutto.Obecnie najtańszym mieszkaniem, jakie oferujemy w Łodzi, jest lokal o powierzchni około 49 mkw. w inwestycji Diasfera Łódzka, który jest do nabycia w cenie 5800 zł/mkw. W naszej poznańskiej ofercie najtańsze mieszkanie to lokal o metrażu 79 mkw. do kupienia w kwocie 8244 zł/mkw.Obecnie najtańsze mieszkanie w naszej warszawskiej ofercie dostępne jest w osiedlu Park Skandynawia. To kawalerka o powierzchni nieco ponad 29 mkw.