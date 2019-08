Jeśli mieszkanie w Warszawie, to Mokotów lub Śródmieście

O tym, że niektóre dzielnice Warszawy cieszą się wśród nabywców nieruchomości znacznie większą popularnością niż inne, wiadomo nie od dziś. Która z nich jest dziś liderką? Czy szukając mieszkania w Warszawie wybieramy Mokotów czy może Wolę? Gdzie rzeczywiście dochodzi do największej liczby transakcji?

Mokotów i Śródmieście – tam chcemy mieszkać

W czterech dzielnicach ceny już powyżej 10 000 zł za m kw.



- Należy jednak pamiętać, że wskazywane w opracowaniu wartości to średnie ceny w transakcjach w danej dzielnicy i nie zakładają podziału na technologię lub rok budowy budynku. Nawet, gdy w danej dzielnicy średnie ceny osiągają wysokie pułapy, osiągnięcie ich dla nieruchomości w złym stanie technicznym, odbiegających od średniego standardu na rynku będzie oczywiście niemożliwe, komentuje Marcin Jańczuk z Metrohouse. Jednak nie odstrasza to sprzedających od wystawiania ofert po znacznie zawyżonych cenach, co oczywiście spotyka się ze słabym zainteresowaniem potencjalnych nabywców i wydłużonym procesem sprzedaży.

Jak wynika z danych najświeższego Barometru Metrohouse i Gold Finance, osoby poszukujące mieszkania w Warszawie najczęściej przyglądają się nieruchomościom usytuowanym w Śródmieściu lub na Mokotowie (po 13 proc. wyszukiwań). Niezaprzeczalnym atutem tych dzielnic jest atrakcyjna lokalizacja, więc potencjalne zainteresowanie nabywców nie powinno nikogo zaskakiwać. Na kolejnych pozycjach plasują się oferty dotyczące Pragi Południe (9,8 proc.), a następnie Ursynowa (8,5 proc.), Białołęki (8,3 proc.) oraz Woli (8,2 proc.). Na przeciwległym biegunie znajdują się Wesoła i Rembertów, ale i to nie powinno dziwić - te dzielnice kojarzone są raczej z zabudową jednorodzinną Jeśli porównać II kwartał 2019 roku do analogicznego okresu poprzedniego roku, to nie dostrzeżemy większych zmian w zakresie zainteresowania poszczególnymi dzielnicami. Jedyna warta odnotowania zmiana dotyczy Śródmieścia, gdzie o 4,4 pkt. procentowych wzrósł odsetek chętnych do zakupu mieszkania w tej dzielnicy. Natomiast o 1,6 proc. w porównaniu do II kw. 2018 roku spadło zainteresowanie Białołęką.Z Barometru Metrohouse i Gold Finance wynika, że najwięcej realizowanych przez doradców Metrohouse transakcji zakupu mieszkania w Warszawie dokonywanych jest na Mokotowie (12,6 proc.), Pradze Południe (11,7 proc.) i na Woli (11,7 proc.). W czołówce nie ma więc Śródmieścia. Największa różnica pomiędzy zainteresowaniem daną dzielnicą a faktycznym zakupem występuje właśnie w tej dzielnicy. 13 proc. klientów aktywnie przegląda oferty ze Śródmieścia, a jedynie 5,8 proc. kupuje tam mieszkanie.Najwyższe ceny w transakcjach odnotowanych przez Metrohouse w I połowie roku odnotowujemy w Śródmieściu (11505 zł za m kw.), na Żoliborzu (10615 zł), na Woli (10350 zł) i w Wilanowie (10092 zł). Nieco taniej jest na Bielanach, Mokotowie, Woli i Ochocie. Osobom poszukującym mieszkania w korzystnej cenie należałoby zaproponować dzielnice takie jak Rembertów, Wawer, Wesoła, czy Białołęka, gdzie bez problemu kupimy mieszkania w cenie poniżej 8000 zł za m kw.